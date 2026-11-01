הסרט הזה לא חף מפגמים, אבל איזה כיף לראות את יהורם גאון שוב על המסך הגדול

בקומדיה הבלשית של עמיחי גרינברג, "הסתברות לאהבה", גאון מגלם אלמן שמנסה לפענח מי העלים 200 אלף שקל מהלוקר שלו בבריכה שבה הוא שוחה כבר 40 שנה, בעזרת נכדתו האמנית. התעלומה והדמויות שסביבה לא תמיד מצליחות לעניין, אבל הסרט מצליח לפרקים לגעת בחן בנושאים של זקנה ובדידות