הטעות התרחשה במהלך שידור התוכנית "לורה קואטס לייב", כאשר הרשת הציגה מונטאז' תמונות במסגרת הדיווח על מותה של פרטון. לפי הדיווחים, השידור התרחש כ-12 שעות לאחר שהודעת משפחתה של פרטון על מותה פורסמה, כך שלא מדובר בטעות שנבעה מהצורך להעלות במהירות תמונות של אירוע חדשותי שזה עתה התרחש.

הטעות התרחשה במהלך שידור התוכנית "לורה קואטס לייב", כאשר הרשת הציגה מונטאז' תמונות במסגרת הדיווח על מותה של פרטון. לפי הדיווחים, השידור התרחש כ-12 שעות לאחר שהודעת משפחתה של פרטון על מותה פורסמה, כך שלא מדובר בטעות שנבעה מהצורך להעלות במהירות תמונות של אירוע חדשותי שזה עתה התרחש.

הטעות התרחשה במהלך שידור התוכנית "לורה קואטס לייב", כאשר הרשת הציגה מונטאז' תמונות במסגרת הדיווח על מותה של פרטון. לפי הדיווחים, השידור התרחש כ-12 שעות לאחר שהודעת משפחתה של פרטון על מותה פורסמה, כך שלא מדובר בטעות שנבעה מהצורך להעלות במהירות תמונות של אירוע חדשותי שזה עתה התרחש.

וון עצמה גילתה על הטעות כאשר חברים ומכרים החלו לשלוח לה הודעות ולספר לה שראו אותה ב-CNN. "התחלתי לקבל את כל ההודעות האלה מחברים שאמרו שאני ב-CNN, ולא יכולתי להאמין", סיפרה ל"ניו יורק פוסט".

וון עצמה גילתה על הטעות כאשר חברים ומכרים החלו לשלוח לה הודעות ולספר לה שראו אותה ב-CNN. "התחלתי לקבל את כל ההודעות האלה מחברים שאמרו שאני ב-CNN, ולא יכולתי להאמין", סיפרה ל"ניו יורק פוסט".

וון עצמה גילתה על הטעות כאשר חברים ומכרים החלו לשלוח לה הודעות ולספר לה שראו אותה ב-CNN. "התחלתי לקבל את כל ההודעות האלה מחברים שאמרו שאני ב-CNN, ולא יכולתי להאמין", סיפרה ל"ניו יורק פוסט".