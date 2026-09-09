"עצמאות" של הבמאי משה רוזנטל ("קריוקי") מוביל עם 16 מועמדויות - שיא מועמדויות של כל הזמנים - בהן בקטגוריית הסרט העלילתי הטוב ביותר. אחרי "עצמאות" בולטים ברשימה גם שאר מתחריו על פרס הסרט הטוב היותר: "האהבות שלנו" של אבי נשר אשר עוסק ב-7 באוקטובר, ו"הבדחן" שעוקב אחר בדחן חתונות ירושלמי המאבד את הכול - שניהם עם 12 מועמדויות כל אחד; ועם 11 מועמדויות כל אחד אחריהם מדורגים "לאן/لوين" שביים אסף מכנס, על נהג אובר פלסטיני וצעיר ישראלי שנפגשים במקרה בברלין, ו"מאמא" של אור סיני, בכיכובה של יבגניה דודינה, על אישה שחוזרת למשפחתה בפולין אחרי שנים בישראל. עוד מועמד על פרס הסרט הטוב ביותר "הביתה!", בבימויה וכיכובה של רעות אקרמן.