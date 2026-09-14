מקלמור הודח מהמשך סיבוב ההופעות האמריקני של אד שירן, Loop Tour, לאחר שעורר סערה כשאמר Free Palestine על הבמה ונשא נאום פוליטי במהלך ההופעה שנערכה בתחילת החודש באצטדיון בניו ג'רזי.
חברת Messina Touring Group, המקדמת את החלק האמריקני בסיבוב ההופעות של שירן, מסרה בהצהרה ל"רולינג סטון": "כמקדמי סיבוב ההופעות האמריקני Loop של אד שירן, נמסר לנו מהאולמות שבהם צפויות להתקיים ההופעות הקרובות בארצות הברית כי הם לא יאפשרו לקיים מופע כשמקלמור נכלל ברשימת המשתתפים. הדבר היה מוביל לביטול סיבוב ההופעות ומשפיע על מאות אלפי מעריצים. לאחר דיונים עם בעלי העניין, מקלמור לא יופיע במועדים הנותרים שבהם היה אמור לשמש כמופע חימום".
הראפר היה אמור להשתתף בשמונה מתוך עשר ההופעות שנותרו בסיבוב האצטדיונים של שירן, שיתחדש ב-19 בספטמבר בפילדלפיה. ב"ווראייטי" פנו לנציגיהם של מקלמור ושירן לקבלת תגובה, אולם זו טרם התקבלה.
הדברים מגיעים לאחר שהמופע בעל האופי הפוליטי שקיים מקלמור ב-4 בספטמבר הוביל להפצת עצומה הקוראת לשירן להדיח אותו משאר הופעותיו בסיבוב. "זו הייתה הופעה של אד שירן - לא עצרת פוליטית, לא מחאה ולא אירוע אקטיביסטי", נכתב בעצומה. "השאלה איננה אם למקלמור יש זכות להחזיק בעמדות פוליטיות. השאלה היא היכן יש למתוח את הגבול כאשר מופע חימום משתמש בבמת הופעות עולמית כדי לקדם אג'נדה פוליטית חד-צדדית".
במהלך הופעותיו בסיבוב של שירן מוקדם יותר החודש אמר מקלמור לקהל: "חלק גדול מהסיבה שבגללה רציתי להשתתף בסיבוב הזה מלכתחילה הוא כדי שאוכל לעמוד באצטדיונים כאלה ולומר שתי מילים שקרובות ויקרות מאוד לליבי: .Free Palestine. אני רוצה שהמילים האלה יישמעו חזק וברור, כדי שאנשים מעזה ועד הגדה המערבית הכבושה ידעו שלא שכחנו אותם".
לאחר מכן ביצע הראפר את שירו Hind’s Hall, בשעה שעל מסכי האצטדיון הוקרנו תמונות מההרס בעזה. השיר עוסק במפגינים הפרו-פלסטינים שהשתלטו על בניין באוניברסיטת קולומביה לאחר רציחתה של הינד רג'אב.
נאומו של מקלמור הפך לוויראלי ברשתות החברתיות ועורר גל נוסף של כותרות, לאחר שהזמרת פינק שיתפה מחדש קריאה להסירו מסיבוב ההופעות של שירן.