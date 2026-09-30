"תפסתי את המפגע, עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו החוצה. קפצתי בחזרה ומשכתי את ההגאים". כך תיאר הערב (רביעי) יניב חיון את

רגעי הדרמה הבלתי-נתפסים בשמיים