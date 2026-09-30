ככל שנחשפו פרטי האירוע בטיסת פליי דובאי, התברר עד כמה הדרמה באוויר הייתה כמו תסריט בדיוני: טייס עומאני שעל פי החשד ניסה לרסק את המטוס, נוסעים שפרצו לתא הטייס ואחד מהם שנאלץ לאחוז בהגאים בניסיון לייצב אותו. בתוך העדויות האלה עלה גם אזכור טלוויזיוני מפתיע. במפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, סיפר יניב חיון, שסייע בהשתלטות על המפגע, כי ידע מה לעשות בזכות סדרה תיעודית שראה. כשנתניהו שאל אותו, "אתה משכת?", השיב חיון: "כן, אני צופה ב'תעופה בחקירה'".
"תעופה בחקירה" היא סדרה תיעודית קנדית שעלתה בדיסקברי עוד ב-2003, ומופקת בידי חברת Cineflix Productions. היא מוכרת בעולם בשמות Mayday ו-Air Crash Investigation ובמרכזה עומדים אסונות אוויריים מתוקשרים - וניסיון להבין כיצד התרחשו.
הפורמט משלב שחזורים דרמטיים של ההתרחשויות בתא הטייס ובתא הנוסעים עם ראיונות ואנימציה ממוחשבת שממחישה את האירועים באוויר. לפי חברת ההפקה, הפרקים מתבססים על הקלטות מתא הטייס, דוחות תאונה ועדויות. לצד רגעי המצוקה, הסדרה עוקבת אחר עבודת החוקרים: איסוף הראיות, בחינת התרחישים והניסיון לזהות את הגורמים לאסון - מבעיות תחזוקה ומטען מסוכן ועד מזג אוויר קיצוני - כדי למנוע את הישנותו.
הסיפורים לא מסתיימים בהכרח בהתרסקות קטלנית. אחד הפרקים למשל עסק במטוס בניו זילנד שגלגלי הנחיתה שלו לא נפתחו, אך טייסיו הצליחו לנחות ללא גלגלים ולהציל את כל הנוסעים. הסדרה עוסקת גם בחטיפות, בפרק "חטיפה אפריקאית" למשל, היא חוזרת למטוס של חברת התעופה האתיופית שנחטף בנובמבר 1996, בדרכו מאדיס אבבה לניירובי.
מעניין לגלות שחברת פליי דובאי עצמה אף הופיעה בפרק בעבר. הפרק Holding Pattern, שמופיע בדיסני+ בישראל בשם "תבנית ריתוק", עוסק בהתרסקות טיסה 981 של החברה ברוסטוב שברוסיה במרץ 2016.
הסדרה זמינה לצפייה בישראל בדיסני+ ונשיונל ג'יאוגרפיק.