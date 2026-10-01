בישראל עוד מעכלים את את הדרמה שהתרחשה בטיסת פליי דובאי שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב אתמול בבוקר (רביעי). במהלך הטיסה אחת הנוסעות שמעה צעקות על דקירות בתא הטייס והזעיקה את הנוסעים. ארבעה מהם קפצו בנחישות אדירה כדי להשתלט על המחבל, להציל את המטוס ואת הטייס שנדקר על ידי טייס המשנה העומאני. אבל דבר אחד התברר במהרה - גם הפעם הטלוויזיה הצילה את המצב. טוב אולי קצת הגזמנו, אבל היא לכל הפחות סייעה - כאשר יניב חיון, אחד מארבעת הגיבורים שהצילו את הטיסה, הודה בפני ראש הממשלה נתניהו שהצליח לייצב את המטוס בזכות צפייה בתוכנית התיעודית "תעופה בחקירה" , שמשחזרת אסונות אוויריים מתוקשרים במטרה להפיק מהם לקחים. ומסתבר שחילוץ אווירי הירואי הוא ממש לא הסקיל היחיד שאפשר ללמוד מהמסך הקטן. מזיהוי הונאות, דרך הישרדות בטבע ועד להיות מקגייוור - כישור שראוי לקטגוריה משלו - ריכזנו עבורכם כמה סדרות שיקנו לכם כישורים שימושיים לחיים.

Scam Interceptors

מה למדנו: לזהות הונאות ולהימנע מעוקץ

הסדרה הפופולרית Scam Interceptors של ה-BBC היא באמת מורה טוב לחיים. היא חושפת הונאות ותרמיות אמיתיות בזמן אמת בעולם שבו הטכנולוגיה מנהלת הכול. למשל, איך להתמודד עם שיחות טלפון המשתמשות בטכנולוגיית בינה מלאכותית לשכפול קול. נוכלים צריכים רק שלוש שניות של הקלטה כדי ליצור שיבוט דיגיטלי מדויק של הקול, ולהשתמש בו כדי לאשר עסקאות או להונות בני משפחה. עצה אחת שמומחי הסדרה נותנים נקראת "חוק השתיקה": כשמקבלים שיחה בלתי צפויה מגוף רשמי, פשוט תשתקו. הנוכלים רק מחכים שתגידו "הלו" וזה כל מה שהם צריכים. טיפ אחר שהגיע מהתוכנית: לא להתקין אפליקציות שליטה מרחוק כמו AnyDesk או TeamViewer.

גלריה מתוך Scam Interceptors ( צילום מסך: BBC )

Scam Interceptors, זוכת פרס בפט״א, חושפת עוד שפע של הונאות מכל הסוגים. למשל, הונאה רומנטית שקרתה באמת: אישה מבוגרת בודדה הכירה ברשת חברתית גבר שהציג עצמו כקצין צבא אמריקאי המוצב במזרח התיכון. תוך שבועות ספורים היא נשבתה לגמרי בקסמי החייל האמיץ שווייק, וכשזה ביקש ממנה כסף כי הוא במצב חירום - כמובן בקריפטו - היא כבר לא ראתה כלום חוץ מאת האהבה הגדולה. מנחי התוכנית, בעזרת האקרים, הצליחו להוכיח לה שעובדים עליה. הלב נשבר, אבל לפחות חשבון הבנק לא. טיפ אחד של התוכנית במקרים כאלה: להתעקש תמיד על שיחת וידאו. נוכלים רומנטיים תמיד ימצאו תירוץ מדוע המצלמה שלהם שבורה, מדוע אין להם חיבור באסדת הנפט בה הם בדיוק קודחים, או מדוע חוקי הצבא אוסרים עליהם לפתוח מצלמה. אם אדם שמצהיר על אהבתו מסרב בעקביות לנהל איתכם שיחת וידאו נורמלית, הוא כנראה לא כל כך אוהב אתכם.

לבד (Alone)

מה למדנו: לשרוד בטבע

סדרת הריאליטי Alone של ערוץ ההיסטוריה היא כנראה הריאליטי הכי קשוח שיש בטלוויזיה. היא שולחת עשרה מומחי הישרדות לאזורי פרא מבודדים ומסוכנים במיוחד, מהחוג הארקטי ועד המדבריות של דרום אפריקה, ומשאירה אותם לבד. אין צוות צילום, אין במאים, המשתתפים לא רואים אף אחד, הם מקבלים מצלמה ומצלמים את עצמם ואת חיי היום-יום שלהם. הם גם מפוזרים במרחקים גדולים זה מזה כך שאין להם שום קשר עין או מידע על המשתתפים האחרים. הם לא יודעים אם נשארו עוד 9 אנשים איתם או שהם האחרונים. כל משתתף רשאי לבחור בדיוק 10 פריטי הישרדות מתוך רשימה קבועה מראש (גרזן, שק שינה, סיר, חכה) ואסור להביא מזון, למעט מנות קצובות קטנות שיכולות להיספר כחלק מ-10 הפריטים. כדי לאכול, המשתתפים חייבים לצוד, לדוג, להציב מלכודות וללקט צמחים. מעבר לכך, הם נכנסים עם הבגדים שעל גופם, ערכת עזרה ראשונה קטנה ומכשיר טלפון לווייני למקרי חירום בלבד.

"לבד"- טריילר ( באדיבות ערוץ ההיסטוריה )

הסיכוי שתמצאו את עצמכם במצבים האלה קטן, אבל Alone מציעה תובנות פסיכולוגיות ומעשיות שמשנות את הדרך שבה מבינים חוסן, קבלת החלטות וניהול משאבים בחיי היום-יום. למשל, הרבה פעמים דווקא הגברים החסונים ומורעלי הצבא פורשים ראשונים. הגוף שלהם דורש יותר קלוריות והם מתקשים להתמודד עם השקט והבדידות. מסתבר שהיכולת לשבת בשקט עם המחשבות של עצמך ולנהל דיאלוג פנימי חיובי היא כלי הישרדותי ראשון במעלה.

גם ניהול קלוריות מתגלה ככלי חשוב מאוד בלי קשר לדיאטות. בסדרה, כל פעולה נמדדת לפי יחס השקעה-תמורה של קלוריות. לפעמים טוב עדיף על שלמות שלוקחת את כל האנרגיה. כדי לא להשתגע מהבידוד ומהרעב, המשתתפים המצליחים ביותר מחלקים את היום שלהם למשימות קטנות וברורות, ואחרי כמה שבועות מבינים שכל מה שהם באמת צריכים זה מחסה יבש, כוס מים חמים וקצת חום מהאש. פתאום נייר טואלט הוא אושר טהור.

How It's Made

מה למדנו: לצרוך נכון

סדרת הדוקו-מדע הקנדית How It's Made, אשר שודרה במקור בין השנים 2001 ל-2019 בערוץ דיסקברי ובערוץ Science, נתנה הצצה מרתקת אל אחורי הקלעים של תהליכי הייצור התעשייתיים של חפצים יומיומיים ומוצרים מורכבים - החל מפריטים פשוטים כמו סיכות משרד וגומיות, ועד למוצרים טכנולוגיים, מכוניות ספורט, כלי נגינה ולוויינים. היא מלמדת, למשל, למה צריך לשים לב כשקונים מוצר ואיך לזהות את ההבדל בין תהליכים הדורשים עבודת יד מורכבת לעומת פס ייצור אוטומטי. הסדרה גם מפרקת מכשירים מורכבים לשלבי ההרכבה הבסיסיים ביותר, מסבירה כיצד חומרים שונים מגיבים לחום, לחות, לחץ או כימיקלים, ומלמדת חשיבה הנדסית ופתרון בעיות, עד לרמת איך בדיוק לשחרר מנעול תקוע (מסתבר שזה לא כמו שחשבתם).

מתוך How It's Made ( צילום מסך )

דרמות רפואיות

מה למדנו: לסייע במקרה חירום רפואי

השחקנית איימי אדאמס סיפרה לאחרונה כיצד הצילה אדם שנדקר בצווארו בזכות עצה רפואית שזכרה מסדרת טלוויזיה כושלת שבה השתתפה בתחילת דרכה. ב-2004 גילמה אדאמס אחות מוסמכת בסדרה שנקראה "ד״ר וגאס״ ובוטלה אחרי חמישה פרקים בלבד. לצורך התפקיד, היא עברה הכשרה בסיסית ועשתה סטאז' קצר. שנים לאחר מכן, כשיצאה ממסעדה בלוס אנג׳לס, ראתה מהומה סביב גבר צעיר שנדקר בצווארו ודימם קשות. אדאמס נכנסה מיד למוד האחות מהטלוויזיה, לקחה מגבות חוף והפעילה לחץ על פצע הדקירה בצוואר כדי לעצור את זרם הדם. הפצוע המבוהל נאבק והשתולל, ואדאמס זכרה משפט מהתסריט של ד״ר וגאס: ״ככל שאתה נאבק יותר, הדם שלך זורם מהר יותר. פשוט תשכב ותירגע“. הוא אכן הפסיק להשתולל, מה שהאט את קצב לבו, מנע אובדן דם קטסטרופלי ושמר עליו בחיים עד שהפרמדיקים הגיעו. שנה אחר כך היא פגשה את האיש ברחוב. זה נשמע מופרך כמו סדרה הוליוודית, אבל זה קרה באמת.

הצילה את אמא. מתוך "האנטומיה של גריי" ( צילום: ABC )

הטלוויזיה האמריקאית מלאה כמובן בתוכניות רפואה. רובן לא אמינות ולא כדאי לקחת מהן עצות, אבל הן כן מצליחות ללמד פה ושם דברים בסיסיים, כמו ביצוע החיאה או פתיחת קנה נשימה. בשנת 2011 ראתה מדיסן קסטל, ילדה בת 10 מוויסקונסין, את אמה לוקה בהתקף אסתמה חריף במיוחד, קורסת ומפסיקה לנשום. הילדה, שמשום מה צפתה ב"האנטומיה של גריי" כבר בגיל 10, זכרה משהו שראתה בטלוויזיה והחלה לבצע הנשמה מפה לפה. היא התקשרה ל-911 ואמרה: "אני עושה לה החייאה כמו שלמדתי מהטלוויזיה". הפרמדיקים שהגיעו למקום קבעו כי פעולתה המהירה של הילדה שמרה על אספקת החמצן למוח האם והצילה את חייה.

מכיוון אחר אגב, ב-2013 צפתה אחות מוסמכת בשם ראיין ריד בתוכנית השיפוצים הפופולרית Flip or Flop. היא שמה לב לבליטה קטנה וחשודה בצווארו של המגיש, טארק אל מוסא, שלחה מייל להפקת התוכנית וכתבה: ״המנחה חייב לבדוק את הגוש בצוואר שלו מיד, זה נראה כמו גידול“. התוצאה: טארק הלך להיבדק בעקבות המכתב, והתברר שהוא אכן סבל מסרטן בלוטת התריס. הוא עבר ניתוח וטיפולים שהצילו את חייו, והודה לריד בפומבי בתוכנית מיוחדת.

עבור אנשים רגילים שרוצים ללמוד קצת יותר, ההמלצות הטובות היחידות הן "הפיט" ו"אי.אר", שמקפידות על דיוק ברמה הכי גבוהה שאפשר לבקש מסדרת דרמה רפואית מתוסרטת.

מקגייוור (MacGyver)

מה למדנו: פתרונות מאולתרים - לכל בעיה שהיא