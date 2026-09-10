דווקא בתוך ישראל מפוצלת, כועסת וקרועה, הסופר "שפע יששכר" הפך לאחד המקומות היחידים בארץ שכולם - ילדים ומבוגרים, ימנים ושמאלנים, יהודים וערבים - נכנסים אליו יחד (כמעט) בלי לריב. אחרי קרוב לעשור יחד, ועל רקע ישראל המפולגת, הקאסט של "קופה ראשית" עדיין מצליח להיות המאמי הלאומי ולאחד בין כולם. השנה זה היה גם בזכות "קופה ראשית: הסרט", שהביא לקולנוע למעלה ממיליון צופים.
בראיון שיתפרסם ב-"7 לילות" בסוף השבוע, מנסים דב נבון, קרן מור, נועה קולר, אמיר שורוש, יניב סוויסה ודניאל סטיופין, להבין את הקסם. "לפני הכל, לדעתי זו אהבה לדמויות", טוען נבון. "אין דמות אחת שכולם חובטים בה. כולם חובטים בכולם וכולם אוהבים את כולם. ומעל הכל, יש איזו חמלה בסיסית".
סטיופין: "הם לא שונאים. הם אולי צוחקים זה על זה, אבל גם אחד עם השני. הם לא מסתכלים על השני ואומרים 'ערבי', 'רוסי', 'אתיופית'. זה לא המנוע של היחסים שלהם. ילדים אומרים לי, 'אני הכי אוהב את ראמזי, אני הכי אוהב את אנטולי'. הם לא מודעים שהם אומרים 'הכי אוהב את הערבי' או 'הכי אוהב את הרוסי'. מבחינתם זו הדמות שהם אוהבים".
גם החיבור ביניהם עזר. "יש פה משהו פלאי וקוסמי", קולר אומרת. "יש הרבה אנשים עם אגואים גדולים, עם צרכים שונים, אנשים שרוצים דברים שונים וחושבים דברים שונים. אנחנו הרבה שנים ביחד. בזמן הזה נולדו ילדים, היו חתונות, היו פרידות, היו חיים. ובאופן די מופלא נוצרה בינינו חלוקת תפקידים בריאה. אני מרגישה שיש ספוט לכל אחד. יש הקשבה, יש ויתור. אנחנו באמת עובדים ביחד. אין פה סולנים. אנחנו כמו קבוצת כדורגל".
העונה החדשה עולה ב-21.9 בכאן 11, אחרי איומים מצד שר התקשורת, שלמה קרעי, לסגור את התאגיד. שורוש לא מסתיר את דעתו בעניין: "כל פעם מגיע מישהו אחר ומרים את הקלף של סגירת התאגיד או גלי צה"ל. בעיניי זה חלק ממהלכים פוליטיים. אתה רוצה לדבר לבייס שלך, אז אתה מעלה איזה מוסד ממלכתי ואומר 'אני אסגור אותו'".
וכשהם נשאלים מה היו רוצים לראות אחרי הבחירות, מור מבקשת "להוסיף את המילה 'דמוקרטית' למגילת העצמאות. הייתי רוצה גם לומר שנתעורר למְצִיאוּת טובה יותר, או פשוט להתעורר למְצִיאוּת".