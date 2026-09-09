בשעה זו מתקיים טקס פרסי אופיר, שבסופו יוענק הפרס לסרט הטוב ביותר - ותיקבע זהות הסרט אשר ייצג את ישראל בטקס פרסי האוסקר. את הטקס, שמתקיים בסינמה סיטי גלילות, מנחים שני כהן ואדם גבאי.
"עצמאות" של הבמאי משה רוזנטל ("קריוקי") מוביל עם 16 מועמדויות - שיא מועמדויות של כל הזמנים - בהן בקטגוריית הסרט העלילתי הטוב ביותר. אחרי "עצמאות" בולטים ברשימה גם שאר מתחריו על פרס הסרט הטוב היותר: "האהבות שלנו" של אבי נשר אשר עוסק ב-7 באוקטובר, ו"הבדחן" שעוקב אחר בדחן חתונות ירושלמי המאבד את הכול - שניהם עם 12 מועמדויות כל אחד; ועם 11 מועמדויות כל אחד אחריהם מדורגים "לאן/لوين" שביים אסף מכנס, על נהג אובר פלסטיני וצעיר ישראלי שנפגשים במקרה בברלין, ו"מאמא" של אור סיני, בכיכובה של יבגניה דודינה, על אישה שחוזרת למשפחתה בפולין אחרי שנים בישראל. עוד מועמד על פרס הסרט הטוב ביותר "הביתה!", בבימויה וכיכובה של רעות אקרמן.
בקטגוריית השחקן הראשי מתמודדים אסי כהן ("עצמאות"), שולי רנד ("הבדחן"), איהאב סלאמי ("לאן/لوين"), עלא דקה ("מים רבים") ואברהם שלום לוי ("פרידה מבצק"). בקטגוריית השחקנית הראשית מועמדות יבגניה דודינה ("מאמא"), קרן צור ("עצמאות"), ליהי קורנובסקי ("מים רבים"), רבאקה אזמירלדה תלחמי ("אמל") ורעות אקרמן ("הביתה!"). בקטגוריות שחקני המשנה בולט עידו טאקו, שמועמד פעמיים – על תפקידיו ב"לאן/لوين" וב"עצמאות".
בין המועמדים בולטים כמה יוצרים שמתחרים ביותר מקטגוריה אחת: שולי רנד מועמד על "הבדחן" הן בקטגוריית השחקן הראשי והן על התסריט, 21 שנים אחרי שרשם מועמדות כפולה זהה על "אושפיזין" וזכה אז רק בפרס המשחק. גם אברהם שלום לוי מועמד הן על התסריט והן על תפקידו הראשי ב"פרידה מבצק", ואילו רעות אקרמן מועמדת על "הביתה!" הן בקטגוריית הבימוי והן בקטגוריית השחקנית הראשית.
בדומה לטאקו שמועמד פעמיים בקטגוריית שחקן המשנה, גם חמוטל זרם קסטל מועמדת פעמיים על ליהוק שני הסרטים, וקרן אייל מלמד מועמדת פעמיים בקטגוריית עיצוב התלבושות עבור "האהבות שלנו" ו"תיכון מגשימים".
בין ההישגים הבולטים השנה גם מועמדויות לסרטיו האחרונים של הבמאי ניצן גלעדי ז"ל: "נחמה" מועמד לפרס הסרט העלילתי הקצר, ו"ואהבת" העניק למיכאל מושונוב מועמדות לשחקן המשנה.
טקס פרסי אופיר בשנה שעברה עמד בצל סערה פוליטית, לאור זכייתו של "הים" של שי כרמלי פולק בפרס הסרט הטוב ביותר ובארבעה פרסים נוספים. הסרט, המספר על ילד פלסטיני היוצא למסע כדי לראות את הים לראשונה, נבחר גם לייצג את ישראל במרוץ לאוסקר - אולם לא העפיל לשורטליסט.
רשימת הזוכים המתעדכנת:
הסרט העלילתי הטוב ביותר
"האהבות שלנו" "הבדחן" "הביתה!" "לאן/لوين" "מאמא" "עצמאות"
הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר
"הגוף האחר" "החולות לא מדברים" (صمت الرمال) "כוכבים" "כתם קצבים" "נחמה" "פפה הגדולה"
הסרט התיעודי הארוך הטוב ביותר
"אסתר" "האישה שלא ידעה לאהוב" "מפרץ השמש" "פרח" "שלום"
הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר
"אחמד כוכב קולנוע" "אחרי ספירת הקולות" "אלון אח שלי גיבור" "אני, אסתר" "היו ואינם"
סרט האנימציה הטוב ביותר
"דם יונים" "הכל בסדר" "ציפיות" "קייסי" "רחב יותר"
בימוי
אבי נשר ("האהבות שלנו") אור סיני ("מאמא") אסף מכנס ("לאן/لوين") משה רוזנטל ("עצמאות") רעות אקרמן ("הביתה!")
השחקן הטוב ביותר
אברהם שלום לוי ("פרידה מבצק") איהאב סלאמי ("לאן/لوين") אסי כהן ("עצמאות") עלא דקה ("מים רבים") שולי רנד ("הבדחן")
השחקנית הטובה ביותר
יבגניה דודינה ("מאמא") ליהי קורנובסקי ("מים רבים") קרן צור ("עצמאות") רבאקה אזמירלדה תלחמי ("אמל") רעות אקרמן ("הביתה!")
שחקן המשנה הטוב ביותר
טל פרידמן ("הבדחן") יאיר מזור ("עצמאות") מיכאל מושונוב ("ואהבת") עידו טאקו ("לאן/لوين") עידו טאקו ("עצמאות")
שחקנית המשנה הטובה ביותר
דניאל גימפל ("האהבות שלנו") מור דימרי ("עצמאות") מלכי גולדמן ("הבדחן") נטע אורבך ("עצמאות") ראמא נסראללה ("לאן/لوين") תיקי דיין ("פרידה מבצק")
תסריט
אבי נשר ("האהבות שלנו") אברהם שלום לוי ("פרידה מבצק") אור סיני ("מאמא") אסף מכנס ("לאן/لوين") משה רוזנטל ("עצמאות") שולי רנד ("הבדחן")
צילום
גיורא ביח ("הבדחן") זיו ברקוביץ' ("עצמאות") מעין בוכניק ("לאן/لوين") מתן רדין ("מאמא") עמית יסעור ("האהבות שלנו")
מוזיקה מקורית
אסף תלמודי ("הבדחן") חביב שחאדה חנא ("לאן/لوين") ישראל ברייט ("פרידה מבצק") תום אורן, נעמי אהרוני גל ("האהבות שלנו") תומר כץ, עמית אולמן, איציק פצצתי וג'ימבו ג'יי ("תיכון מגשימים")
עריכה
אור לי-טל, שאולי מלמד ("לאן/لوين") דפי פרבמן ("עצמאות") יוסף גרינפלד, אמיר וינקלר ("הבדחן") יצחק צחייק ("האהבות שלנו") מיכל הולנד ("מאמא")
עיצוב אמנותי
איתן לוי ("האהבות שלנו") ניצן ציפרוט ("תיכון מגשימים") עוז שטמלר ("מאמא") עידו דולב ("עצמאות") שחר בר אדון ("הבדחן")
עיצוב תלבושות
חווה לוי רוזלסקי ("עצמאות") כרמל מאיר ("הבדחן") קרן אייל מלמד ("האהבות שלנו") קרן אייל מלמד ("תיכון מגשימים") רייצ'ל בן דהן ("מאמא")
איפור
אמילי B פאודם ("האהבות שלנו") אתי בן-נון ("הבדחן") ליטל מיג'אן ("מאמא") מאיה גרסטל ("קופה ראשית - הסרט") מאיה לוי שמאי ("עצמאות")
ליהוק
אורית אזולאי, פראג בנבניסטי ("פרידה מבצק") אסתר קלינג ("האהבות שלנו") חמוטל זרם קסטל ("לאן/لوين") חמוטל זרם קסטל ("עצמאות") מאיה קסל ("מאמא")
הקלטה ועיצוב פסקול
ויטלי גרינשפון ("עצמאות") יוסי אפלבאום ("תיכון מגשימים") רונן נגל, רן צרויה ("האהבות שלנו") שחף וגשל ("לאן/لوين") שחף וגשל ("מאמא") שחף וגשל, רן צרויה ("הבדחן")