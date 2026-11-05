אחרי הבהרות בינה לבין הנהלת הערוץ, היא הגיעה אתמול לשידור והתייחסה לדבריו של ברקוביץ: "התפקיד שלי הוא לעמוד נוכחה ובראש מורם מול המציאות, לקחת את הבמה שניתנה לי וליישם את החוזה הלא-כתוב כשחתמתי עליו שהדלקתי משואה במדינת ישראל. החוזה שבסעיפיו התחייבתי לא להתייאש על מול הרוע, לא להרים ידיים מול הייאוש, לא לשתוק אל מול אנשים שאומרים לי, 'תצעקי בכפר שלך', ולא להיכנע לגזענות. חוזה שנחתם עם התחייבות לעשות כל שביכולתי לדאוג לתפארת מדינת ישראל, וכך יהיה".