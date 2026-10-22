הפרשה החלה בעקבות תלונתה של דיין במשטרה. על פי החשד, לוי נהג להגיע להופעותיה, לצלם אותה ואף נסע לאשדוד בניסיון לפגוש אותה בבית הכנסת שבו היא מתפללת. לאחר שנעצר ושוחרר בתנאי הרחקה, הגיע כעבור שעות ספורות להופעה נוספת, התיישב בשורה הראשונה ותיעד אותה. בעקבות זאת

הפרשה החלה בעקבות תלונתה של דיין במשטרה. על פי החשד, לוי נהג להגיע להופעותיה, לצלם אותה ואף נסע לאשדוד בניסיון לפגוש אותה בבית הכנסת שבו היא מתפללת. לאחר שנעצר ושוחרר בתנאי הרחקה, הגיע כעבור שעות ספורות להופעה נוספת, התיישב בשורה הראשונה ותיעד אותה. בעקבות זאת