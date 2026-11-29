אחרי ציפייה רבה, "לראות את הכל" , אחד הסרטים המסקרנים של השנה, הגיע לאקרנים בישראל באיחור ניכר - כחודש וחצי אחרי שעלה בארצות הברית. אולם בזמן שהקהל הישראלי חיכה בסבלנות, הסרט הדוקומנטרי של נייתן פילדר ולאנס אופנהיים - שעוקב אחר אליזבת הולמס, מייסדת חברת הביוטק תראנוס שהורשעה בהונאת משקיעים, ובן זוגה בילי אוונס, בשבועות שקדמו לכניסתה לכלא - כבר הספיק לעורר שורה של סערות מעבר לים.

"לראות את הכל" – טריילר ( צילום: באדיבות פורום פילם )

מי שעומד במרכז רובן הוא דווקא אוונס, שמאז צאת הסרט מנסה להשיב לעצמו את השליטה על הנרטיב. והוא לא היחיד (זהירות, ספוילרים משמעותיים בהמשך): גם חושפי פרשת תראנוס, אמנדה סייפריד שמשתתפת בסרט ויוצרי הסרט יצרו לא מעט כותרות. אז מה קרה כשהמצלמות כבו, ומה כדאי לדעת אחרי שצפיתם בסרט?

המושך בחוטים

בתחילת הסרט, נייתן מתעד שיחה שגרתית בין בילי אוונס לאליזבת הולמס, בזמן שהיא טורפת ביצה להכנת חביתה. במהלך השיחה ניגש אליה בילי, לוקח מידיה את הקערה וטורף את הביצה בעצמו. תחילה הוא טוען שרצה לעזור לה, אלא שאז אליזבת מספרת שבילי חושב שהיא לא טורפת את הביצה "חזק מספיק". זהו רגע משמעותי בסרט, שמסמל את השינוי באופן שבו בילי מוצג: מבן זוג מסור לשולט, שהתנהגותו מעוררת אי-נוחות, בלשון המעטה. בהמשך, כשאליזבת נכנסת לכלא, בילי מספר לנייתן ולאמנדה שהוא מנהל את חשבון ה-X (טוויטר לשעבר) של בת זוגו, מבלי שהיא מאשרת את התכנים שמתפרסמים בשמה. "היא סומכת עליי", הוא מסביר.

גלריה אליזבת הולמס ובילי אוונס ( צילום: Philip Pacheco, Getty Images )

בריאיון ל-CBS ב-15 בנובמבר התיישב בילי מול מאט גוטמן כדי להציג את הצד שלו בסיפור. "לפעמים בחיים צריך ללמוד שיעורים כואבים מאוד. אחרי כל מה שאליזבת עברה בתקשורת, הלקח שנחרט בנו הוא שאסור לך לאבד את הקול שלך", הסביר. בהמשך, כשגוטמן שאל אותו על הצגתו כנבל של הסרט, השיב: "אני חוויתי את הדברים בעצמי, ולכן האופן שבו אני תופס את מה שחוויתי שונה מאוד מהאופן שבו הדברים נערכו". אוונס התייחס גם לניהול חשבון ה-X של הולמס, שבאמצעותו פרסם בשמה תגובות בוטות שכללו קללות - בסגנון שגם הוא מודה שאינו מאפיין אותה. לדבריו, ההחלטה להתבטא ברשת התקבלה במשותף לאחר שערעורה נדחה. "אנשים כתבו לאליזבת: ׳מתי תפתחי אונלי-פאנס?'. האם הייתי רוצה להתמודד עם זה אחרת? בהחלט. אבל זה נבע מהאינסטינקט שלי להגן עליה". אוונס הדגיש כי הדברים נעשו בהסכמתה המפורשת של הולמס, אך הודה: "תיארתי לה את הדברים שאני מפרסם. האם היא תמיד הייתה מרוצה? לא, אבל האינטרנט הוא מקום אכזרי".

הראה את הכול

אחת הסצנות הבולטות והשנויות במחלוקת בסרט היא סצנת המקלחת, שבה הראו את גופו העירום לחלוטין של אוונס. בריאיון ל-CBS טען אוונס: "לא נתתי את הסכמתי לזה. האם ידעתי שמצלמים אותי במקלחת? כן. אבל צילמנו 16 שעות ביום, וצולמו כל מיני דברים תוך שניתנו לנו הבטחות. הייתי מופתע בדיוק כמו שאר המדינה כשכל הגוף שלי הופיע על המסך לעיני העולם כולו. זו הייתה חוויה מביכה, למשל לדעת שהמורים של הילדים שלך ראו את זה. זה ממש לא נעים".

מתוך "לראות את הכל" ( צילום: באדיבות פורום פילם )

אלא שלאופנהיים, שביים את הסרט לצד פילדר, יש גרסה אחרת לאירועים. ב ריאיון שפורסם לאחרונה ב-ynet סיפר הבמאי כי דווקא אוונס היה זה שהציע לצלם אותו מתקלח. "בדרך חזרה הביתה מחדר הכושר, אמרתי לו שניתן לו זמן להתקלח ואז נמשיך. הוא שאל, 'אתם רוצים לצלם אותי?'. הצעתי לו לצלם אותו בצורה שלא תחשוף את איבר המין שלו, אבל הוא אמר שלא אכפת לו שנצלם אותו עירום. אולי הוא התלהב מכך שאנשים יוכלו לראות הכול, להציג שהיתה לנו גישה מלאה אליו, אין לי מושג". גם חברת ההפקה A24 מסרה בתגובה לטענותיו של אוונס בריאיון ל-CBS: "כל מה שצולם, צולם בהסכמתם". אוונס, מצידו, טוען שהסכמתו להצטלם בעירום לא הייתה בגדר הסכמה להציג אותו כך על המסך. לדבריו, עוד לפני יציאת הסרט הוא פנה לפילדר ול-A24 בבקשה להסיר את הסצנה או לכל הפחות לטשטש את איבר מינו, אך בקשתו נדחתה.

כסף, כסף, כסף

שאלה שעולה לאורך הסרט היא האם אוונס מרוויח כסף מההשתתפות בסרט. לכאורה, הצופים מקבלים תשובה בסיומו, כשכתובית מבשרת כי אוונס ויתר על זכותו לקבל חלק מרווחי הסרט. אלא שב-20 בנובמבר פורסם ב"הוליווד ריפורטר" כי במסגרת הסכם מעודכן בין בילי ל-A24, הכספים שהיו מיועדים לו יועברו לארגון צדקה למען ילדים. בעקבות הפרסום, פילדר ואופנהיים יצאו נגד האופן שבו הוצג ההסדר והדגישו כי אף אחד מהמצולמים בסרט לא קיבל תשלום. מקור בחברת ההפקה הבהיר בהמשך כי אוונס אכן ויתר על חלקו ברווחים, וכי ההחלטה להעביר כספים לצדקה התקבלה במשותף בינו לבין החברה.

נפילתה של הולמס - ועלייתה של סייפריד

אחת ההפתעות הגדולות בסרט, שנשמרו בסוד, היא השתתפותה של אמנדה סייפריד, שגילמה ב-2022 את הולמס בסדרה "עלייתה ונפילתה של אליזבת הולמס" ואף זכתה באמי על תפקידה. מי שצפה בסרט בוודאי זוכר את המתח בין סייפריד לאוונס בסצנת ארוחת הערב, וגם אחרי סיום הצילומים, השניים לא חוסכים ביקורת זה מזו. בריאיון ל-CBS סיפר אוונס שהוא דווקא שמח שסייפריד השתתפה בסרט, משום שלדבריו השתתפותה ממחישה את הפער בין הולמס האמיתית לבין הדמות שסייפריד הייתה להוטה לגלם. כשנשאל אם לדעתו היא גילמה היטב את בת זוגו, סיפק עקיצה נוספת: "אני שמח שנייתן היה שם כדי לעזור לה".

אמנדה סייפריד, מתוך "עלייתה ונפילתה של אליזבת הולמס" ( צילום: יחסי ציבור )

סייפריד, מצידה, לא הייתה צריכה לפגוש את אוונס כדי לגבש עליו דעה. בריאיון משותף עם פילדר ואופנהיים למגזין "רולינג סטון", שפורסם ב-11 בנובמבר, סיפרה השחקנית שכבר במהלך הצפייה בחומרים שצילמו השניים היא פיתחה אנטגוניזם כלפיו והחלה לחקור אותו בעצמה. גם היא, בדומה לצופים רבים, התקשתה להישאר אדישה לסצנת הביצה, וסיפרה שעצרה מיד את הסרטון בתדהמה. כשנשאלה אם דעתה על אוונס השתנתה אחרי שפגשה אותו במציאות, השיבה: "שום דבר לא השתנה. רק החמיר".

אמנדה סייפריד ( צילום: Taylor Jewell/Invision/AP )

בהתייחס לארוחת הערב בסרט, סיפרה סייפריד שבתחילה דווקא ניסתה ליצור קשר ידידותי עם אוונס ולתת לו הזדמנות, אך הרגישה שהתנהג בגסות רוח. השחקנית גם יצאה נגד האופן שבו הוא מתייחס לבת זוגו וטענה שהוא משתמש בה ככלי: "אולי הוא מכבד אותה, אבל הוא מתנהג כאילו הוא לא".

בדיה או מציאות?

אחת הסוגיות שעוררו דיון לאחר יציאת הסרט היא מערכת היחסים שנרקמה בין פילדר להולמס במהלך הצילומים, והאפשרות שהבמאי פיתח כלפיה רגשות רומנטיים. האפשרות הזו עולה גם בסרט עצמו, כשסייפריד מעמתת את פילדר עם השאלה אם רגשותיו כלפי הולמס השפיעו על שיקול דעתו. גם הבחירה לסיים את הסרט בתיעוד אינטימי של השניים משתעשעים יחד במים תרמה לדיון. בתחילת נובמבר אף פורסמה בצהובון "פייג' סיקס" טענה של מקור אנונימי, לפיה פילדר התאהב בהולמס במהלך הצילומים. אוונס שלל את האפשרות הזו בריאיון ל-CBS ואף חשף פרט שלא ניתן לראות בסצנת הסיום: בזמן שפילדר והולמס שהו במים, הוא עצמו היה במרחק של כמטר וחצי מהם.

מתוך "לראות את הכל" ( צילום: באדיבות פורום פילם )

פילדר לא התייחס באופן ישיר לשמועות על רגשותיו כלפי הולמס, אך בכמה ריאיונות סיפר על הקושי שחווה בניסיון לפענח אותה, גם לאחר שלוש שנות עבודה על הסרט. בריאיון למגזין W הודה כי מעולם לא היה מבולבל כל כך בעקבות היכרות עם אדם אחר.

מי שגיבש עמדה נחרצת יותר בנוגע להולמס הוא טיילר שולץ, עובד תראנוס לשעבר ואחד מחושפי ההונאה. במאמר שפרסם באתר STAT ב-19 באוקטובר, שיבח שולץ את הסרט כיצירת אמנות, אך יצא נגד הגדרתו כסרט תיעודי. לטענתו, גם במהלך הצילומים הצליחה הולמס להטעות את מי שעומד מולה. בין היתר, טען כי מכשיר בדיקות הדם שהיא מציגה בפני פילדר בסרט כלל אינו המכשיר שעמד במוקד ההונאה. גם ג'ון קאריירו, העיתונאי שחשף את הפרשה ב"וול סטריט ג'ורנל" ומחבר הספר "דם רע", הביע הסתייגות מהאופן שבו הולמס מציגה את עצמה בסרט, והזכיר את המאמצים שעשתה בזמן אמת לפגוע באנשים שסייעו לחשוף את ההונאה.

מתראנוס - להמנתאוס

גם מחוץ למסך, סיפורה של הולמס רחוק מלהסתיים. אליזבת, שלא הודתה באשמתה ועדיין טוענת לחפותה, ממשיכה להציג את עצמה כיזמית שנכשלה ולא כמי שביצעה הונאה. "כישלון אינו הונאה", אמרה בריאיון למגזין "פיפל" בפברואר 2025, שבו גם סיפרה כי היא ממשיכה לעסוק במחקר ובהמצאות בין כותלי הכלא. כפי שניתן לראות בסרט, גם בשבועות שקדמו לכניסתה לכלא המשיכו הולמס ואוונס לעסוק בפיתוחים טכנולוגיים ולהציג אותם בפני משקיעים פוטנציאליים. ומה עם בילי אוונס? בין ציוץ לריאיון הוא עומד בראש חברת סטארט-אפ בשם המנתאוס (Haemanthus), שמפתחת טכנולוגיה לבדיקות דם באמצעות לייזר. בחברה, שכבר עוררה השוואות לתראנוס, הכחישו כי להולמס יש מעורבות במיזם.

מתוך "לראות את הכל" ( צילום מסך, A24 )