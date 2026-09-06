הסערה סביב הופעתו של מקלמור כמופע החימום של אד שירן נמשכת: ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית (IAC) השיק עצומה הקוראת לזמר הבריטי ולהנהלת סיבוב ההופעות שלו להדיח את הראפר מהמשך הופעותיו, בעקבות הנאום הפרו-פלסטיני שנשא ביום חמישי האחרון באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי.

גלריה מקלמור ( צילום: Andy Kropa/Invision/AP )

העצומה הושקה לאחר שמקלמור ניצל את הופעת החימום שלו כדי לשאת נאום פוליטי שבסיומו קרא Free Palestine, ולאחר מכן ביצע את שיר המחאה Hind's Hall כשעל המסכים מאחוריו הוקרנו תמונות מעזה ומהפגנות פרו-פלסטיניות. "זה היה מופע של אד שירן - לא עצרת פוליטית, לא הפגנה ולא אירוע אקטיביסטי", נכתב בעצומה. "ההופעה שלך, הבמה שלך, האחריות שלך".

ב-IAC קוראים לשירן, להנהלת ה-Loop Tour ולאצטדיונים המארחים את הסיבוב להסיר את מקלמור מיתרת ההופעות ולקבוע "גבולות ברורים" לשימוש בבמה שלהם לצורך קידום מסרים פוליטיים. במקביל, הארגון קורא לציבור לפנות גם לחברת "לייב ניישן" בדרישה לפעול בנושא.

אד שירן ( צילום: Stephen Pond, gettyimages )

בין הדברים שאמר מקלמור על הבמה באצטדיון, שמכיל יותר מ-80 אלף מקומות, היה: "אני רוצה שהאנשים מעזה ועד הגדה המערבית הכבושה יידעו שלא שכחנו אותם. אני חושב שכל אדם שמתהלך על פני האדמה הזאת ראוי בדיוק לאותו חופש - להכיר ביטחון ושלום לפני שמכירים את קולות האלימות, ולהכיר את קול הצחוק במגרש המשחקים לפני מטוסים ופצצות".

לאחר אותו נאום ביצע מקלמור את Hind's Hall, כשעל המסכים מאחוריו הוקרנו קטעים מעזה ומהפגנות פרו-פלסטיניות. השיר, שיצא במאי 2024, נקרא על שם הינד רג'אב, ילדה עזתית בת שש שנהרגה על ידי אש צה"ל במהלך המלחמה. סטודנטים פרו-פלסטינים שהשתלטו בעבר על בניין המילטון (Hamilton Hallׂ) באוניברסיטת קולומביה שינו את שמו ל-Hind's Hall, ומקלמור אימץ את הכינוי לשיר העוסק בישראל ובמחאה בקמפוסים. עם צאתו הודיע כי הכנסות הסטרימינג ממנו יועברו לאונר"א.

גם בהופעה השנייה של שירן במטלייף, שנערכה אמש, מקלמור לא נסוג מהמסרים שהשמיע ערב קודם. עמוד האינסטגרם Stop Antisemitism פרסם סרטונים מהופעת החימום שערך, שבה שב והשמיע דברים דומים.

More footage from this evening: pic.twitter.com/HjPmM2QhuT — StopAntisemitism (@StopAntisemites) September 6, 2026