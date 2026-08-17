מליסה באררה, שכיכבה עם פנטייר ב״צעקה 6״, כתבה בסטורי באינסטגרם לצד אימוג׳י של לב שבור: ״נוחי על משכבך בשלום, היידן המתוקה״. במקביל, ויולה דייוויס כינתה את פנטייר ״נשמה עתיקה וחכמה בעלת לב רחב כל כך״, והוסיפה: ״הלוואי שלעולם היה עוד זמן איתך, כי הייתי סקרנית לגלות איזה אדם את הופכת להיות״.

מליסה באררה, שכיכבה עם פנטייר ב״צעקה 6״, כתבה בסטורי באינסטגרם לצד אימוג׳י של לב שבור: ״נוחי על משכבך בשלום, היידן המתוקה״. במקביל, ויולה דייוויס כינתה את פנטייר ״נשמה עתיקה וחכמה בעלת לב רחב כל כך״, והוסיפה: ״הלוואי שלעולם היה עוד זמן איתך, כי הייתי סקרנית לגלות איזה אדם את הופכת להיות״.

מליסה באררה, שכיכבה עם פנטייר ב״צעקה 6״, כתבה בסטורי באינסטגרם לצד אימוג׳י של לב שבור: ״נוחי על משכבך בשלום, היידן המתוקה״. במקביל, ויולה דייוויס כינתה את פנטייר ״נשמה עתיקה וחכמה בעלת לב רחב כל כך״, והוסיפה: ״הלוואי שלעולם היה עוד זמן איתך, כי הייתי סקרנית לגלות איזה אדם את הופכת להיות״.

"אני מרוסקת", כתבה ברשתות בת'אני ג'וי לנז, כוכבת "מגרש ביתי". "הכרתי אותה כשהייתה ילדה בלונדינית קטנה ופרועה. היא הייתה בת תשע או עשר ואני הייתי בת 18. החכמה שלה הייתה גדולה: היא הבינה סצנות, דקויות והתמודדויות אנושיות באופן שלא ראיתי מעולם אצל ילדה מול המצלמה. היא הייתה יושבת איתך ומנהלת שיחה עמוקה, ואז מצחקקת וחוזרת לשחק.

"אני מרוסקת", כתבה ברשתות בת'אני ג'וי לנז, כוכבת "מגרש ביתי". "הכרתי אותה כשהייתה ילדה בלונדינית קטנה ופרועה. היא הייתה בת תשע או עשר ואני הייתי בת 18. החכמה שלה הייתה גדולה: היא הבינה סצנות, דקויות והתמודדויות אנושיות באופן שלא ראיתי מעולם אצל ילדה מול המצלמה. היא הייתה יושבת איתך ומנהלת שיחה עמוקה, ואז מצחקקת וחוזרת לשחק.

"אני מרוסקת", כתבה ברשתות בת'אני ג'וי לנז, כוכבת "מגרש ביתי". "הכרתי אותה כשהייתה ילדה בלונדינית קטנה ופרועה. היא הייתה בת תשע או עשר ואני הייתי בת 18. החכמה שלה הייתה גדולה: היא הבינה סצנות, דקויות והתמודדויות אנושיות באופן שלא ראיתי מעולם אצל ילדה מול המצלמה. היא הייתה יושבת איתך ומנהלת שיחה עמוקה, ואז מצחקקת וחוזרת לשחק.