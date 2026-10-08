פסטיבל לקולנוע קווירי בז'נבה הסיר מהתוכנייה שלו את "עצמאות" , סרטו של משה רוזנטל והנציג הישראלי לאוסקר, אחרי שכמה ארגונים מקומיים - ובהם פסטיבל קולנוע פלסטיני - איימה להחרים אותו, כך דיווח המגזין "וראייטי".

"עצמאות" - טריילר ( באדיבות סרטי יונייטד קינג )

פסטיבל Everybody's Perfect, שנפתח מחר (שישי), הכריז בתחילה על שתי הקרנות של הסרט. לדברי הפסטיבל, בשבוע שעבר הגיע מייל מפסטיבל אחר בעיר, Palestine, Filmer C'est Exister. "הם התחילו לכתוב הודעות כמו 'אנחנו נחרים את הפסטיבל שלכם' - חרם, חרם, רק חרם", אמרה ל"וראייטי" שרלוט ספקטור, דוברת הפסטיבל. "כשאנשים מדברים על חרם על פסטיבל, זה איום גדול מאוד".

לפי פוסט באינסטגרם, בלחץ השתתפו גם ארגון סטודנטים פרו-פלסטיני באוניברסיטת ז'נבה, BDS ז'נבה וארגונים נוספים. שני הפסטיבלים נתמכים בחלקם בכספי עיריית ז'נבה.

לפי "וראייטי", בעקבות האיומים ביקש הפסטיבל מרוזנטל להצהיר על "עמדתו כלפי ממשלת ישראל הנוכחית והמלחמה בפלסטין". רוזנטל וחברת ההפקה גרין פרודקשנס השיבו למחרת שהם אינם מייצגים את ממשלת ישראל ואינם מממנים או מפיקים סרטים התומכים במדיניותה. ביום שני החליט הפסטיבל לבטל את ההקרנות בכל זאת.

גלריה מתוך "עצמאות" ( צילום: ורד אדיר, באדיבות סרטי יונייטד קינג )

"סרט אינו מייצג ממשלה, ואין להטיל על יוצרי קולנוע אחריות למדיניותה", מסרו מפיקי הסרט. "רבים מאיתנו בישראל מתנגדים למלחמה וביקורתיים מאוד כלפי הממשלה שלנו. האם היו מבקשים מיוצרי קולנוע איראניים או אמריקאיים להצהיר הצהרות דומות על ממשלותיהם לפני שסרטיהם יוקרנו?".

"הביטול אינו קשור לסרט עצמו, אלא לרצון להימנע ממחלוקת ימים ספורים לפני פתיחת הפסטיבל", אמרה המנהלת האמנותית סילבי קשן לעיתון שווייצרי. ספקטור הוסיפה: "זה סרט יפהפה על שנות ה-80 ועל איידס. אין בו שום דבר שקרוב ולו במעט למה שקורה עכשיו".

מארגני הפסטיבל התנצלו בפני היוצר וחברת ההפקה: "באופן אישי, אנחנו לא מקבלים את תגובת הנגד ואת המתקפה הזאת, אבל נאלצנו לקבל את ההחלטה הזו למען טובת קהל הפסטיבל".

מתוך "עצמאות" ( צילום: ורד אדיר, באדיבות סרטי יונייטד קינג )

"עצמאות", סרטו המדובר של משה רוזנטל בכיכובו של אסי כהן, חוזר לשנות ה-80 כדי לספר סיפור על ילד בן 12 שנאלץ להתמודד עם סוד גדול מכפי שהוא מסוגל להכיל, והמשפחה שמתפרקת סביבו.