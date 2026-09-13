כיממה לאחר ש"נז"א" זכה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה וחיזק את מעמדו במרוץ לאוסקר, שר התרבות והספורט מיקי זוהר תקף הערב (ראשון) בחריפות את יוצרי הסרט. "נז"א" מביא עדויות קשות על פעולות צה"ל במהלך המלחמה בעזה וכולל גם טענות ל"פשעי מלחמה ורצח עם". "כשר התרבות, אפעל מיידית לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה", כתב זוהר.
עוד כתב השר ברשתות החברתיות: "הזכייה של הסרט הנבזי 'נז״א' בפסטיבל ונציה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מהאנטישמים בעולם בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה. זו בדיוק הסיבה שהובלתי את הרפורמה החשובה בקולנוע כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו יותר מכיסם על הפגיעה בחיילי צה״ל ובמדינת ישראל".
עם זאת, האפשרות לממש את הצהרתו של זוהר מבחינה משפטית נראית מוגבלת. שלילת אזרחות בישראל היא צעד חריג שננקט במקרים בודדים, בעיקר על רקע פעילות טרור או איום ביטחוני משמעותי, ולא מוכר תקדים שבו נשללה אזרחות בשל התבטאות או יצירה קולנועית.
אמש, כאמור, זכה "נז"א" בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל האיטלקי היוקרתי. הסרט, שנוצר בהפקה של עיתון "הגרדיאן" הבריטי, ומלכתחילה אינה מומנה על ידי גורמים ישראליים, מציג עדויות של 24 חיילים וחיילות מיחידה 8200 על פעולות צה"ל במהלך המלחמה בעזה. הסרט, שצולם על גגות תל אביב בזמן המלחמה, כולל בין היתר מרואיינים שאומרים כי היו מעורבים ב"פשע מלחמה ורצח עם", ומתארים את מדיניות הנזק האגבי, ההפגזות והחיסולים.
לדברי יוצרי הסרט, מדובר במדיניות השמדה והרס מכוונות, כולל שימוש בבינה מלאכותית. "שנינו אסירי תודה על כך שאנחנו כאן", אמר אברהם על הבמה לאחר הזכייה. "למען האמת, לא קל במיוחד לעמוד כאן. אני חושב על כל האנשים, על הפוליטיקאים הישראלים ועל העיתונאים בבית שתוקפים עכשיו את הסרט הזה, מכחישים אותו מבלי שאפילו ראו אותו. נעשה כל כך הרבה כדי לא להביט במציאות.
"המציאות היא שמאז שהפסטיבל הזה התחיל, רק במהלך עשרת הימים האלה, ישראל הרגה לפחות שישה ילדים פלסטינים בעזה. ילדה בת שלוש הופצצה בבית ספר, ילד בן שבע נהרג עם אביו במכונית, ושתי אחיות נהרגו בבית בזמן שישנו. ואתם יודעים, קציני המודיעין הישראלים שדיברנו איתם סיפרו לנו כיצד ההרג ההמוני הזה הוא שיטתי. לא בטעות, אלא מתוך תכנון. מעשי הרג ומדיניות שמבוססים על דה-הומניזציה מוחלטת של הפלסטינים".
זו אינה הפעם הראשונה שעבודתם של אברהם ושור מעוררת את זעמו של זוהר. השניים היו בין ארבעת יוצרי "אין ארץ אחרת", לצד באסל עדרה וחמדאן בלאל, שזכה במרץ 2025 באוסקר לסרט התיעודי הטוב ביותר. הסרט תיעד במשך שנים את מאבקם של תושבי מסאפר יטא שבדרום הר חברון נגד הריסת בתיהם ופינויים, ואת הקשר שנוצר בין עדרה הפלסטיני לאברהם הישראלי. לאחר הזכייה תקף זוהר את הסרט וטען כי הוא "מעוות את דמותה של ישראל בעולם" ומהווה "חבלה במדינת ישראל", ובהמשך אף קרא למוסדות תרבות הנתמכים בידי משרדו שלא להקרינו.
מטעם יוצרי הסרט "נז"א" טרם נמסרה תגובה לדברים.