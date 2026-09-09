, וקבע כי עניינם של חברי המועצה שמונו יוחזר לבחינה מחודשת של הוועדה לבדיקת מינויים, וזאת ככל ששר התקשורת יבקש לקדם מחדש את המינויים. בפסק הדין קבעו השופטים כי ראש הממשלה נתניהו הפר את הסכם ניגוד העניינים כאשר קידם את העדה במשפטו - ד"ר יפעת בן-חי שגב.

, וקבע כי עניינם של חברי המועצה שמונו יוחזר לבחינה מחודשת של הוועדה לבדיקת מינויים, וזאת ככל ששר התקשורת יבקש לקדם מחדש את המינויים. בפסק הדין קבעו השופטים כי ראש הממשלה נתניהו הפר את הסכם ניגוד העניינים כאשר קידם את העדה במשפטו - ד"ר יפעת בן-חי שגב.

בפסק הדין נקבע כי במינויים התקיימו שני פגמים מרכזיים: הראשון תשתית עובדתית חסרה בבחינת מועמדותם של עו"ד כנרת בראשי וד"ר חיים שיין; והשני, הפרת הסדר ניגוד העניינים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בהליך מינויה של ד"ר יפעת בן-חי שגב ליו"ר המועצה. הנשיא עמית קבע כי הוועדה לבדיקת מינויים לא בחנה התבטאויות פומביות של בראשי ושיין נגד גופי תקשורת שעליהם נועדו לפקח. לדבריו, מדובר ב"נתון רלוונטי שיש להידרש למשמעותו", לנוכח סמכויות הפיקוח הנרחבות של המועצה.

בפסק הדין נקבע כי במינויים התקיימו שני פגמים מרכזיים: הראשון תשתית עובדתית חסרה בבחינת מועמדותם של עו"ד כנרת בראשי וד"ר חיים שיין; והשני, הפרת הסדר ניגוד העניינים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בהליך מינויה של ד"ר יפעת בן-חי שגב ליו"ר המועצה. הנשיא עמית קבע כי הוועדה לבדיקת מינויים לא בחנה התבטאויות פומביות של בראשי ושיין נגד גופי תקשורת שעליהם נועדו לפקח. לדבריו, מדובר ב"נתון רלוונטי שיש להידרש למשמעותו", לנוכח סמכויות הפיקוח הנרחבות של המועצה.

בפסק הדין נקבע כי במינויים התקיימו שני פגמים מרכזיים: הראשון תשתית עובדתית חסרה בבחינת מועמדותם של עו"ד כנרת בראשי וד"ר חיים שיין; והשני, הפרת הסדר ניגוד העניינים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בהליך מינויה של ד"ר יפעת בן-חי שגב ליו"ר המועצה. הנשיא עמית קבע כי הוועדה לבדיקת מינויים לא בחנה התבטאויות פומביות של בראשי ושיין נגד גופי תקשורת שעליהם נועדו לפקח. לדבריו, מדובר ב"נתון רלוונטי שיש להידרש למשמעותו", לנוכח סמכויות הפיקוח הנרחבות של המועצה.

כאמור, בעניינה של בן- חי שגב קבע השופט עמית כי נתניהו היה מנוע מלעסוק במינויה, משום שהייתה עדה במשפטו הפלילי. למרות זאת, ראש הממשלה היה מעורב בהעלאת המינוי לסדר היום, בהליך באישורו. בית המשפט קבע כי בכך "ראש הממשלה הפר את הסדר ניגוד העניינים".

כאמור, בעניינה של בן- חי שגב קבע השופט עמית כי נתניהו היה מנוע מלעסוק במינויה, משום שהייתה עדה במשפטו הפלילי. למרות זאת, ראש הממשלה היה מעורב בהעלאת המינוי לסדר היום, בהליך באישורו. בית המשפט קבע כי בכך "ראש הממשלה הפר את הסדר ניגוד העניינים".

כאמור, בעניינה של בן- חי שגב קבע השופט עמית כי נתניהו היה מנוע מלעסוק במינויה, משום שהייתה עדה במשפטו הפלילי. למרות זאת, ראש הממשלה היה מעורב בהעלאת המינוי לסדר היום, בהליך באישורו. בית המשפט קבע כי בכך "ראש הממשלה הפר את הסדר ניגוד העניינים".