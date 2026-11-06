אברי גלעד חשף בחשבון הפייסבוק שלו כי אובחן עם תסמונת בל - הגורמת שיתוק בצד אחד של הפנים.

אברי גלעד ( צילום מסך, פייסבוק )

"הפרצוף שלי עקום לגמרי. וואו", אמר גלעד, "קמתי אתמול בבוקר, הרגשתי משהו מוזר. הסתכלתי בראי, שוד ושבר, אני משותק בחצי פנים. מה שנקרא 'תסמונת מיכל אנסקי', או תסמונת בל. כבר הייתי אצל רופאים בבירורים, קיבלתי תרופות, אמרו לי זה יעבור - או לא.

"ועכשיו אני צריך לשאול את עצמי", המשיך גלעד, "מה אני עושה כשאני כזה עקום. האם אני ממשיך את חיי כהרגלם? האם אני נכנס ללחץ? האם אני מרגיש קורבן, או שאני מרגיש שניתן לי איזשהו כלי לעבוד איתו? אם עקום שכמוני מקבל כלי עקום".

לפי גלעד, הוא בחר בשמחה. "אני שמח שאני עקום. מה יש לי להיות ישר? כמה אפשר להיות ישר? כפי שאתם רואים זה ממש עקמומי, אבל זה יעבור, אני ממש מקווה. לאחד מאלף זה לא עובר, אז יכול להיות שתצטרכו להתרגל אליי ככה או להעיף אותי מכל המכשירים שאני מכהן בהם".

גלעד סיפר כי זה קרה "בגלל שהתמכרתי למסטיק. מהבוקר עד הערב אני לועס מסטיק. כל הזמן עם המסטיק, וזה פשוט עשה לי דלקת בעצב הזה שנקרא, העצב השביעי שעולה פה ככה, וזה נתפס. תוך כמה ימים אני מקווה שזה ישתחרר, כי הבעיה המרכזית היא שכשאתה שותה למשל אספרסו, זה מטפטף לך על הבגד".