"אני מפחדת מהמהירות שבה השנאה כלפי יהודים מתפשטת – ומהפתיחות שבה היא באה לידי ביטוי ומתקבלת", אמרה השחקנית גל גדות בנאום שנשאה השבוע - והביא אותה לדמעות.
הדברים נאמרו שלשום (רביעי) במהלך ארוע שבו העניק מרכז שמעון ויזנטל פרס הומניטרי מטעמו לינון קרייז במסגרת ארוחת הערב השנתית של המרכז בבוורלי הילס.
הערב העלתה השחקנית חלק מהנאום בחשבון האינסטגרם שלה. "לא ציפיתי להתרגש כל כך", אמרה שם, ועצרה לרגע כשדמעות עלו בעיניה. היא המשיכה ודיברה על האנטישמיות המתפשטת. "מאז טבח 7 באוקטובר והמלחמה שבאה בעקבותיו, אני מוצאת את עצמי שואלת עד לאן זה עוד יכול להגיע. אם אנשים יתרגלו לשמוע ולראות שנאה ולהסיט ממנה את המבט, אז לאן זה יוביל?
"ההיסטוריה שלנו נותנת לנו כל סיבה להתייחס לשאלה הזו ברצינות".
קרייז, ישראלי שעמד בראשות חברת מאטל (Mattel), מונה השנה לאחד התפקידים הבכירים ביותר בהוליווד - מנכ"ל משותף של סקיידאנס, שנוצרה מהאיחוד של פרמאונט ו-וורנר ברדרס. לפי מרכז שמעון ויזנטל, הפרס הוענק לו השבוע בשל התקופה במאטל, שבה "פעל להרחבת הפעילות הפילנתרופית הגלובלית של החברה באמצעות יוזמות חברתיות, תוך עידוד התנדבות בקרב העובדים ויצירת שותפויות משמעותיות עם ארגונים ללא כוונת רווח ברחבי העולם".