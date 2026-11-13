הערב העלתה השחקנית חלק מהנאום בחשבון האינסטגרם שלה. "לא ציפיתי להתרגש כל כך", אמרה שם, ועצרה לרגע כשדמעות עלו בעיניה. היא המשיכה ודיברה על האנטישמיות המתפשטת. "מאז טבח 7 באוקטובר והמלחמה שבאה בעקבותיו, אני מוצאת את עצמי שואלת עד לאן זה עוד יכול להגיע. אם אנשים יתרגלו לשמוע ולראות שנאה ולהסיט ממנה את המבט, אז לאן זה יוביל?