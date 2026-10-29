הוביל היום (חמישי) את המשטרה לבקש להטיל עליו הגבלה של 15 ימים בלי אינטרנט. בית משפט השלום בתל אביב קיבל חלקית את בקשת המשטרה, ואסר עליו להשתמש באינטרנט עד ליום שלישי הקרוב.

הוביל היום (חמישי) את המשטרה לבקש להטיל עליו הגבלה של 15 ימים בלי אינטרנט. בית משפט השלום בתל אביב קיבל חלקית את בקשת המשטרה, ואסר עליו להשתמש באינטרנט עד ליום שלישי הקרוב.