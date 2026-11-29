בסיפור של הביץ' בויז כל אחד קיבל תפקיד ומילא אותו. בראיין ווילסון היה הגאון שלא כולם תמיד הבינו; דניס היה האח הפרוע שנכנס יום אחד אל הים ולא יצא ממנו; קארל, צעיר האחים לבית ווילסון בהרכב, היה הקול המלאכי. מייק לאב היה זה שעמד בקדמת הבמה ושר את החלום הקליפורני לקהל במשך 60 שנה. בסוף השבוע האחרון נער החוף הנצחי עזב את העולם במאליבו , כשהוא מוקף בבני משפחתו. הפעם האחרונה שבה עלה לבמה הייתה לפני פחות מחודשיים, ב-10 באוקטובר בנאשוויל. לאב העביר את ההופעה הזו כשהוא יושב על כיסא לאורך כל הערב ודי מתקשה לשיר. מבט קל בתמונה הזו החמיץ מיד את הלב, גם אם מעולם לא הערצת את הלהקה.

גלריה הביץ' בויז בלונדון ב-1966 ( צילום: AP Photo/Frank Tewksbury )

קל לספר את הסיפור של הביץ' בויז דרך הגאונות והטרגדיה שהיו מנות חלקו של בראיין ווילסון. אבל גם המוח המוזיקלי הגדול של ההרכב היה זקוק למישהו שיעמוד על הבמה, ימצא את המילים הנכונות לשירים שהפכו ללהיטים ויחזיק את הדלת פתוחה כדי שהקהל יוכל להיכנס פנימה. בתוך הביץ' בויז זה היה הג'וב של לאב, והוא מילא אותו – ודי בנאמנות – כמעט עד לרגע האחרון.

הרעיון להקמת ההרכב התחיל מדניס, הגולש היחיד בחבורה שחזר יום אחד נסער מהים ועוד לפני שנכנס למקלחת כדי לשטוף את המלח והחול שכנע את חבריו להרכב שהם מוכרחים לכתוב על זה שיר. בראיין ולאב כתבו את Surfin’, והשאר הוא היסטוריה של גלשנים, מכוניות ובחורות שמאוהבות בבחורים שגולשים על הגלים, לא בהכרח בסדר הזה.

מכר לעולם את החלום הקליפורני. מייק לאב ( צילום: Theo Wargo/Getty Images for Songwriters Hall Of Fame )

לווילסון אומנם היה את הכישרון המוזיקלי, אבל הוא פחד מהמים ומעולם לא חשב לנסות ולתפוס גל. כך שמישהו אחר היה צריך למכור עכשיו לעולם את החלום הקליפורני. באופן טבעי התפקיד הזה התגלגל אל לאב עם קול הבריטון השמח, הנוכחות הכובשת על הבמה והאינסטינקט של מי שיודע איזו שורה תיתקע לך בראש מהרגע שבו תשמע את השיר בפעם הראשונה. לאב כתב את המילים ל-California Girls ול-I Get Around, והושיב אותן על ההרמוניות המופלאות שווילסון בנה, ובפני השילוב הזה היה קשה לעמוד.

ההרמוניות הקוליות היו סימן ההיכר של הביץ' בויז, אבל הרמוניה הייתה בערך המילה האחרונה שבה ניתן לתאר את היחסים בתוך הלהקה. ב-1994 בית משפט הכיר בלאב כשותף לכתיבת 35 משירי הלהקה וקבע שהוא יקבל מיליוני דולרים בתמלוגים. בעיני המעריצים של ווילסון זו הייתה עוד הוכחה לקרוב משפחה חמדן שמתקנא במעמד המיתי של האיש שמזוהה עם ההרכב. כמה שנים קודם לכן, ב-1988 לאב הוכיח פעם נוספת את האינסטינקט המסחרי הזה. Kokomo, שאותו כתב בשיתוף עם אחרים, העניק לביץ' בויז להיט נוסף שכבש את המקום הראשון במצעד, 22 שנים לאחר ש-Good Vibrations עשה זאת. Kokomo אינו חשוב כמו Good Vibrations, ואפשר לגחך קלות על הקלילות שלו, אך קשה להתעלם מהעובדה שהוא עבד.

הרמוניות על הבמה, לא מאחורי הקלעים. הביץ' בויז בהקרנת הדוקו עליהם ( צילום: Alberto E. Rodriguez/Getty Images )

לאב נכנס להיסטוריה כמי שלא הבין את הגדולה של האלבום Pet Sounds. יש בזה גרעין של אמת. כשווילסון הציג בפני חבריו ללהקה את היצירה החדשה שעליה עבד, הם התקשו לקלוט את רוחב היריעה שלה, ובעיקר הם חששו שהקהל, שחיכה לעוד שיר קליל על גלישה, יפנה להם עורף. האלבום אכן לא זכה להצלחה במצעדים או בחנויות המוזיקה, וחברת התקליטים שלהם הזדרזה להוציא אוסף להיטים כדי לצמצם את הנזק. מבחינה מסחרית לאב צדק. מבחינה היסטורית הוא נותר בצד של המפסידים, כי Pet Sounds מככב כבר תדיר בעשיריה הפותחת של כל רשימת האלבומים הגדולים בכל הזמנים, ואפילו פול מקרטני שב והצהיר שזהו האלבום שגרם לו לשנות את הדרך שבה הוא כותב שירים.

אבל היה כאן דבר נוסף שמאוד נוח לשכוח, שעושה קצת עוול עם לאב. הלחץ על ווילסון להרגיע את הניסוי המוזיקלי שלו הוליד בסופו של דבר את Good Vibrations, השיר שחיבר בין הקלילות המוכרת של הלהקה לבין העומק החדש שנבע מהמוח המוזיקלי שלה, והמילים של השיר הגיעו מהעט של לאב. הזהירות המסחרית שלו, שהיום נראית אולי קצת כמו עיוורון שמסרב לקלוט שלפניו ניצבת אמנות טהורה, הייתה זו שחייבה את ווילסון למצוא נקודת מפגש בין החזון שלו לבין טעם הקהל, שהולידה יצירה גדולה שגם זכתה להצלחה מיידית. בספר שלאב כתב פעם, הוא ציין בחצי חיוך שבעיני מי שמאמינים שווילסון הולך על המים, הוא עצמו תמיד יישאר האנטי כריסט. לאב ידע איזו תדמית דבקה בו, אך הוא בחר לעמוד מאחורי הדברים שעשה בראש מורם.

לאב לא הבין את גדולת האלבום שמתברג בעשירייה הפותחת של כל דירוג ( צילום: gettyimages )

הביץ' בויז היו קודם כל עניין משפחתי. האחים ווילסון, בן דודם לאב וחברם הטוב אל ג'ארדין, שנאלצו לחיות תחת הדיקטטורה של מורי, אבי האחים, שניהל את הלהקה ולימד את ילדיו לשיר בהרמוניות מדויקות, ולא תמיד בדרך נעימה. מתוך הבית הקטן הזה יצאה מוזיקה שהמציאה מחדש מהי ההרמוניה הקולית, וכמה רחוק היא יכולה להגיע בשיר פופ שנמשך שלוש דקות. התמורה שהביץ' בויז סיפקו הייתה מהירה, אך המחיר שלה היה כבד. דניס טבע בים ב-1983, בגיל 39, אחרי שנים של התמכרויות ותקופה שבה חי ברחוב. קארל, שהקול שלו נשא את God Only Knows, מת ב-1998. בראיין, שחי חיים ארוכים אך מייסרים בצל מחלת נפש, הלך לעולמו לפני כשנה וחצי.

לאב נשאר, ואיתו נותרו גם המריבות הישנות. אחרי מות קארל, ג'ארדין נדחק מההרכב המופיע, ושני הצדדים התדיינו בבתי משפט על הזכות להשתמש בשם המפורש. ההתנצחות פרצה פעם נוספת בהלוויה של בראיין, כשג'ארדין ביקר בפומבי את נאום ההספד של לאב ואמר שלאב בחר באופן מוגזם בגישת המנוח ואני. אבל מי שיעבור שוב על מילות הפרידה של לאב וג'ארדין מווילסון, ימצא בהן גם אהבה אמיתית. אפשר לאהוב מישהו מכל הלב ועדיין לא להיות מסוגלים לשהות לצידו באותו החדר, וזה כנראה סוד ההרמוניות של הביץ' בויז: אנשים שרק על הבמה הצליחו לשיר באותו סולם.

היו הוכחה שאפשר לאהוב מישהו מכל הלב ועדיין לא להיות מסוגלים לשהות לצידו באותו החדר. הביץ' בויז, משמאל לימין: דניס ווילסון, בראיין ווילסון, מייק לאב, אל ג׳רדין וקארל וילסון. ( צילום: GettyImagesIL )