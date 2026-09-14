חברת Messina Touring Group, המקדמת את החלק האמריקני בסיבוב ההופעות של שירן, מסרה בהצהרה ל"רולינג סטון": "כמקדמי סיבוב ההופעות האמריקני Loop של אד שירן, נמסר לנו מהאולמות שבהם צפויות להתקיים ההופעות הקרובות בארצות הברית כי הם לא יאפשרו לקיים מופע כשמקלמור נכלל ברשימת המשתתפים. הדבר היה מוביל לביטול סיבוב ההופעות ומשפיע על מאות אלפי מעריצים. לאחר דיונים עם בעלי העניין, מקלמור לא יופיע במועדים הנותרים שבהם היה אמור לשמש כמופע חימום".