האמפי בקיסריה רגיל לארח את כוכבי הרוק, פופ והמוזיקה הים תיכונית הגדולים בישראל. הופעה בקיסריה הפכה להיות האינדיקציה הכי ברורה להצלחה של אמן, כל מוזיקאי מתחיל חולם להגיע לשם.

ז'אנר אחד שעדיין לא ביקר באולימפוס של המוזיקה הישראלית הוא המוזיקה האלקטרונית, וזה למרות ההצלחה הגדולה בעולם של אמנים ישראלים כמו אינפקטד מאשרום, סקאזי או בורגור למשל.

באוקטובר הקרוב זה עומד להשתנות, עמרי סמדר, די.ג'יי, מפיק ויוצר של מוזיקה אלקטרונית יביא את מופע הלייב המצליח שלו לקיסריה – ויהפוך לערב אחד את האמפי לרחבת מסיבה.

המופע של סמדר. "כולם יעמדו וירקדו, לא תהיה להם ברירה" ( צילום: אלברט ללמייב )

"כולם יעמדו וירקדו, לא תהיה להם ברירה", הוא מבהיר, "הופעתי פעם בפסטיבל הפסנתר במוזיאון תל אביב, גם באודיטוריום ישיבה, ואחרי שיר אחד כולם כבר קמו וקפצו. זה קרה מעצמו. אני מאמין שזה יקרה גם שם. זה לא מופע שאתה יכול לשבת ולהקשיב לו. אתה חייב לעמוד ולזוז".

סמדר (43) חי את המוזיקה מילדותו המוקדמת. כשהיה בן 8 הוא החל ללמוד נגינה בפסנתר, מה שהעניק לו רקע מוזיקלי קלאסי חשוב. הוא למד באקדמיה למוזיקה בירושלים וחלם להיות מלחין קלאסי מודרני, אבל המשיכה לחיי הלילה שמלווה אותו עוד מימי נעוריו לא הרפתה. לשמחתו הוא הצליח למצוא את הדרך לשלב בין הלחנה והפקה לבין סצנת המועדונים, התיקלוט וחיי הלילה.

המופע החי של סמדר מביא למעשה את המוזיקה האלקטרונית המקורית שלו לבמה בעיבודים המתאימים ללהקה חיה. תוך כדי הוא משלב גם עיבודים שיצר למוזיקה ישראלית. עם המופע הזה הוא כבר הגיע לערים גדולות באירופה ומוזיקאים מפורסמים רבים כמו שלומית אהרון, ברי סחרוף ורוקפור התארחו בו. באירוע בקיסריה יופיעו לצדו זהבה בן ורמי פורטיס.

"אני מכין לשם משהו מדהים עם כלי נשיפה, כלי קשת ומקהלה, זו תהיה חגיגה אמיתית", הוא מבטיח.

חשבת שהילד שניגן מוזיקה קלאסית על פסנתר יגיע לקיסריה? "אני רוצה להאמין שכן, שעמוק בפנים האמנתי בעצמי. לקח לזה הרבה זמן, הרבה שנים, אבל אני מאוד שמח שבסוף הכול קורה".

"אני מתפרנס ממוזיקה בכבוד וגאה בזה"

הפריצה הראשונה של סמדר לקהל הרחב התרחשה דווקא בתקופת הקורונה. הסגרים וביטול המסיבות העניקו לו זמן רב לשבת באולפן וליצור. "הוצאתי אז פרויקט רמיקסים שנקרא קולאז'. היה שם רמיקס ל'צלצולי פעמונים' של אהובה עוזרי שקיבל חיבוק מהרדיו וחשף אותי יותר למיינסטרים. הפכתי ממוזיקאי מחתרתי, למישהו שמדבר להרבה סוגים של קהל. כשהסתיימה הקורונה יצאתי עם המופע והוא תפס וצבר תאוצה".

במופע אתה מנגן או עומד בעמדת הדי-ג'יי? "במופע הלייב אני בכלל לא די-ג'יי. אני בכובע של מוזיקאי, יש לי סינתיסייזרים, כמו קלידים אלקטרוניים, ועמדה של מלא מקלדות. אני מנגן עליהן ועל פסנתר, ויש איתי גיטרה, תופים, כלי הקשה ואמנים אורחים. זה מופע חי לכל דבר, 'עומרי סמדר לייב'.

"הפכתי ממוזיקאי מחתרתי, למישהו שמדבר להרבה סוגים של קהל" ( צילום: אריאל עפרון )

כשאני מתקלט זה משהו אחר, אני מנגן מוזיקה אלקטרונית, לאו דווקא קטעים שהם רק שלי. אני מאלתר, מרגיש את החדר ובוחר בכל פעם איזה שיר לנגן. המופע הוא סט שאני מכין וחושב עליו מראש. הלהקה יודעת מה הולך לקרות, יש אנשי צוות, תאורה, סאונד ונגנים. זה ממש מופע בנוי".

איך זה להיות מוזיקאי בישראל? "לא קל. אנחנו הראשונים להיסגר והאחרונים להיפתח בכל סיטואציה ביטחונית. זו רכבת הרים. מצד שני, בגלל כל הסטרס שאנחנו חווים כחברה, יש פה המון צמא לשחרור, לרקוד ולשמוח. כשאפשר לעשות את זה, אתה מרגיש שהקהל מגיע, רוצה את זה ומחכה לזה".

אפשר להתפרנס פה ממוזיקה? "לשמחתי אני מתפרנס בכבוד ומאוד גאה בזה, אבל ברור שזה תחום קשה. אתה עצמאי ותלוי בהמון דברים שלא תלויים בך. אני חושב שאם אתה בונה נכון את הקריירה, מהשטח ויוצר לעצמך קהל שהולך איתך, אתה יכול להתפרנס ממוזיקה".

סמדר זוכה כיום לעבוד עם אמנים מפורסמים רבים, בין אם זה כאלו שמשתתפים במופע שלו, או אמנים שהוא מפיק עבורם עיבודים לשיריהם. "אני ניגש לזה בהרבה ענווה והערכה. זו זכות גדולה", הוא אומר, "לשבת עם ריטה באולפן ולשמוע סיפורים על איך השיר נוצר, ברי סחרוף משתתף באלבום שלי ומאז אנחנו מופיעים הרבה ביחד. הופעתי עם אביב גפן בנשף רוק ויצרתי לו עיבוד ל'שיר הסמרטוטים'. מרגש אותי גם לעשות עיבודים לאמנים שכבר לא איתנו, ולעבוד מול המשפחות שלהם. עשיתי קטע של אריק איינשטיין, ולשמוע שבני המשפחה אוהבים ורוצים, זה כיף".

למה לדעתך אמנים מתחברים לעיבודים שלך? "אני מביא הרבה ידע מוזיקלי ומוזיקליות לתוך הפרויקטים, בגלל הרקע שלי ובגלל שאני מוזיקאי בעצמי. כשמוזיקאי אחר, גדול ככל שיהיה, פוגש אותי, אנחנו מדברים באותה השפה. אני מבין את ההרמוניה ואיך השיר בנוי. יש בסיס שהוא מאוד בגובה העיניים. אני מביא אינטליגנציה מוזיקלית לתוך העיבוד, מבין איך לפרק אותו ולעבוד איתו, מבלי להרוס אותו. זה מצליח ליצור ישות מוזיקלית חדשה שמתקיימת לצד המקור, לא פוגעת בו ולא תופסת את מקומו. אולי יש אנשים שלא הכירו את המקור ויגלו אותו דרך הגרסה החדשה".

היום כבר פונים אליך ומבקשים ממך ליצור רמיקסים? "לגמרי. זו התפתחות שאני ממש שמח שהיא קורית. שלום חנוך פנה אליי בשנה שעברה לעשות רמיקס ל'מחכים למשיח', לכבוד 40 שנה לתקליט האייקוני הזה. התרגשתי מהפנייה ועשיתי את זה בשמחה. רוקפור גם פנו אליי, זו להקה שאני מעריץ מילדות וזה סופר ריגש אותי".

יש אמן שהיית רוצה לעבוד איתו? "מאוד רציתי לעשות משהו עם מתי כספי ולא הספקתי בחייו. אעשה משהו עם המוזיקה שלו בקרוב, אבל רציתי לעבוד איתו. חבל לי שלא הספקתי לשתף איתו פעולה באופן צמוד ואישי".

אני עדיין אוהב את חיי הלילה, נהנה ומרגיש שייך. אם אגיע לגיל שבו ארגיש שזה לא בשבילי, אעשה את השיפט הזה; זה לא מפחיד אותי. ככל שאתה מתבגר, אתה צריך להיות מודע לגוף, לשעות השינה ולהקפיד על שגרה בריאה כדי לתחזק את המיינד ואת הגוף. כשאתה רק בחיי הלילה זה יכול להיות מדרון חלקלק לאורח חיים לא בריא

איך היה סיבוב ההופעות האחרון באירופה? "מטריף. יצאתי בחששות מסוימים בגלל כל הסיטואציה הביטחונית-פוליטית, אבל לשמחתי זה עבר בשלום והיו הופעות מדהימות וסולד אאוט. הופענו בשבע מדינות בשמונה ימים. זה היה סיבוב מטורף ואינטנסיבי: לונדון, ברלין, אמסטרדם, ברצלונה, בודפשט, איביזה ופריז. פתחתי קופות והאמנתי שאוכל להביא את הקהל. היו ישראלים וגם קהל מקומי. באיביזה לא היו בכלל ישראלים והמקום היה מלא. בברצלונה ובאמסטרדם, מקומות עוינים כלפי ישראל, ההופעות היו סולד אאוט.

איך התנהלת בתקופה שבה אמנים ישראלים עלולים להיתקל בעוינות בחו״ל? "פרסמתי בזהירות ושמרתי על פרופיל נמוך כדי לא למשוך תשומת לב מארגוני BDS. ניסיתי להתנהל בצורה שקולה וזהירה, פחות פרסום חוצות. לשמחתי לא היו חוויות עוינות בכלל, אפילו לא אחת. קיבלו אותנו יפה. זה מלמד על הלך הרוח שאנחנו חווים בארץ, אנחנו מקבלים רק את הידיעות השליליות, ולא את אלפי המקרים שבהם הכול עובר בשלום ובכיף. גם אני הייתי בחשש לקראת הטור, אבל חשוב לציין שהרוב טוב. אתה לא חייב לפרסם שאתה ישראלי או לשים דגל ישראל בתקשורת. צריך להיות יותר חכם מצודק, וכל אמן ישראלי בחו״ל כרגע נוהג בזהירות הזאת".

מתי כספי. "חבל לי שלא הספקתי לעבוד איתו" ( צילום: יובל חן )

סמדר נשוי לאשת הקולינריה והטלוויזיה אפרת אנזל. יחד הם מגדלים את בנם, מה שאומר שלמרות עבודתו בחיי הלילה, הוא מתעורר מדי בוקר ב-7:00 כדי לשלוח את הילד לבית הספר. "אני חי 24/7. שגרת היום שלי מתחילה מוקדם בבוקר. במהלך היום אני עובד ויוצר באולפן. ההופעות והתיקלוטים הם בלילה, וזה לא פשוט להתנהל בשעות האלה, אבל אלה החיים שלי, אני אוהב אותם וכבר רגיל לזה. ההופעות מתנקזות בעיקר לסופי שבוע, אז דווקא באמצע השבוע, הערבים שלי יותר פנויים. בסופי שבוע אי אפשר לקבוע איתי שום דבר חודשים קדימה".

איך המשפחה מקבלת את אורח החיים הזה? "אני מקבל המון תמיכה. את אפרת הכרתי במועדון 'הבלוק', אז היא אוהבת את העולם הזה, מכירה וחיה אותו. אני לא חושב שזה יכול היה לקרות אחרת. זוגיות שבה הפרטנר לא מחובר לחיי לילה יכולה ליצור חוסר איזון. כשבן הזוג מכיר את העולם שלך, חווה אותו איתך ומגיע איתך לאירועים, הרבה יותר קל לנווט את החיים האלה".

אתה מרגיש שמתבגרים מחיי הלילה? "אני עוד לא שם. אני עדיין אוהב את זה, נהנה ומרגיש שייך. אם אגיע לגיל שבו ארגיש שזה לא בשבילי, אעשה את השיפט הזה; זה לא מפחיד אותי. ככל שאתה מתבגר, אתה צריך להיות מודע לגוף, לשעות השינה ולהקפיד על שגרה בריאה כדי לתחזק את המיינד ואת הגוף. כשאתה רק בחיי הלילה זה יכול להיות מדרון חלקלק לאורח חיים לא בריא".

מה אתה הכי אוהב במקצוע? "הכול. לפגוש אנשים, לעבוד בשעות לא שגרתיות, שאין לי תשע עד חמש ושכל יום נראה אחרת. אני נורא שמח ומודה על המקצוע שלי".