רשת החדשות האמריקנית CNN נקלעה לפדיחה לא קטנה בעת סיקור מותה של דולי פרטון: במהלך שידורי הרשת שודרה תמונה של אמנית המתחזה לפרטון, במקום תמונה של הזמרת עצמה. CNN הכירה בטעות והתנצלה בפני משפחת פרטון.
התמונה ששודרה היא של קלי וון, אמנית מלאס וגאס שמופיעה במשך שנים כ"אמנית מחווה" לדולי פרטון, לצד חיקויים של כוכבות וכוכבים נוספים.
הטעות התרחשה במהלך שידור התוכנית "לורה קואטס לייב", כאשר הרשת הציגה מונטאז' תמונות במסגרת הדיווח על מותה של פרטון. לפי הדיווחים, השידור התרחש כ-12 שעות לאחר שהודעת משפחתה של פרטון על מותה פורסמה, כך שלא מדובר בטעות שנבעה מהצורך להעלות במהירות תמונות של אירוע חדשותי שזה עתה התרחש.
וון עצמה גילתה על הטעות כאשר חברים ומכרים החלו לשלוח לה הודעות ולספר לה שראו אותה ב-CNN. "התחלתי לקבל את כל ההודעות האלה מחברים שאמרו שאני ב-CNN, ולא יכולתי להאמין", סיפרה ל"ניו יורק פוסט".
הטעות הייתה מביכה במיוחד עבור וון, שמדגישה כי מעולם לא ניסתה להציג את עצמה כדולי פרטון. "מעולם לא הצגתי את עצמי כדולי בחיים", אמרה. "תמיד הייתי מוכרת כאמנית מחווה לה ולכוכבים רבים אחרים". היא סיפרה כי כבר הייתה שבורת-לב בעקבות מותה של פרטון, שהייתה עבורה מקור השראה משמעותי כאישה וכאמנית, ולכן המפגש הבלתי צפוי עם דמותה על מסך CNN היה מבחינתה "מוזר".
בתגובה לטעות מסרה CNN ל"וראייטי" ול"ניו יורק פוסט": "אנו מצטערים על הטעות ומתנצלים בפני משפחת פרטון".
פרטון מתה ביום שלישי, 25 באוגוסט, בגיל 80, לאחר מאבק קצר במחלת הסרטן. מותה הוביל לגל משמעותי של הספדים מצד מוזיקאים, שחקנים, פוליטיקאים ומעריצים ברחבי העולם.