וחיזק את מעמדו במרוץ לאוסקר, שר התרבות והספורט מיקי זוהר תקף הערב (ראשון) בחריפות את יוצרי הסרט. "נז"א" מביא עדויות קשות על פעולות צה"ל במהלך המלחמה בעזה וכולל גם טענות ל"פשעי מלחמה ורצח עם". "כשר התרבות, אפעל מיידית לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה", כתב זוהר.

וחיזק את מעמדו במרוץ לאוסקר, שר התרבות והספורט מיקי זוהר תקף הערב (ראשון) בחריפות את יוצרי הסרט. "נז"א" מביא עדויות קשות על פעולות צה"ל במהלך המלחמה בעזה וכולל גם טענות ל"פשעי מלחמה ורצח עם". "כשר התרבות, אפעל מיידית לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה", כתב זוהר.

עוד כתב השר ברשתות החברתיות: "הזכייה של הסרט הנבזי 'נז״א' בפסטיבל ונציה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מהאנטישמים בעולם בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה. זו בדיוק הסיבה שהובלתי את הרפורמה החשובה בקולנוע כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו יותר מכיסם על הפגיעה בחיילי צה״ל ובמדינת ישראל".

עוד כתב השר ברשתות החברתיות: "הזכייה של הסרט הנבזי 'נז״א' בפסטיבל ונציה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מהאנטישמים בעולם בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה. זו בדיוק הסיבה שהובלתי את הרפורמה החשובה בקולנוע כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו יותר מכיסם על הפגיעה בחיילי צה״ל ובמדינת ישראל".

עוד כתב השר ברשתות החברתיות: "הזכייה של הסרט הנבזי 'נז״א' בפסטיבל ונציה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מהאנטישמים בעולם בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה. זו בדיוק הסיבה שהובלתי את הרפורמה החשובה בקולנוע כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו יותר מכיסם על הפגיעה בחיילי צה״ל ובמדינת ישראל".

עם זאת, האפשרות לממש את הצהרתו של זוהר מבחינה משפטית נראית מוגבלת. שלילת אזרחות בישראל היא צעד חריג שננקט במקרים בודדים, בעיקר על רקע פעילות טרור או איום ביטחוני משמעותי, ולא מוכר תקדים שבו נשללה אזרחות בשל התבטאות או יצירה קולנועית.

עם זאת, האפשרות לממש את הצהרתו של זוהר מבחינה משפטית נראית מוגבלת. שלילת אזרחות בישראל היא צעד חריג שננקט במקרים בודדים, בעיקר על רקע פעילות טרור או איום ביטחוני משמעותי, ולא מוכר תקדים שבו נשללה אזרחות בשל התבטאות או יצירה קולנועית.

עם זאת, האפשרות לממש את הצהרתו של זוהר מבחינה משפטית נראית מוגבלת. שלילת אזרחות בישראל היא צעד חריג שננקט במקרים בודדים, בעיקר על רקע פעילות טרור או איום ביטחוני משמעותי, ולא מוכר תקדים שבו נשללה אזרחות בשל התבטאות או יצירה קולנועית.

אמש, כאמור, זכה "נז"א" בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל האיטלקי היוקרתי. הסרט, שנוצר בהפקה של עיתון "הגרדיאן" הבריטי, ומלכתחילה אינה מומנה על ידי גורמים ישראליים, מציג עדויות של 24 חיילים וחיילות מיחידה 8200 על פעולות צה"ל במהלך המלחמה בעזה. הסרט, שצולם על גגות תל אביב בזמן המלחמה, כולל בין היתר מרואיינים שאומרים כי היו מעורבים ב"פשע מלחמה ורצח עם", ומתארים את מדיניות הנזק האגבי, ההפגזות והחיסולים.

אמש, כאמור, זכה "נז"א" בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל האיטלקי היוקרתי. הסרט, שנוצר בהפקה של עיתון "הגרדיאן" הבריטי, ומלכתחילה אינה מומנה על ידי גורמים ישראליים, מציג עדויות של 24 חיילים וחיילות מיחידה 8200 על פעולות צה"ל במהלך המלחמה בעזה. הסרט, שצולם על גגות תל אביב בזמן המלחמה, כולל בין היתר מרואיינים שאומרים כי היו מעורבים ב"פשע מלחמה ורצח עם", ומתארים את מדיניות הנזק האגבי, ההפגזות והחיסולים.

אמש, כאמור, זכה "נז"א" בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל האיטלקי היוקרתי. הסרט, שנוצר בהפקה של עיתון "הגרדיאן" הבריטי, ומלכתחילה אינה מומנה על ידי גורמים ישראליים, מציג עדויות של 24 חיילים וחיילות מיחידה 8200 על פעולות צה"ל במהלך המלחמה בעזה. הסרט, שצולם על גגות תל אביב בזמן המלחמה, כולל בין היתר מרואיינים שאומרים כי היו מעורבים ב"פשע מלחמה ורצח עם", ומתארים את מדיניות הנזק האגבי, ההפגזות והחיסולים.