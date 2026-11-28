הזמרת לינט מנשה, בעלת אזרחות ישראלית וטורקית הפועלת בטורקיה, עוררה סערה לאחר שהתבטאה בחריפות נגד פעולותיה של ישראל ברצועת עזה.
הדברים נאמרו במפגש עם עיתונאים לקראת הופעתה במועדון Sahne 17, בעקבות האירועים במשחק במסגרת הליגה האירופית בין קבוצת בשיקטאש הטורקית להפועל באר שבע (שהתקיים בבטומי, גיאורגיה), שבמהלכו הניפו אוהדי הקבוצה הטורקית כרזות פרו-פלסטיניות.
בהתייחסה לאירועים ולמצב בעזה, מסרה לינט: "אני מקללת את רצח העם שמתבצע בעזה. אי אפשר להסתפק רק בגינוי המצב הזה. זהו דבר שכל בן אנוש צריך לומר. קודם כל אני בת אדם, ואם העוול מגיע מאיתנו - אני לא חלק מה'איתנו' הזה".
התבטאותה הנוכחית של לינט, שהשתתפה לפני חמש שנים ב"אקס פקטור לאירוויזיון", מגיעה לאחר תקופה מתוחה בקריירה שלה בטורקיה. במהלך השנה שעברה הפכה הזמרת למוקד לביקורת חריפה ולמחאות מצד פעילים פרו-פלסטינים במדינה, בטענה כי שמרה על שתיקה ממושכת נוכח הלחימה בעזה: הופעתה בעיר אנקרה בוטלה בינואר 2025 בעקבות סערה סביב פרסומיה ברשתות החברתיות.
במאי 2025 הזמרת נאלצה לבטל הופעה נוספת באיסטנבול לאחר שמפגינים פרו-פלסטינים הגיעו אל מחוץ לאולם ואף חדרו אל מאחורי הקלעים. על פי הדיווחים בתקשורת הטורקית, בעקבות אותו לחץ ציבורי החלה לינט להשמיע בהופעותיה ביקורת גלויה נגד מדיניות ממשלת ישראל ולהגדיר את המתרחש בעזה כ"רצח עם".
לאורך הקריירה שלה לינט מבצעת שירים בטורקית, עברית, ערבית ואנגלית, ומתמקדת בעיקר במוזיקה מזרחית ופופ טורקי. עיקר פעילותה המוזיקלית מתרכזת כיום בטורקיה. בסוף שנת 2021, כאמור, הופיעה בעונה הרביעית של "אקס פקטור לאירוויזיון" ברשת 13 והמשיכה לשלבים מתקדמים בעונה.