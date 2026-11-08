ערוץ 13 השעה את אייל ברקוביץ' משידור, כך נודע ל-ynet. ההשעייה מגיעה אחרי דבריו אתמול (שבת) בתוכנית, שם הטיל ספק בתואר דוקטור של אחמד טיבי.
הדברים נאמרו במסגרת התוכנית "מוריה וברקו", שם השניים שוחחו עם הכתב סולימאן מסוודה על עבדול אל-סייד, שניצח בבחירות במישיגן לסנאט ונחשב לאנטי-ישראלי. כשמסוודה ציין כי מדובר בדוקטור, ברקוביץ' הגיב: "כל אחד נותנים לו שם את התואר דוקטור. גם אחמד טיבי אומרים שהוא דוקטור, אז אומרים. שיביא את התעודה".
בימים האחרונים ברקוביץ' עמד בעין הסערה לאחר עימות אחר עם לוסי אהריש, זאת לאחר שהגיב לה כשקראה לו ולמוריה אסרף "גזענים" - ואמר לה "תירגעי, את לא בכפר פה". מאוחר יותר אהריש דרשה התנצלותו וסירבה להתייצב לשידור, אולם ברקו לא התנצל אך הסביר כי יכול להיות שזאת הייתה אמירה "לא נכונה" אבל אמר כי "אנשים הלכו רחוק".
מחדשות 13 נמסר: "חופש הביטוי וריבוי הדעות הם מאבני היסוד של עיתונות חופשית, אך אינם מהווים הכשר לאמירות גזעניות. הדברים שנאמרו אתמול בתוכנית מוריה וברקו אינם מקובלים ולא עולים בקנה אחד עם ערכי החברה. בעקבות כך נערכה עם איל ברקוביץ' שיחת הבהרה ובסיומה הוחלט על השעייתו המיידית משידור".
הרשימה המשותפת, מפלגתו של אחמד טיבי, הגיבו לדברים ואמרו כי "הנהלת הערוץ התנצלה בפני טיבי בשיחת טלפון" וכי הוא דורש התנצלות בשידור, במסגרת התוכנית עצמה, באמצעות מכתב ששלח עורך דינו, גלעד ברניאר, להנהלת הערוץ.
מטעם ברקוביץ' טרם נמסרה תגובה.