"תפסתי את המפגע, עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו החוצה. קפצתי בחזרה ומשכתי את ההגאים". כך תיאר הערב (רביעי) יניב חיון את רגעי הדרמה הבלתי-נתפסים בשמיים, בהשתלטות על המטוס שאותו ניסה על פי החשד הטייס העומאני לרסק. על פי חיון, הטייס הראשי, שנדקר, הוא זה שפתח את דלת תא הטייס ואפשר לנוסעים להשתלט בחזרה על המטוס.
חיון, שנפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בנתב"ג עם נחיתת מטוס החילוץ של פליי דובאי, אמר כי לדעתו הטייס הראשי - שנדקר באירוע - הוא זה שפתח לנוסעים את הדלת לתא הטייס. "הוא היה מאוד קרוב לדלת וזה הקשה עלינו לפתוח אותה. מסקנה שלי שהוא הצליח לפתוח לנו אותה לפני שהתמוטט, בתושייה רבה". הוא הוסיף כי נעזר בשני טייסים שנסעו במחלקה ראשונה, שייצבו את המטוס והנחיתו אותו. בנוסף, חיון סיפר כי היה בקשר עם ראש הממשלה במהלך היום בסעודיה: "הוא קישר אותי לכוחות הביטחון".
לאחר שהצליח להיכנס לתא הטייס, ראה חיון את החשוד בין הכיסאות: "הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי לנטרל את המטוס. תפסתי את המפגע, חנקתי ומשכתי אותו החוצה. קראתי לחבר'ה ישראלים ואמרתי להם שריתקנו אותו. קפצתי בחזרה לתא הטייס, אני רואה 'תעופה בחקירה' אז משכתי את ההגאים והמטוס התחיל להתאזן. אחרי זה הטייס שנסע במטוס אמר לי שהוא לוקח את השליטה". לדבריו, "בזכות הילדים שלי אני חושב שהתנהגתי כמו שהתנהגתי. מי שמנחית את הטיסה זה טייס נוסף שהיה במטוס, אחרי שנחתנו ראינו שחסר חלק מהכנף האחורית. הדם זה הכול מהמחבל, דם שלו".
אלעד שלום, נוסע נוסף בטיסה, שהגיע עם אשתו ושלוש הבנות מווייטנאם, סיפר על הגבורה של חיון: "היה נס. אישה שקמה לשרותים ליד תא הטייס שמעה צרחות וצעקה לבעלה. יניב הוא הגיבור של הטיסה, שהשתלט על המחבל. מהמהירות של הנפילה, הכנף האחורית נשברה. צללנו למטה. זה היה ארוך ומלא בטלטולים למעלה ולמטה. המטוס היה בזוויות לא אמיתיות. הכל עובר בראש, כל הדברים שאני לא מסוגל להגיד שוב פעם ליד הבנות".
"הישראלים ניהלו את הטיסה מושלם"
כחצי יממה אחרי שהמריאו מדובאי לתל אביב, ושרדו את מה שמסתמן כניסיון פיגוע בטיסת פליי דובאי FZ 1073, שבו הערב 174 הנוסעים ארצה, ובהם 27 ילדים. חלק מהישראלים לא הסכימו לעלות שוב על טיסה של החברה האמירתית, אך שוכנעו כשהוסבר להם כי אין ברירה ואחרי שהסעודים סירבו לאשר טיסת חילוץ ישראלית. צפו בישראלים שרים בהתלהבות ויורדים מהמטוס בנתב"ג.
עם הנחיתה, צוות מד"א פינה גבר כבן 50 במצב קל, שסבל מחבלה קלה בפלג גופו העליון, לבית החולים אסף הרופא בצריפין. דניאל אלמליח, אחת מהנוסעות, סיפרה בהתרגשות אחרי הנחיתה בנתב"ג: "כולם פה בהיי מטורף. מתלהבים בטירוף. אנשים בדמעות ובכינו מאושר בנחיתה. לא דמיינתי שזה יקרה לי. לא חשבנו שנצליח לנחות. זה היה נס. ברוך השם".
אלמליח תיארה את רגעי האימה: "הרגשנו את המטוס נופל במהירות שיא וצרחות אימה של כולם. לא הספקנו לחשוב או לדבר או לנשום. זה היה שניות. כל הטיסה הייתה ברעידות, אין חשמל, לא ידענו אם ננחת או לא וזה היה נראה דקות כמו נצח. היינו בטוחים שנמות כולנו. שלחתי הודעות פרידה להורים שלנו. זה היה מלחיץ ברמות. מטוס נופל. קצת אחרי התבהרה התמונה והבנו שאנחנו בנסיעה מדובאי לישראל וזה טייס עומאני. עשינו אחד ועוד אחד, חשדנו גם בדיילים. הישראלים ניהלו את הטיסה בצורה מושלמת".
הרופא שהתנפל על המחבל והציל את הטייס: "חשבנו שנמות"
מוסייב שוטה, רופא שיניים שהיה על המטוס, התנפל ביחד עם עוד שלושה ישראלים על טייס המשנה הדוקר והציל את חיי הקברניט ההודי. שוטה סיפר: "הטייס היה פצוע מאוד חזק עם דימומים חזקים מאוד בראש ובידיים. היה במצב קשה מאוד. הייתי הרופא היחיד על המטוס. הצלחתי לעצור דם והדימום נעצר לגמרי. המצב היה די יציב, ברגע האחרון קצת הידרדר. בדיוק כשנחתנו.
"היינו כמה אנשים גיבורים. השתלטנו על המחבל וקשרנו אותו וכמובן שהיה קשוח אבל הצלחנו. הטייס תקשר איתנו, הוא סיפר שהוא (טייס המשנה) דקר אותו ושהוא בן 39 עם שני ילדים. הוא דקר אותו וקילל וכמובן שכל הזמן הוא שכב על הרצפה. בזמן הזה לא חושבים, רק עושים. היינו פה ארבעה אנשים שהשתלטנו על כל הסיטואציה ואם לא זה, לא היינו מדברים איתכם. גם האנשים וגם אני השתלטנו על הטיסה, עם בחור בשם יניב - הוא הראשון שקפץ עליהם".
שוטה המשיך בתיאור הדרמטי של ההתרחשויות: "ראיתי שמשהו לא תקין ורצתי קדימה. לא חיכיתי שיקראו לי. באתי להילחם במחבל כששמעתי צעקות, לא באתי כדי להעניק עזרה רפואית, אבל אחרי שקשרנו את המחבל, טיפלתי בטייס הדקור. קשרתי את המחבל, עשינו לו כמה קשירות, גם רגליים גם ידיים. הוא השתולל אז קשרנו אותו עוד, ואז הוא נרגע והבין שהוא בידיים שלנו.
הטייס הדקור היה במצב קשה מאוד. הסעודים טיפלו בו טוב והבנתי מהם שהוא ניצל ושהוא בחיים ויצא מכלל סכנה". שוטה סיכם: "חשבנו שאנחנו הולכים למות ב-100%. המטוס איבד גובה מטורף בחצי דקה. ראינו את הטייסים והתחלנו לצרוח 'תביאו את הטייסים' ואז כשאחד מהם נכנס לתא והשתלט, משם הבנו שהוא שולט בטיסה והבנו שניצלנו".