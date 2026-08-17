חקירה נפתחה לבירור נסיבות מותה של השחקנית היידן פנטייר, שנמצאה ללא רוח חיים בדירה בדרום קרוליינה בגיל 36. בהקלטת השיחה למוקד החירום נשמעים אנשי ההצלה מתייחסים לחשד למנת יתר ולדום לב, אך סיבת המוות טרם נקבעה.
לפי הקלטת השיחה שהגיעה לידי אתרי חדשות בארצות הברית, צוותי החירום הוזעקו לביתה של פנטייר בעקבות דיווח על אישה שאינה מגיבה, ובמהלך האירוע עלה חשד ל״מנת יתר״ ול״דום לב״. נציג מטעמה מסר ל-PEOPLE בתגובה לפרטים: ״אין לי מידע נוסף בשלב זה, אבל נראה שאכן זה המצב״.
בהמשך הרשויות הצהירו כי תוצאות ראשוניות של הנתיחה שלאחר המוות של השחקנית העלו כי לא נמצאו סימני חבלה שתרמו למותה. ״כוחות ההצלה וצוותי רפואת החירום הגיעו לזירה ומצאו אישה בדום לב״, נמסר מהמשרד שחוקר מקרי מוות במחוז גרינוויל. ״הצוותים החלו לבצע בה פעולות החייאה, אך המאמצים לא צלחו ומותה נקבע בשעה 14:32.
״בנתיחה שלאחר המוות לא נמצאו סימני חבלה שהיו עשויים לתרום למותה״, נכתב בהמשך. ״סיבת המוות ואופן המוות טרם נקבעו, עד להשלמת החקירה ולהשלמת בדיקות נוספות. החקירה עדיין פעילה ומתנהלת. בשלב זה אין פרטים נוספים שניתן לפרסם״.
בתוך כך, לפי דיווח ב-TMZ, בדירת הלופט שבה שהתה פנטייר בעת מותה נמצא על מזרן נרקן - תרסיס אף המכיל נלוקסון ומשמש לנטרול השפעותיה של מנת יתר של אופיואידים. בשלב זה לא ידוע אם נעשה בתרסיס שימוש.
״המקרה נחקר על ידי משטרת גרינוויל בשיתוף משרד חוקר מקרי המוות של מחוז גרינוויל. בחקירה הראשונית לא נמצאו סימנים למעשה פלילי או לנסיבות חשודות. מכר של פנטייר הוא שהתקשר למוקד החירום״, נמסר מהמשטרה.
גם איש יחסי הציבור של פנטייר אישר כי נסיבות מותה עדיין נבדקות. ״מתנהלת חקירה״, מסר לחדשות NBC. ״אנחנו מאמינים שנדע יותר מחר״.
פנטייר, שמותה היכה את הוליווד בתדהמה, הייתה אמורה לחגוג השבוע (שישי) את יום הולדתה ה-37. היא החלה את דרכה בתעשיית הבידור עוד בילדותה. הפריצה הגדולה שלה הגיעה ב-2006, כשגילמה בסדרת המדע הבדיוני "גיבורים" את קלייר בנט, מעודדת בעלת יכולת לרפא את עצמה. בהמשך כיכבה במשך שש עונות בדרמה המוזיקלית "נאשוויל" בתפקיד כוכבת הקאנטרי ג'ולייט בארנס, שעליו הייתה מועמדת פעמיים לפרס גלובוס הזהב.
בשנים האחרונות דיברה פנטייר בפתיחות על התמכרותה לאופיואידים ולאלכוהול, שהחלה בנעוריה והובילה לדבריה ל״מעגל של הרס עצמי״. לאחר לידת בתה קאיה ב-2014 התמודדה גם עם דיכאון אחרי לידה, ובהמשך עברה טיפול בטראומה ושהתה שמונה חודשים במכון גמילה.
ב-2018 עברה בתה להתגורר עם אביה, החלטה שפנטייר הסבירה כי קיבלה כדי להעניק לה סביבה יציבה. בהמשך ניהלה מערכת יחסים אלימה עם בריאן היקרסון, שהורשע בתקיפתה ונשלח למאסר. בריאיון שפורסם במאי האחרון סיפרה כי היא נמצאת בקשר טוב עם בתה ועם אביה.
בשעות האחרונות, מאז פורסמו הדברים, חברים וקולגות רבים ביקשו לחלוק לה כבוד אחרון. "זו הייתה היידן", כתבה קוני בריטון, שכיכבה לצידה ב"נאשוויל", לצד תמונות שלהן. "גאונות מתפרצת, נוצצת כל כך חזק. אין לי מילים לשיר העצוב הזה, רא לב שבור. אני אוהבת אותך. נוחי בשלום עכשיו".
״אלוהים אדירים, הלב שלי נשבר. היידן״, כתבה המנחה והקומיקאית רוזי אודונל באינסטגרם, כשדייוויד ארקט, ששיחק לצדה של פנטייר ב״צעקה 4״, כתב גם הוא: ״אני אוהב אותך, היידן״.
מליסה באררה, שכיכבה עם פנטייר ב״צעקה 6״, כתבה בסטורי באינסטגרם לצד אימוג׳י של לב שבור: ״נוחי על משכבך בשלום, היידן המתוקה״. במקביל, ויולה דייוויס כינתה את פנטייר ״נשמה עתיקה וחכמה בעלת לב רחב כל כך״, והוסיפה: ״הלוואי שלעולם היה עוד זמן איתך, כי הייתי סקרנית לגלות איזה אדם את הופכת להיות״.
"אני מרוסקת", כתבה ברשתות בת'אני ג'וי לנז, כוכבת "מגרש ביתי". "הכרתי אותה כשהייתה ילדה בלונדינית קטנה ופרועה. היא הייתה בת תשע או עשר ואני הייתי בת 18. החכמה שלה הייתה גדולה: היא הבינה סצנות, דקויות והתמודדויות אנושיות באופן שלא ראיתי מעולם אצל ילדה מול המצלמה. היא הייתה יושבת איתך ומנהלת שיחה עמוקה, ואז מצחקקת וחוזרת לשחק.
"לאורך השנים היינו בקשר לסירוגין. היא הייתה כמו בת דודה שפוגשים רק במפגשים משפחתיים - כזו שהתפרסמה והחיים הרחיקו אותה - אבל תמיד התמלאתי שמחה כשדרכינו הצטלבו. בכל פעם הבטחנו שנדבר בקרוב, שניפגש לארוחת צהריים או ערב, שנמצא מקום שקט ונשב לשיחה ארוכה - אבל אף פעם לא הצלחנו לגרום לזה לקרות. אני לא מבינה איך זה אמיתי. נדמה היה שהכול סוף-סוף מתחיל להשתנות לטובה. היא הרי התחילה לחזור לעצמה, לא? היא הייתה צעירה כל כך, וכל כך הרבה חיים עוד היו לפניה. והבת שלה... היידן, את מוקפת באהבה. אני מצטערת על כל פעם שלא יצרתי קשר ולא בדקתי מה שלומך. זה לא יכול להיות אמיתי".