העימות בין לוסי אהריש לאייל ברקוביץ', שנחשף ב-ynet , ממשיך לעורר סערה מאחורי הקלעים של רשת 13. ל-ynet נודע כי למרות הבטחות של גורמים בהנהלת הערוץ שברקוביץ' יתנצל בפני אהריש, ההתנצלות טרם הגיעה - והמגישה מסרבת לשוב לשדר.

אייל ברקוביץ' ולוסי אהריש ( צילום: משה נחומוביץ', טל שחר )

על פי גורמים המעורים בפרטים, ברקוביץ׳ מסרב להתנצל בפניה, ואהריש פגועה מהיעדר הגיבוי ועל כן מסרבת לחזור לשדר.

יש לציין כי אהריש עומדת במרכז סערה נוספת, אחרי שספגה אמירות פוגעניות וקשות מיצחק בונצל, מקום 29 בליכוד לכנסת.

חבריה של אהריש לחדשות 13 תמכו בה בקבוצת הוואטסאפ הסגורה עם הודעות רבות. בין המגיבים נמנו גם מגיש המהדורה אודי סגל, יושב ראש הוועד מתן חודורוב ואף מנכ״לית חדשות 13 היוצאת טלי בן עובדיה.

בין ההודעות נרמז כי המתקפה ״הגזענית״ החלה דווקא בתוך ערוץ 13, עם רמיזה לאייל ברקוביץ׳ ולמגישה מוריה אסרף.

כזכור בערב הבחירות נחשף ב-ynet כי אהריש זעמה על אמירה של אסרף בכל הקשור ל״ממשלה ציונית״, וכינתה אותה ואת ברקוביץ׳ "גזענים". בעימות שהתפתח במהלך הפסקת הפרסומות בינה לבין כדורגלן העבר, הוא אמר לה ״תרגעי את לא בכפר פה״.

לאחר מכן אהריש הייתה נסערת ופרצה בבכי, וזכתה לחיבוק ותמיכה מבעלי הערוץ אסף רפפורט והמנכ״ל עידן אלרום. גורמים בהנהלת רשת אמרו ל-ynet כי הם אינם מקבלים את דבריו של אייל ברקוביץ׳ וידרשו ממנו להתנצל. אולם נכון לכתיבת שורות אלו ההתנצלות לא הגיעה. בעקבות כך, אהריש כאמור לא חוזרת להגיש את תוכניתה בערוץ.

בסביבתה של המגישה אמרו: ״היא לא הציבה אולטימטום ולא דרשה כל התנצלות כתנאי לחזרתה לשידור. יחד עם זאת, היעדר התמיכה שחוותה בעקבות האירוע פגעה בה מאוד ולא חשה שקיבלה את הגיבוי המצופה בנסיבות האלה״.