קובי אשרת, מהיוצרים והמוזיקאים המוערכים בישראל, שעומד מאחורי נכסי צאן ברזל בזמר העברי כמו "הללויה", "נסיך החלומות", "עודני ילד" ו"גלי", חושף לראשונה כי הוא מתמודד עם מחלת הפרקינסון. אשרת החליט לשתף לראשונה בהתמודדותו עם המחלה לקראת ערב התרמה מיוחד שהוא יוזם למען מתמודדי פרקינסון.
"כמוזיקאי המחלה מפריעה לי", הוא אומר. "היא גורמת לקוצר נשימה ומגבילה אותי לשיר. ההפרעות בדיבור וחוסר היכולת לנגן גרמו לי לבטל את כל ההופעות שמתוכננות לי".
באירוע, שיתקיים ב-24 בינואר בבית החייל בתל אביב, ישתתפו אמנים שעם מרביתם שיתף אשרת פעולה במהלך הקריירה הארוכה שלו, בהם שלמה ארצי, גלי עטרי, ריקי גל, דני סנדרסון, אדיר מילר, יובל כספין וטל סונדק. את הערב ינחה חברו הטוב של אשרת, נעם סמל. אשרת פנה באופן אישי לאמנים, שנענו לבקשתו והסכימו לקחת חלק באירוע. הכנסות המופע יוקדשו למרכז הספורט הקהילתי "רמת יצחק", במטרה לסייע למתמודדי הפרקינסון שמתאמנים בו באמצעות הקמת מעלית ושיפוץ המקום.
"לפני כעשרה חודשים הרגשתי שאני לא כתמול שלשום", אומר אשרת. "הרגשתי חולשה נוראית וחוסר ריכוז משמעותי. ייחסתי את התופעה לגילי המתקדם, 82, אבל כשהופיעו אצלי הפרעות בדיבור וחוסר אפשרות לנגן, הבנתי שהמצב דורש בדיקה. פגשתי את פרופסור אבי גדות, נוירולוג מהשורה הראשונה, ואחרי שתי דקות של בדיקה הוא בישר לי את הבשורה - אני חולה פרקינסון. לשם ביסוס האבחנה הוא שלח אותי לעשות צילומי מוח, והתוצאות אישרו את האבחנה.
"מיד קיבלתי כדורים לבלוע והצטרפתי לעמותה שכל חבריה חולים בדרגה כזו או אחרת בפרקינסון. המרכז של העמותה נמצא ברמת גן. הבניין שופץ על ידי תרומה נכבדת של חבר נפלא, אבל הכסף לא הספיק לבניית מעלית, שכן הבניין הוא בן שלוש קומות, וכולנו מטפסים אליו בקושי. מיד נרתמתי למטרה החשובה ופניתי ליוסי בנדר, מנהלו של בית החייל בתל אביב, כדי למצוא אכסניה למופע.
"אחרי שקיבלתי את הסכמתו, פניתי לכמה מחבריי האמנים וכולם התנדבו בחפץ לב לעזור במשימה. אני מקווה שהאירוע יתקיים בנוכחות קהל רב, והכנסותיו יעזרו לנו להמשיך ולתפקד בצורה יחסית טובה", הוא מספר. הכרטיסים לאירוע, שכל הכנסותיו יוקדשו למטרה זו, יימכרו באתר toMix.
"האמנים הוותיקים מבוגרים, עם בעיות בריאות, ואף אחד לא עוזר"
ההתמודדות עם הפרקינסון אינה האתגר הרפואי הראשון בחייו של אשרת, שבעבר חלה בסרטן ועבר השתלת כליה. גם הפעם, אחרי הקושי הראשוני לעכל את הבשורה, הוא החליט שלא לוותר. "כשקיבלתי את הבשורה, הייתי כמה ימים בדיכאון, אבל החלטתי שאני נלחם כדי לעכב את התקדמות המחלה. הפרקינסון היא מחלה שתוקפת את העצבים של השרירים מחוסר חומר שהמוח מייצר ונקרא דופמין. קודם כול יש כדור שמפצה על חוסר הדופמין, וחוץ מזה, ככל שתעשה פעילות ספורטיבית, כך תמנע מהמחלה להתקדם. כך התחלתי לשחק פינג פונג, לעשות פילאטיס ולרקוד ריקודים לטיניים, וזאת בנוסף להליכות ארוכות. אני מרגיש שיפור ניכר מאז שאובחנתי. אין בי פחד, מאחר שעברתי סרטן בכליות, השתלת כליה ועוד היד נטויה".
אשרת, בן 82, שנולד בחיפה בשם יעקב ונטורה, ועבד עם מרבית האמנים בארץ, שירת בצבא בלהקת פיקוד הצפון והשתתף בתוכניות "ידיים למעלה" ו"תן חיוך". בשנת 1969 הלחין ללהקת פיקוד דיזנגוף את השיר "העולם כולו נגדנו", שאת מילותיו כתב יהורם טהרלב. אחר כך חבר לקובי רכט, שהלך לעולמו בשבוע שעבר, ויחד הקימו את צמד "הקוביות" שהוציא את התקליטון "למה עכשיו", שיר שהפך ללהיט. עוד באותה שנה חברו השניים לחנן יובל והקימו את שלישיית "שובבי ציון" ששרה להיטים כמו "איש גדול" ו"נוגה".
"קובי היה יוצר וזמר מחונן. אחת העובדות שהכעיסה אותו מאוד היא היחס לאמנים הוותיקים. כשהיינו צעירים ומבטיחים, אף אחד לא חשב על פנסיה, כי הם עסוקים ביצירה. עכשיו, שכולם מבוגרים ולא במלוא כוחם, עם בעיות בריאות, אף אחד לא מסתכל לכיוונם ואף אחד לא עוזר. קובי רכט, בשנים האחרונות לחייו, חי בעליבות רבה, ואלוהים פטר אותו מסבלו".
בתחילת 1973 החל אשרת לעבוד עם גבי שושן על אלבום הבכורה שלו, שהניב להיטים גדולים כמו "שש עשרה מלאו לנער" ו"בראשית". באותה שנה שיתף פעולה עם התמלילנית והפזמונאית תלמה אליגון-רוז והלחין לרותי נבון את "גשם בעיתו" ולעוזי פוקס את "אין לך מה לדאוג" ואת "ילדונת". שנה אחר כך הלחין את שיר הנושא לסדרה "הצריף של תמרי" ששרה ריקי גל, והלחין לגל גם את הלהיט הגדול "השמש היא האור של העולם" למילים של יהונתן גפן. השיר הידוע ביותר שלו הוא "הללויה" שהלחין למילים של שמרית אור, בוצע על ידי גלי עטרי ולהקת חלב ודבש וזכה ב-1979 באירוויזיון. בשנת 2025 יצא לאור הספר "דרך ארוכה", אותו כתב אשרת בעזרתו של נעם רפפורט, ובו סיפור חייו.