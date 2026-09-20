מפרץ האלמנות (Widow's Bay)

איפה: אפל TV פלוס

יש סדרות שהן אירוע. הדיבור עליהן מתחיל עוד לפני שהן עולות לשידור, אחרי חמש דקות אנשים מנתחים את הטריילר ואחרי שלושה ימים עולה פודקאסט עם תיאוריות מעריצים ומישהו שמסביר לכם למה היא שינתה את הטלוויזיה ואת עתיד האנושות. אבל יש סדרות שהן פשוט טובות. הן מתיישבות לכן מול הספה ותוך פרק או שניים אתם מבינים שאתם צופים במשהו אחר. זה תופס אתכם בהפתעה, אבל מהסוג הנעים. "מפרץ האלמנות" הייתה כזאת עד שהאמי גילה אותה והעמיס עליה 14 פרסים ממש הרגע.

"מפרץ האלמנות" - טריילר ( באדיבות אפל TV פלוס )

זה די מדהים, כי "מפרץ האלמנות" הצליחה לקחת מתכון שעל הנייר נראה כמו הכנה לאסון - שעטנז של קומדיית מקום עבודה, עיירת חוף בניו אינגלנד, אימה לא החלטית מסוג קללה עתיקה, מכשפות ים וליצנים רצחניים, דדפאן של "מחלקת גנים ונוף" ודרמה אנושית-משפחתית נוגעת ללב - לאפות טוב וטוב ולסיים בבעיטת וולה, חיבור טבעי בין המצחיק למטריד, כתוב לעילא ומבוצע על הקשקש, ששואב אתכם פנימה. מצחיקה בלי להתחנן שתצחקו, מפחידה בלי לעשות מעצמה עניין ובעיקר מזכירה כמה כיף לגלות סדרה טובה לפני שכולם הבינו שהיא יצירת מופת. עוד לא מאוחר. סמדר שילוני

זעם (Furious)

איפה: דיסני+

על אף ש"הגרדיאן" הגדיר אותה כ"סדרה הבולטת של השנה", "זעם" לא עוררה את ההדים שהייתה ראויה להם. העלילה עוקבת אחר רוצחת סדרתית יוצאת לנקום ברשת פדופילים של מיליונרים לבנים, לאחר שבילדותה נחטפה לזנות ועברה התעללות ממושכת לצד חברתה הטובה ביותר. מי שמנהלת את המצוד אחריה היא אליס, חוקרת FBI בגילומה של אמי רוסום ("חסרי בושה"), שרודפת אחרי הרוצחת המתוחכמת, שאותה מגלמת לולה פטיקרו ("שלוש משפחות") בתפקיד פריצה. בתפקידי אורח מופיעים הופ דיוויס ("אמריקן ספלנדור") וג'ייק לייסי ("הלוטוס הלבן").

גלריה מתוך "זעם" ( צילום: באדיבות דיסני+ )

רוסום היא שחקנית יוצאת דופן ביכולת שלה להביע טווח רגשות שמבלבל בהיקף ובשינוי המתמיד שלו - בגלל שהדמות שלה נפגעת בעצמה. המאבק של הדמות שלה באלימות גברית הוא הירואי וגם מורכב, ומעלה דיון על צדק לנשים נפגעות אלימות מינית שנעדר מהטלוויזיה שלנו. בעידן שאחרי תיקי אפשטיין זו הסדרה היחידה שמעיזה להתמודד עם מה שכולנו רוצים לטאטא מתחת לשטיח, ומציבה שאלה קשה: אם אנחנו יודעים על פשע ולא עוצרים אותו, האם גם אנחנו פושעים? ניצן פינקו

Common Side Effects

איפה: HBO max

הגעתו לארץ של שירות הסטרימינג HBO מקס לוותה בכמה תגליות משמחות. הכבירה שבהן, לפחות עבור כותב שורות אלו, היא סדרת האנימציה הייחודית הזאת, שעוקבת אחר הצרות שרודפות את מרשל קוסו - היפי פרנואיד שגילה בג'ונגלים של פרו פטרייה המסוגלת לרפא כל חולי, אפילו להחיות מתים. אלא שהפרנויה של קוסו מוצדקת: תאגידי פארמה גדולים דולקים אחריו בשל הפוטנציאל הטמון בפטרייה, וכך גם סוכנים פדרליים וציידי-פטריות אחרים עם אג'נדה רצחנית משלהם. על מי הוא יכול לסמוך? האם פרנסס, חברת-נעורים שעובדת כעת עבור אחד מהתאגידים הללו, בצד שלו, או פועלת ממניעים אחרים? ובכן, תגלו בעצמכם ביצירה הפסיכדלית הזאת שעולה על גדותיה בטיפוסים מרתקים (ומדובבת באופן מבריק), נהנית מאנימציה מוזרה ומרהיבה (עם שלל קריצות להייאו מייזאקי), ובמקביל מתפקדת גם כמותחן קונספירטיבי עוצר-נשימה. באמת שזוהי פנינה שאסור לכם לפספס. יוני בינרט

מתוך Common Side Effects ( צילום מסך )

על קצות האצבעות (Tip Toe)

איפה: HOT ו-yes

לסדרות של היוצר הבריטי ראסל טי. דיוויס (״השנים״, ״החטא״ ועוד) יש את הכישרון הפנומנלי להעביר מסר חד ואפילו נוקב עם רגש והומור שגם ארון סורקין יכול ללמוד ממנו. ב״על קצות האצבעות״ הוא מביט על היחסים הרעילים והמעוותים בין גבר במשבר אמצע החיים (דיוויד מוריסי הנפלא) לשכנו שמנהל בר גייז (אלן קאמינג הנפלא לא פחות), במה שמתפתח לסאגה סוערת ומטרידה על גבריות, מיניות, פרנויה והמהירות שבה דברים יכולים להידרדר. עינב שיף

מתוך "על קצות האצבעות" ( צילום: באדיבות HOT ו-yes )

פיתיון (Bait)

איפה: אמזון פריים

כשברקע חרושת שמועות סביב זהותו של ג'יימס בונד הבא, ל"פיתיון" יש תשובה מפתיעה: שאה לטיף (ריז אחמד) רוצה להיות הפקיסטני-מוסלמי הראשון שיגלם את התפקיד האיקוני. אלא שרגע לפני שהוא נכנס לנעליו של 007, הוא נדרש להתמודד עם שאלות מורכבות הנוגעות לזהותו כבריטי-פקיסטני. את הסדרה יצר אחמד, ראפר ושחקן שהיה מועמד לאוסקר על "צלילי מטאל" ומוכר לקהל גם מ"ליל האירוע", שמגלם כאן את בן דמותו, ואף היה מועמד על התפקיד לפרס האמי.

"פיתיון" - טריילר ( באדיבות אמזון פריים )

ה"פיתיון" שבכותרת נוגע בדיוק לקונפליקט הזה בזהותו: לטיף אינו רוצה לשמש "עלה תאנה" מוסלמי בתעשייה שבה אנשים כמוהו לרוב אינם מיוצגים. אחמד משלב בין דרמה מוקומנטרית לסוריאליזם מוחלט, עם התרחשויות מפתיעות ובלתי סבירות. אך הרפתקנית ככל שתהיה, הסדרה נטועה היטב בכאן ובעכשיו של התרבות הבריטית. ניצן פינקו

סילו - עונה 3 (Silo)

איפה: אפל TV פלוס

הסדרה "סילו" נהנית מהיתרון של מציאות הסטרימינג בכך שיש לה תקציב אינסופי, וגם סובלת מהחיסרון של המציאות הזו: מרווחים גדולים בין עונות. ל"סילו" יש גם בעיה ספציפית לסדרות של אפל TV פלוס: רובן לא מקבלות יחסי ציבור ומשובצות בתאריכים בעייתיים. כל זה אומר שאחת הסדרות הטובות ביותר בטלוויזיה, לא הייתה מועמדת לפרס האמי בשלוש העונות שלה, וזה עוול שגם יום כיפור לא ינקה.

"סילו", עונה 3 - טריילר ( באדיבות אפל TV פלוס )

"סילו", להמונים שלא רואים, היא דרמת מדע בדיוני דיסטופית שעוקבת אחרי קהילה החיה בממגורה תת-קרקעית (Silo) בת לפחות 350 שנה. הם לא יוצאים החוצה כי - כך חונכו להאמין - האוויר רעיל והורג תוך שניות. הסדרה מבוססת על סדרת הספרים המצליחה שכתב יו האווי, בגרסה הטלוויזיונית יש רלוונטיות מעיקה והיא נותנת ל-רבקה פרגוסון את תפקיד חייה. העונה השלישית ששודרה הקיץ פלירטטה עם להיות מאסטרפיס, והעונה הרביעית והאחרונה כבר צולמה ותגיע בקיץ הבא. עוד לא מאוחר לרדת אל מתחת לאדמה. ציפי שמילוביץ

סטיוארט נכשל בהצלת היקום (Stuart Fails to Save the Universe)

איפה: HBO max

הכירו את האחות המופרעת שהצטרפה למשפחת הספין-אופים של "המפץ הגדול". אחרי הצלחת "שלדון הצעיר" ו"הנישואים הראשונים של ג'ורג'י ומנדי" מגיע ספין-אוף שלישי: לא עוד סיטקום, אלא קומדיית מדע בדיוני.

מתוך Stuart Fails to Save the Universe ( צילום: באדיבן HBO MAX )

סטיוארט בלום (קווין ססמן), הבעלים של חנות הקומיקס, נאלץ לעצור "ארמגדון של המולטיוורס", ולהציל את כל היקומים מחורבן. לעזרתו נחלצים נבחרת משעשעת, ובה הגיאולוג ברט קיבלר (הקומיקאי בריאן פוסן מ"התוכנית של שרה סילברמן"), בת הזוג דניס (לורן לפקוס, הסוהרת מ"כתום זה השחור החדש") וכמובן בארי קריפקי (ג'ון רוס בואי). הקצב מהיר, הבדיחות נפלאות, האפקטים סבירים, והסדרה משובצת בהופעות אורח רבות של כוכבי הסדרה המקורית ושלל אורחים. ניצן פינקו

מחפשים (DTF St. Louis)

איפה: HBO max

איך מגדירים סדרה כמו "DTF סיינט לואיס"? במילה אחת: קרינג'. בכמה מילים: סדרה עם הרבה לב והרבה רגעי ביזאר. ועכשיו להרחבה: "DTF סיינט לואיס" די עברה מתחת לרדאר. המיני-סדרה של HBO אומנם זכתה ממש עכשיו באמי, אבל היא לא הייתה מדוברת כמו "הפיט" או "בית הדרקון". וזה חבל. כי מדובר במעין דרמה, ספק קומית ספק בלשית, עם שחקנים מעולים והרבה רגישות. וכמו תוכניות טובות רבות אחרות - היא בסוף סדרה על אנשים.

מתוך DTF St. Louis ( צילום: באדיבות HBO )

במוקד העלילה שני חברים (ג'ייסון בייטמן ודיוויד הארבור) ואשתו של אחד מהם (לינדה קונדליני), שנקלעים למשולש תמוה. הקשרים הולכים ומתגלים תוך כדי הפרקים, ותוך כדי ניסיון לפענח מה קרה ביניהם. קשה לתאר את הסיפור מבלי לספיילר, אבל יש כאן שילוב בין תעלומת מוות (כולל זוג בלשים שמופקדים על התיק), קשרים חדשים וקשרים דועכים בגיל העמידה (כי לא קל להיות בני 50 פלוס) ודברים שמוכנים לעשות בשביל מי שאוהבים. וכאמור, זה מלווה בלא מעט רגעים מוזרים ומכווצים. שלושת הגיבורים חשופים ופגיעים, והם אנושיים להכמיר. בפרק האחרון גם הצופים וגם הבלשים כבר יבינו מה קרה, אבל ירוויחו גם קצת נשמה. נילי לוין

Maximum Pleasure Guaranteed

איפה: אפל TV פלוס

חייה של פאולה, בודקת עובדות בעיתון - יש עדיין כאלה מתברר - מתהפכים לחלוטין לאחר שהיא רואה כיצד הקאם-בוי שמבדר אותה בלילות מוכה באלימות קשה. פירוט של המשך העלילה כולל מספר ספוילרים בנוגע לטיב האירוע וכיצד הוא סוחף את פאולה למערבולת שלמה, שעלולה גם לסכן את המשמורת על בתה היחידה. ולמרות התיאור הנ״ל, ״מקסימום הנאה מובטחת״ היא סדרה עם קסם והומור, לצד שרשרת טוויסטים מקוריים ותחושת מתח מרעננת ואפקטיבית. ומעל הכול, טטיאנה מסלטי (״אורפן בלאק״) מעניקה את אחת ההופעות הטובות והאנדרייטד של השנה. עינב שיף

Maximum Pleasure Guaranteed - טריילר ( באדיבות אפל TV פלוס )

סקראבס (Scrubs)

איפה: דיסני+

אחרי אינספור ריבוטים, ספין-אופים ופריקוולים של סדרות אהובות מהניינטיז ותחילת שנות ה-2000, ABC סוף-סוף הגיעה עם חידוש מוצלח! הסדרה מחזירה למסדרונות בית החולים הלב הקדוש את ג'יי די, טורק, אליוט, קרלה, דוקטור קוקס ועוד. הפעם כמובן עם סט חדש ורענן של מתמחים שנקלעים לשלל שנניגנז. ואין מה לומר: גם אחרי 17 שנה - וברשותכם, פשוט נתעלם מקיומה של העונה התשיעית והמזעזעת, ששודרה ב-2009–2010 - הכול פשוט עובד שוב. הכימיה בין השחקנים נותרה מצוינת, הבדיחות עדיין מטופשות בדיוק במידה הנכונה, והסדרה מצליחה לשחזר את התמהיל החמקמק שהפך אותה לאהובה כל כך מלכתחילה: קומדיה פרועה שיודעת לפרקים גם לרגש עד דמעות. יעל אילן

מתוך "סקראבס" ( צילום: Jeff Weddell, Disney )

הקאמבק - עונה 3 (The Comeback)

איפה: HBO max

לסדרה "הקאמבק", שיצרו ליסה קודרו (פיבי מ"חברים") ומייקל פטריק קינג, יש את אחד הסיפורים הכי מיוחדים בתולדות הטלוויזיה. היא עלתה במקור ב-2005, ועקבה אחרי ואלרי צ'ריש, כוכבת סיטקום שמנסה לעשות קאמבק כשהיא מצלמת ריאליטי על חייה, בדיוק בשנים שבהן הטלוויזיה עצמה עברה את השינוי הזה.

מתוך "הקאמבק" ( צילום: באדיבות HBO MAX )

למרות שהיא ירדה אחרי עונה אחת, היא צברה קהל מעריצים אדוק, וב-2014 הוחלט לחדש אותה לעונה שנייה. השנה היא חזרה גם לעונה שלישית ואחרונה בהחלט, והוכיחה סופית שהיא הקדימה את זמנה. גם הפעם צ'ריש נאלצת להתמודד עם הפחדים הגדולים של עולם התרבות ושל הוליווד, כשהיא מוזמנת להציל את הקריירה שלה באמצעות השתתפות בסיטקום שכתב AI. התוצאה חריפה, מצחיקה ומעניינת, וגם מספקת תירוץ מצוין לחזור לעונה הראשונה והמעולה ולגלות עד כמה היא עדיין מרגישה רלוונטית. איה חיות

הכל באשמתה (All Her Fault)

איפה: yes

על פניו סדרה נוספת בז'אנר ״תרחישי אימה בורגניים״, שמתחילה בחטיפת בנם היחיד של זוג הורים אמיד, שהחזרתו תוך זמן קצר לא סותמת את הגולל על הפרשה אלא רק מתחילה אותה. כל היסודות המוכרים כאן - אשמה הורית, סודות אפלים מהעבר, האם השכנה הנחמדה מדי בעצם מעורבת וכו׳ - אבל לשים את כל זה בידיים של שרה סנוק (לנצח שיב מ״יורשים״) משדרג את החבילה לכדי בינג׳ משתלם. בונוס: דקוטה פנינג בתפקיד טוב לשם שינוי והנצחת מעמדו של ג׳ייק לייסי (״הלוטוס הלבן״, ״זעם״) בתור מלך תפקידי הדוש המתעתע. עינב שיף