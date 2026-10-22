בית משפט השלום בתל אביב הורה היום (חמישי) על שחרורו בתנאים מגבילים של סימן טוב לוי, בן 56, החשוד בהטרדת הזמרת יובל דיין ובהפרת תנאי הרחקה ממנה. השופטת ציפורה גילוני קבעה כי לוי יורחק מהזמרת, מביתה, מבית הוריה ומהופעותיה למרחק של לפחות 200 מטרים למשך 90 יום. ההחלטה התקבלה בהסכמת הצדדים, לאחר שהחשוד שהה במעצר מאז יום שני.
הפרשה החלה בעקבות תלונתה של דיין במשטרה. על פי החשד, לוי נהג להגיע להופעותיה, לצלם אותה ואף נסע לאשדוד בניסיון לפגוש אותה בבית הכנסת שבו היא מתפללת. לאחר שנעצר ושוחרר בתנאי הרחקה, הגיע כעבור שעות ספורות להופעה נוספת, התיישב בשורה הראשונה ותיעד אותה. בעקבות זאת נעצר פעם נוספת.
בדיון שהתקיים היום ביקש נציג המשטרה, רס"מ ניר מלכה, לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים, הכוללים התחייבות כספית, ערבות והרחקה מהזמרת. במהלך הדיון התברר כי מאז הארכת המעצר הקודמת לא בוצעו פעולות חקירה נוספות, מלבד קבלת חוות דעת והעברת התיק לעיון נוסף.
סנגוריתו של לוי טענה כי אין הצדקה להמשך מעצרו. לדבריה, החשוד לא הבין את תנאי ההרחקה שהוטלו עליו, וכאשר הגיע להופעתה של דיין לא פנה אליה. "הוא לא צריך להישאר במעצר", טענה. "התיק לא מתקדם ואין טעם להותירו עצור. אם ירצו יגישו כתב אישום, יודעים איפה למצוא אותו". השופטת הורתה על שחרורו בכפוף לערבות ואסרה עליו ליצור קשר ישיר או עקיף עם המעורבים בפרשה למשך 90 יום.
מטעם הזמרת טרם נמסרה תגובה.