דווקא בתוך ישראל מפוצלת, כועסת וקרועה, הסופר "שפע יששכר" הפך לאחד המקומות היחידים בארץ שכולם - ילדים ומבוגרים, ימנים ושמאלנים, יהודים וערבים - נכנסים אליו יחד (כמעט) בלי לריב. אחרי קרוב לעשור יחד, ועל רקע ישראל המפולגת, הקאסט של "קופה ראשית" עדיין מצליח להיות המאמי הלאומי ולאחד בין כולם. השנה זה היה גם בזכות

דווקא בתוך ישראל מפוצלת, כועסת וקרועה, הסופר "שפע יששכר" הפך לאחד המקומות היחידים בארץ שכולם - ילדים ומבוגרים, ימנים ושמאלנים, יהודים וערבים - נכנסים אליו יחד (כמעט) בלי לריב. אחרי קרוב לעשור יחד, ועל רקע ישראל המפולגת, הקאסט של "קופה ראשית" עדיין מצליח להיות המאמי הלאומי ולאחד בין כולם. השנה זה היה גם בזכות