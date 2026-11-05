פרסום ראשון: בצעד חריג החליטו בערוץ 13 לבטל שידור ריאיון של אייל ברקוביץ' ברגע האחרון, כך נודע ל-ynet.
היום (חמישי) אמור היה להיות משודר ריאיון של אייל ברקוביץ׳ לעמרי אסנהיים, אולם ברגע האחרון החליטו בערוץ 13 לבטל את השידור, ולשבץ במקומו שידור חוזר של ריאיון עם רמי לוי.
הריאיון צולם במשך כשלוש שעות והיה מוכן לשידור, אך לפי גורמים בערוץ, ההחלטה הגיעה כדי "להרגיע" את הסערה עם לוסי אהריש - בעקבות העימות בינה ובין ברקוביץ' השבוע.
כזכור, במהלך העימות אהריש כינתה את ברקוביץ' ושותפתו להגשת התוכנית מוריה אסרף "גזענים" אחרי שאסרף קראה לממשלה ציונית, והוא אמר לה: "תירגעי, את לא בכפר פה". אהריש פרצה בבכי וביקשה מהנהלת הערוץ שברקו יתנצל - משזה לא קרה, לא הגיעה לתוכניתה.
אחרי הבהרות בינה לבין הנהלת הערוץ, היא הגיעה אתמול לשידור והתייחסה לדבריו של ברקוביץ: "התפקיד שלי הוא לעמוד נוכחה ובראש מורם מול המציאות, לקחת את הבמה שניתנה לי וליישם את החוזה הלא-כתוב כשחתמתי עליו שהדלקתי משואה במדינת ישראל. החוזה שבסעיפיו התחייבתי לא להתייאש על מול הרוע, לא להרים ידיים מול הייאוש, לא לשתוק אל מול אנשים שאומרים לי, 'תצעקי בכפר שלך', ולא להיכנע לגזענות. חוזה שנחתם עם התחייבות לעשות כל שביכולתי לדאוג לתפארת מדינת ישראל, וכך יהיה".
ברקוביץ' מבחינתו הגיב בתוכניתו ואמר שהמשפט לאהריש היה "לא נכון", אבל הבהיר: "מפה ועד גזענות? הולכים רחוק".
אסרף גם אמרה שמדובר באמירה שלא נכון לומר אותה - אבל הבהירה כי "ציונות היא לא גזענות".