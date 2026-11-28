בהתייחסה לאירועים ולמצב בעזה, מסרה לינט: "אני מקללת את רצח העם שמתבצע בעזה. אי אפשר להסתפק רק בגינוי המצב הזה. זהו דבר שכל בן אנוש צריך לומר. קודם כל אני בת אדם, ואם העוול מגיע מאיתנו - אני לא חלק מה'איתנו' הזה".

בהתייחסה לאירועים ולמצב בעזה, מסרה לינט: "אני מקללת את רצח העם שמתבצע בעזה. אי אפשר להסתפק רק בגינוי המצב הזה. זהו דבר שכל בן אנוש צריך לומר. קודם כל אני בת אדם, ואם העוול מגיע מאיתנו - אני לא חלק מה'איתנו' הזה".

בהתייחסה לאירועים ולמצב בעזה, מסרה לינט: "אני מקללת את רצח העם שמתבצע בעזה. אי אפשר להסתפק רק בגינוי המצב הזה. זהו דבר שכל בן אנוש צריך לומר. קודם כל אני בת אדם, ואם העוול מגיע מאיתנו - אני לא חלק מה'איתנו' הזה".

התבטאותה הנוכחית של לינט, שהשתתפה לפני חמש שנים ב"אקס פקטור לאירוויזיון", מגיעה לאחר תקופה מתוחה בקריירה שלה בטורקיה. במהלך השנה שעברה הפכה הזמרת למוקד לביקורת חריפה ולמחאות מצד פעילים פרו-פלסטינים במדינה, בטענה כי שמרה על שתיקה ממושכת נוכח הלחימה בעזה: הופעתה בעיר אנקרה בוטלה בינואר 2025 בעקבות סערה סביב פרסומיה ברשתות החברתיות.

התבטאותה הנוכחית של לינט, שהשתתפה לפני חמש שנים ב"אקס פקטור לאירוויזיון", מגיעה לאחר תקופה מתוחה בקריירה שלה בטורקיה. במהלך השנה שעברה הפכה הזמרת למוקד לביקורת חריפה ולמחאות מצד פעילים פרו-פלסטינים במדינה, בטענה כי שמרה על שתיקה ממושכת נוכח הלחימה בעזה: הופעתה בעיר אנקרה בוטלה בינואר 2025 בעקבות סערה סביב פרסומיה ברשתות החברתיות.

התבטאותה הנוכחית של לינט, שהשתתפה לפני חמש שנים ב"אקס פקטור לאירוויזיון", מגיעה לאחר תקופה מתוחה בקריירה שלה בטורקיה. במהלך השנה שעברה הפכה הזמרת למוקד לביקורת חריפה ולמחאות מצד פעילים פרו-פלסטינים במדינה, בטענה כי שמרה על שתיקה ממושכת נוכח הלחימה בעזה: הופעתה בעיר אנקרה בוטלה בינואר 2025 בעקבות סערה סביב פרסומיה ברשתות החברתיות.