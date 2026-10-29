הסרטון שסיבך את עופר לוי הוביל היום (חמישי) את המשטרה לבקש להטיל עליו הגבלה של 15 ימים בלי אינטרנט. בית משפט השלום בתל אביב קיבל חלקית את בקשת המשטרה, ואסר עליו להשתמש באינטרנט עד ליום שלישי הקרוב.
תחילת הפרשה ביום הבחירות לכנסת, אז התקבל במשטרה דיווח על סרטון שהופץ ברשתות החברתיות, שבו תועד לוי בן ה-62 כשהוא משמיע דברי הסתה לאלימות, בהן הקריאות "להוציא להורג מצביעי שמאל" ו"ניקח את החוק לידיים". בעקבות הפרסום ולאחר שהתקבל אישור מהגורמים הרלוונטיים בפרקליטות המדינה, נפתחה חקירה בתחנת חולון. הזמר זומן לחקירה בחשד לפרסום קריאה לעשיית מעשה אלימות, תמיכה והזדהות, ובסיומה שוחרר בתנאים מגבילים.
בעקבות האירוע, לוי הכחיש את הדברים שיוחסו לו וטען תחילה כי הסרטון שהופץ ברשתות זויף באמצעות בינה מלאכותית. בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות כתב: "בימים האחרונים רץ סרטון שכביכול אני קורא להוציא אזרחים להורג בגלל דעותיהם. חשוב לציין מדובר בסרטון ערוך בכלי AI. כל מי שמפרסם אותו חשוף לתביעה". עם זאת, בחקירתו הוא קשר את עצמו למעשה.
אלא שבמשטרה, כאמור, ביקשו להמשיך להגביל את פעילותו של הזמר ברשתות: בדיון שהתקיים היום ביקשה נציגת המשטרה לאסור על לוי להשתמש באינטרנט למשך 15 ימים נוספים. סנגורו של הזמר, עו"ד חסן נטור, העלה מנגד את סוגיית ניהול הקריירה המוזיקלית שלו, וביקש כי ההגבלה לא תחול על מנהליו של לוי, שנעזרים באינטרנט לצורך תיאום וקביעת הופעות.
השופטת קוטין, שעיינה בחומרי החקירה ובטענות הצדדים, החליטה שלא להיעתר למלוא דרישת המשטרה והורתה לאסור על לוי להשתמש ברשת האינטרנט עד ליום שלישי הקרוב.