בתחילת 1973 החל אשרת לעבוד עם גבי שושן על אלבום הבכורה שלו, שהניב להיטים גדולים כמו "שש עשרה מלאו לנער" ו"בראשית". באותה שנה שיתף פעולה עם התמלילנית והפזמונאית תלמה אליגון-רוז והלחין לרותי נבון את "גשם בעיתו" ולעוזי פוקס את "אין לך מה לדאוג" ואת "ילדונת". שנה אחר כך הלחין את שיר הנושא לסדרה "הצריף של תמרי" ששרה ריקי גל, והלחין לגל גם את הלהיט הגדול "השמש היא האור של העולם" למילים של יהונתן גפן. השיר הידוע ביותר שלו הוא "הללויה" שהלחין למילים של שמרית אור, בוצע על ידי גלי עטרי ולהקת חלב ודבש וזכה ב-1979 באירוויזיון. בשנת 2025 יצא לאור הספר "דרך ארוכה", אותו כתב אשרת בעזרתו של נעם רפפורט, ובו סיפור חייו.