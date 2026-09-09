בג"ץ ביטל אתמול (שלישי) את החלטות הממשלה על מינוי מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, וקבע כי עניינם של חברי המועצה שמונו יוחזר לבחינה מחודשת של הוועדה לבדיקת מינויים, וזאת ככל ששר התקשורת יבקש לקדם מחדש את המינויים. בפסק הדין קבעו השופטים כי ראש הממשלה נתניהו הפר את הסכם ניגוד העניינים כאשר קידם את העדה במשפטו - ד"ר יפעת בן-חי שגב.
בפסק הדין נקבע כי במינויים התקיימו שני פגמים מרכזיים: הראשון תשתית עובדתית חסרה בבחינת מועמדותם של עו"ד כנרת בראשי וד"ר חיים שיין; והשני, הפרת הסדר ניגוד העניינים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בהליך מינויה של ד"ר יפעת בן-חי שגב ליו"ר המועצה. הנשיא עמית קבע כי הוועדה לבדיקת מינויים לא בחנה התבטאויות פומביות של בראשי ושיין נגד גופי תקשורת שעליהם נועדו לפקח. לדבריו, מדובר ב"נתון רלוונטי שיש להידרש למשמעותו", לנוכח סמכויות הפיקוח הנרחבות של המועצה.
כאמור, בעניינה של בן- חי שגב קבע השופט עמית כי נתניהו היה מנוע מלעסוק במינויה, משום שהייתה עדה במשפטו הפלילי. למרות זאת, ראש הממשלה היה מעורב בהעלאת המינוי לסדר היום, בהליך באישורו. בית המשפט קבע כי בכך "ראש הממשלה הפר את הסדר ניגוד העניינים".
לפי פסק הדין, גם ההצבעה החוזרת שקיימה הממשלה ללא נוכחות נתניהו לא ריפאה את הפגם. השופט עמית קבע כי המעשה המהותי של קידום נתניהו את העדה נעשה, ואילו ההצבעה החוזרת היא חזרה על עמדתו של ראש הממשלה כפי שהובעה בהצבעה הראשונה. השופט כתב כי מדובר ב"אימוץ מלא של החלטת הממשלה, בבחינת 'העתק-הדבק' בעל אופי כמעט טכני". הוא הוסיף כי אילו ניתנה לייעוץ המשפטי שהות להשלים את בדיקתו, ייתכן שניתן היה למנוע את הפגם, וקבע: "אין לה להלין אלא על עצמה באשר לתוצאותיו של אותו חיפזון".
השופט שטיין הסכים לתוצאה שאליה הגיעו יתר השופטים לביטול מינויה של בן-חי שגב, וכן לביטול מינויי בראשי ושיין, אך חלק על החזרת יתר חברי המועצה לבחינה מחודשת. לדבריו, במינוייהם "לא נפלו פגמים שיורדים לשורש העניין". פסק הדין קבע כי כלל הרכב המועצה שהתמנתה ייבחן מחדש, וכי עד לכינון מועצה חדשה תמשיך המועצה היוצאת לכהן. הממשלה חויבה לשלם לעותרים הוצאות בסך כולל של 50 אלף שקל.