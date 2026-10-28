בחודשים האחרונים השמות הגדולים של הוליווד מציפים את המסך הקטן: סטילר, גיר, בייטי ועוד. אלא שהפעם לא מדובר בבן, ריצ'רד או וורן, אלא בילדיהם הכישרוניים - אלה סטילר, הומר גיר ואלה בייטי. ההיסטוריה כבר העידה שהוליווד מעולם לא התנגדה לעסק משפחתי: ג'יימי לי קרטיס היא בתם של טוני קרטיס וג'נט לי, איזבלה רוסליני היא בתם של אינגריד ברגמן ורוברטו רוסליני, מייקל דאגלס הוא בנו של קירק דאגלס, קייט הדסון היא בתה של גולדי הון והרשימה המלאה היא כמעט אינסופית, כשבשנים האחרונות התופעה זכתה לכינוי הלא-מאוד מחמיא נפו-בייביז (מלשון נפוטיזם כמובן). לאחרונה נדמה כי הדור החדש של הנפו-בייביז מצא את דרכו דווקא לטלוויזיה. מכוכבת "מפלצת" ועד הבן של ג'וליה לואי דרייפוס - עשינו לכם סדר ביורשים החדשים של הוליווד.

אלה בייטי

בייטי הצעירה, בתם של וורן בייטי ואנט בנינג, פרצה לאחרונה לסלון ביתכם חמושה בגרזן בתור ליזי בורדן באנתולוגיה הפופולרית של ראיין מרפי בנטפליקס, "מפלצת". אבל זו אינה הפעם הראשונה שבייטי משתפת פעולה עם המפיק הענק - היא שיחקה גם ב"אויבות: קפוטה נגד הנשים" (FEUD: Capote Vs. The Swans).

"מפלצת: הסיפור של ליזי בורדן" - טריילר

מאחורי ההצלחה אין רק גנים טובים, אלא גם עבודה קשה: ב-2022 בייטי, ילידת שנת 2000, סיימה לימודי משחק בג'וליארד. במהלך צילומי "אויבות" היא הייתה מגיעה לסט גם בימים שבהם לא הייתה אמורה לעבוד, רק כדי לצפות בשחקנים האחרים - וללמוד מהם. טום הולנדר, שגילם את קפוטה, אף לקח אותה תחת חסותו ועזר לה להתכונן לסצנות בכיכובה. ב-2024 היא כבר רשמה הופעת בכורה בברודוויי במחזה Appropriate לצד שרה פולסון (גם היא פייבוריטית של מרפי ומככבת לצידה ב"מפלצת"). את היתרון המשפחתי היא לא מנסה להכחיש: "אני מכירה לחלוטין בזכות היתר ובחשיפה שנובעות מכך שההורים שלי שחקנים מוכרים", אמרה ל"ווג". "ואני באמת מקווה שאוכל לתרום משהו בעל משמעות".

גלריה אלה בייטי ( צילום: Michael Loccisano/Getty Images )

צ'רלי הול

אלה בייטי היא לא הנפו-בייבי היחיד שאונתולוגיית "מפלצת" הביאה למסך. צ'רלי הול שנושא את הדי-אן-איי של אבא בראד הול ואמא ג'וליה לואי דרייפוס, הופיע בשתי עונות - זו שעסקה באחים מננדז וזו שגוללה את סיפורו של אד גיין. הול, בן ה-29, למד רדיו, טלוויזיה וקולנוע באוניברסיטת נורת'ווסטרן, שבה למדו גם שני הוריו - והיה חלק מנבחרת הכדורסל של המוסד. צ'רלי שם את ה"נפו" בנפו-בייביז כאשר ב-2019 הופיע בתפקיד אורח ב"ויפ", סדרת הלהיט מבית HBO בכיכובה של אמא יקרה לי. מאז הוא הופיע בשלל תפקידים טלוויזיוניים, כולל בעונה השנייה של "חיי הסקס של נערות הקולג'", וב"בל אייר" (הריבוט הדרמטי ל"נסיך המדליק שעלה ב-2022) וגם ב-Maximum Pleasure Guaranteed של אפל TV פלוס.

מתוך Maximum Pleasure Guaranteed ( צילום: אפל TV פלוס )

החדשות המרגשות ביותר, ומה שעשוי להזניק את הקריירה שלו לשלב הבא, הוא הליהוק הנחשק לעונה הבאה והרביעית במספר של "הלוטוס הלבן". על אף שמדובר באחת מהסדרות האהובות והפופולריות ביותר של השנים האחרונות, בריאיון ל"טודיי שואו", סיפר שהוא קיבל את החדשות באדישות יחסית, "ברמה שהסוכן שלי שאל אותי אם כבר ידעתי מראש כשבישרו לי". דווקא כוכבת "סיינפלד" היא זו שצעקה בהתרגשות לאביו "הוא קיבל את התפקיד! הוא קיבל את התפקיד!".

צ'רלי הול ואמא ג'וליה לואי דרייפוס ( צילום: Nathan Howard/Getty Images )

קין רופאלו

גם בלי שם המשפחה, מספיק מבט אחד בקין רופאלו כדי לזהות את אבא - כוכב מארוול מארק רופאלו. בימים אלו מעמדו של רופאלו האב בקרב העם היושב בציון הידרדר, זאת בעקבות תמיכתו האדוקה בפלסטין ואמירות שבפראמאונט אף הגדירו כאנטישמיות, במסגרת עימות מתוקשר . אבל הקריירה של ג'וניור מנגד דווקא נוסקת: לאחרונה הוא כיכב ב"סטרלינג פוינט", סדרת נוער באמזון פריים שאומנם בישראל חלפה מתחת לרדאר, אבל בארצות הברית עוררה עניין רב.

"סטרלינג פוינט" - טריילר ( באדיבות אמזון פריים )

רופאלו העיד על עצמו שבכלל לא התכוון להיכנס לעולם המשחק, הוא היה במסלול אחר לגמרי של לימודי עיצוב, ודווקא מגפת הקורונה הייתה זו שדחפה אותו לעסק המשפחתי ולקבל את האור הירוק מהענק הירוק. רופאלו השתתף גם בסרט NIMRODS שעוקב אחרי מעריצי גרין דיי להוטים ועדיין מתעניין גם באופנה ואף הוזמן השנה כאורח לתצוגת האופנה של דיור, "זה היה מפתיע. למה שהם ירצו אותי שם? אני רק נער מהחווה", אמר בריאיון ל"הוליווד ריפורטר". אדוני, אנחנו כבר לא בקנזס.

קין רופאלו ( צילום: Jason Mendez/Getty Images for Prime Video )

אלה סטילר

בניגוד לרופאלו, שהוא בייסיקלי מיני-מי של אביו, במקרה של אלה סטילר אנחנו חייבים את שם המשפחה כדי לקשר אותה לאבא בן. סטילר (24) הולכת וצוברת לעצמה קרדיטים מרשימים - היא שיחקה ב"הקאמבק" לצד ליסה קודרו, וכעת מככבת גם ב"קופרטינו", מאת יוצרי "האישה הטובה". וכמובן אל לנו לשכוח את אמא, השחקנית כריסטין טיילור, ואת סבא וסבתא, ג'רי סטילר ואן מירה - בכל זאת, נפו-בייבי דור שלישי.

אלה סטילר ( צילום: Jamie McCarthy/Getty Images )

בריאיון לאתר Bustle סטילר סיפרה שהיא "וונאבי מילניאלית גאה". גם בליהוקים שלה, לפחות עד כה, היא לא מזוהה עם סדרות ג'ן זי מובהקות כמו "מבוגרים" או "בלתי כשירים לעבודה" של מינדי קיילינג למשל, אלא ממלאת את משבצת הצעיר/ה התורנ/ית דווקא בסדרות ה"בוגרות" יותר - ועל זה דווקא ראויה להערכה. את הטרנדים בטיקטוק היא מגלה באיחור של שבועיים ברילס באינסטגרם, וב"הקאמבק", למרבה האירוניה, היא מגלמת דווקא את האחראית על הרשתות החברתיות של ולרי צ'ריש. תצוגת משחק משכנעת.

הומר גיר

למרות שלהומר גיר יש לוק של כוכב קולנוע בלי להתאמץ בכלל, הוא דווקא חשב שיהיה מדען. הוא אהב פיזיקה והחל ללמוד באוניברסיטת בראון, אבל התחבר יותר לאנשים במסלולים אחרים - וכך מצא את עצמו עם תואר באמנות מאחת האוניברסיטאות היוקרתיות בארצות הברית. סרט קצר שצילם חבר במהלך הלימודים הוא שפתח בפניו את העולם שבו אבא שלו, ריצ'רד גיר, מרגיש בבית.

הומר וריצ'רד גיר ( צילום: Mike Coppola/Getty Images for Paramount+ )

גיר הצעיר לוהק לעונה השלישית של סדרת הלהיט של HBO "אופוריה", שבה, אגב, גילם כוכב טלוויזיה ענק. בהמשך כיכב גם בסדרת המתח המדוברת של ראיין מרפי "הרסיסים", על פי ספרו של ברט איסטון אליס, לצד נפו־בייב נוספת, קאיה גרבר (ראו מטה). לאחרונה השלים את צילומי סרטו הבא של אוליבר סטון, White Lies, שבו הוא משחק לצד שמות ענק כמו מייקל דאגלס, וילם דפו וג'וש הארטנט.

"הרסיסים" - טריילר ( באדיבות דיסני+ )

גיר בן ה-26 לא משתמש ברשתות חברתיות, לדבריו הוא תמיד נועל רק סניקרס - כדי שיהיה מוכן לברוח, את סיום הצילומים ציין בעשרה ימים של ויפאסנה. בתעשייה שהולכת ומטשטשת את הגבולות בין שחקנים למשפיענים, הוא בהחלט עוף מוזר. אנחנו בעד.

ארן מרפי

אם אתם שוחרי טלוויזיה בינלאומית כנראה שמעתם לא פעם בשבועות האחרונים על "דו קרב" (War), הדרמה המשפטית המהוללת מבית HBO וסקיי - עם מחמאות בסגנון "הדבר הכי טוב מאז 'יורשים'". במרכזה גירושין מכוערים של זוג מפורסם, כאשר בנם בן ה-16 כמובן נקלע בחילופי האש. את אותו הבן מגלם ארן מרפי, הבן של כוכב "כנופיית ברמינגהאם" ו"אופנייהמר" - קיליאן מרפי.

ארן מרפי ( צילום: Dominik Bindl/Getty Images )

"דו קרב" מצטרפת לסדרת HBO נוספת בכיכובו - Youth של שרון הורגן, ובקרוב יעלה העיבוד הקולנועי של טאיקה ואיטיטי לספר "קלרה והשמש", שבו הוא משחק לצד ג׳נה אורטגה ואיימי אדמס. זה נשמע לו"ז עמוס מאוד לנער בן 19, אבל מרפי הצעיר משחק עוד מגיל 11, אז הופיע על הבמות בהצגה "המנט", שאיתה הסתובב בעולם. אבא קיליאן - מהשחקנים המוערכים של השנים האחרונות, גם מוצא דרך לסייע: ״הוא מצלם איתי הרבה מקלטות האודישן שלי. אבל הוא תמיד פשוט אומר: 'תסמוך על האינסטינקטים שלך'. זו בערך העצה היחידה שלו״.

קאיה גרבר

אם יש משהו שלמדנו מהכתבה הזו עד כה, זה שלראיין מרפי יש חולשה לנפו-בייביז. לכן הוא כנראה לא עמד בפיתוי וליהק ל"הרסיסים", לצד גיר, גם את קאיה גרבר. לשניים יש קשר מעניין במיוחד מאחורי הקלעים: גרבר היא בתה של דוגמנית העל סינדי קרופורד, שהייתה נשואה בעבר לריצ'רד גיר. אנחנו חייבים תרשים של הדבר הזה. בריאיון ל"ווג" סיפר גיר שכ-20 דקות אחרי שנפגשו לראשונה, שאל אותה: "אולי פשוט נכיר בזה שההורים שלנו היו נשואים?". היא ענתה "כן. מגניב", ובזה נגמר הדיון.

סינדי קרופורד וקאיה גרבר באירוע גאלה, 2025 ( צילום: Jordan Strauss/Invision/AP )

בניגוד לחלק מהשמות כאן, גרבר (25) כבר מסתובבת בתעשייה לא מעט זמן - בעיקר על מסלולים ושערי מגזינים, בעקבות אמא. אך בשנים האחרונות היא צוברת גם קרדיטים במשחק, מ"אימה אמריקאית" ו"סיפורי אימה אמריקאיים" של מרפי ועד "פאלם רויאל". ב"הרסיסים" היא כבר מתמקמת בתפקיד ראשי - סוזן ריינולדס, התלמידה היפה והמבריקה. את היתרון המשפחתי היא לא מנסה לטשטש: "תמיד הייתי נפו-בייבי, ובקריירה שלי תמיד רק הרווחתי מזה", הודתה בריאיון ל"ווג".

אם שמה נשמע לכם מוכר דווקא מהתקופה האחרונה, ייתכן שזה בנסיבות עצובות בהרבה: אחיה הגדול, הדוגמן פרסלי גרבר, מת בספטמבר בגיל 27 . השבוע היא פרסמה לזכרו מכתב אישי לצד תמונות וסרטונים מילדותם, וכתבה: "נולדתי לאהוב אותך. אמות כשאני אוהבת אותך".

ג'ו אנדרס

אתם כנראה קוראים את השם הנ"ל ולא מבינים כיצד הוא התברג לרשימת הנפו-בייביז, אבל לג׳ו אנדרס יש דווקא ייחוס כפול: אמא היא קייט ווינסלט ואבא הוא הבמאי סם מנדס. אם הפנים שלו נראות לכם מוכרות, זה כנראה בזכות תפקיד המשחק האחרון שלו - ארון טראסק בעיבוד הטלוויזיוני ל "קדמת עדן" שעלה החודש בנטפליקס. זוהי לא הפקת הטלוויזיה היוקרתית היחידה השנה בהשתתפותו: ביוני עלתה באפל TV פלוס "פסגת הפחד", שבה שיחק את בנם של איימי אדמס ופטריק וילסון.

מתוך "קדמת עדן" ( צילום: באדיבות נטפליקס )

אנדרס בן 22 בלבד, וכבר הספיק לשחק גם ב״1917״ של אבא וב״לי״ בכיכובה של אמא, אבל הוא לא מסתפק רק במשחק. הוא כתב גם את "להתראות, ג'ון", סרט הביכורים של ווינסלט כבמאית, שעלה בנטפליקס בדצמבר האחרון בכיכובן של הלן מירן וטוני קולט. התסריט התחיל בכלל כמטלה בקורס כתיבה, וכשאמא התלהבה הוא ניסה להסביר שהיא לא חייבת לעודד אותו רק כי הוא הבן שלה. ווינסלט, מצדה, כבר החליטה להפוך אותו לסרט. עם כל הכבוד לניסיון לבנות קריירה עצמאית, יש הצעות שפשוט קשה לסרב להן.