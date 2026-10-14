רגע לפני חג הדמוקרטיה הישראלי שיתקיים ב-27 באוקטובר, חוזר היום (רביעי) חג אחר: יום הקולנוע הישראלי, שיאפשר לקהל ליהנות מיצירות מקומיות ב-10 שקלים בלבד לכרטיס. בין זוכי פרסים, סרטים שכבר עוררו לא מעט עניין והוקרנו בפסטיבלים הגדולים בעולם, וכמה יצירות שעוד לא זכו להפצה מסחרית רחבה - ריכזנו את הסרטים שכדאי לתפוס בבתי הקולנוע.

לאן

סרטו הראשון באורך מלא של אסף מכנס זכה בביקורות נלהבות עוד טרם יציאתו הרשמית לאקרנים. השחקנים איהאב סלאמי ועידו טאקו זכו בפרס השחקן הראשי ושחקן המשנה (בהתאמה) בטקס פרסי אופיר האחרון על תפקידיהם המרגשים בסרט, והוא אף הוקרן בבכורה עולמית בפסטיבל ברלין. בישראל הוא הוקרן בפסטיבל ירושלים וזכה לשבחים, והיום יש ההזדמנות לצפות בו בבתי הקולנוע בארץ - טרם הפצתו הרשמית.

גלריה מתוך "לאן" ( צילום: מעיין בוכניק )

הסרט מתרחש בברלין ומגולל את סיפורו של חסן, נהג מונית פלסטיני בן 55, שאוסף למוניתו את אמיר, צעיר ישראלי מבולבל שהגיע לאחרונה לעיר. דרכיהם מצטלבות לא פעם, ודרך מערכת היחסים שובת הלב ביניהם עוסק הסרט בעדינות בקשר המורכב בין הלאומים ומציע מציאות שבה בני אדם קודמים לזהויות הלאומיות שלהם.

עצמאות

אם טרם צפיתם - זוהי ההזדמנות שלכם להשלים את הסרט הישראלי המדובר ביותר של השנה, שגרף עשרה פרסי אופיר והפך לשיאן הזכיות בכל הזמנים של הטקס. גם בו מככב עידו טאקו, לצד אסי כהן ששב למסך הגדול אחרי 15 שנים (כן, הפעם האחרונה הייתה ב״זוהי סדום״). בשיחה עם הבמאי משה רוזנטל בפסטיבל ירושלים הוא סיפר כי הוא וכהן עיצבו יחד את דמותו של מאיר לאחר הליהוק כך שתתאים להומור ולקסם של השחקן - ואכן, התוצאה חד-פעמית.

מתוך "עצמאות" ( צילום: ורד אדיר, באדיבות סרטי יונייטד קינג )

״עצמאות״ נע בין שתי תקופות, 1987 ו-1996, ובמרכזו מערכת היחסים בין מאיר (אסי כהן) לבנו בועז (יאיר מזור), שחוגג בקרוב את בר המצווה שלו. כשבועז מגלה סוד מטלטל על אביו, עולמה של המשפחה מתערער. תשע שנים לאחר מכן, בועז הבוגר (עידו טאקו), שעדיין נושא עימו את רגשות האשמה, יוצא למסע בעקבות אביו בניסיון לכפר על העבר, למצוא גאולה - ואולי גם עצמאות.

מכולת

עידו טאקו (אתם לא טועים, זה הסרט השלישי בכיכובו ברשימה) ואמיתי שולמן מככבים בסרט הביכורים של הבמאי יובל שני, שמביא למסך סיפור התבגרות ירושלמי ועדין. טאקו מגלם את אמיר, נער שחי עם דודו המחוספס ועובד במכולת השכונתית שלו, בעוד שולמן מגלם את אליהו, נער בודד שחי עם אמו האלכוהוליסטית וסבו שלא מתפקד. בין שני הנערים שגרים זה מול זה וגדלים במציאות קשוחה, נרקם קשר יפהפה, שדרכו הם מתחילים לגלות לא רק אחד את השני, אלא גם את עצמם ואת המיניות שלהם. הסרט אומנם לא מתקדם בקצב גבוה - אך בלי הרבה מילים הוא עוסק ברגישות בבדידות ובכמיהה לקרבה ולאהבה.

מתוך "מכולת" ( צילום: באדיבות טרנספקס )

מאמא

יבגניה דודינה, מהשחקניות הגדולות במדינתנו הקטנה, מככבת בסרט הביכורים הארוך של הבמאית אור סיני, שהוקרן בבכורה עולמית בפסטיבל קאן (סרטה הקצר ״אנה״ זכה בתחרות ה-Cinéfondation לסרטי סטודנטים בפסטיבל). דודינה, שזכתה על התפקיד בפרס אופיר, מגלמת את מילה, מהגרת פולנייה שמתגוררת בישראל ועובדת בבית משפחה אמידה, בזמן שבעלה ובתה נותרו מאחור בכפר בפולין. אחרי שנים שבהן שמרה איתם על קשר בעיקר דרך הטלפון, היא מחליטה לשוב הביתה לביקור, אך מגלה שהמשפחה שהשאירה מאחור השתנתה, וכבר לא בהכרח מחכה לה. מילה מנסה לתקן את מה שהשתבש ולהחזיר לעצמה את מקומה במשפחה, אך בדרך נאלצת להתמודד עם ההשלכות של הבחירות שעשתה לאורך השנים.

מתוך הסרט "מאמא" ( צילום מתן גלין )

לב זהב

לאחר שסרט הביכורים שלה "בן זקן" (בכיכובו של אלירז שדה) התרחש באשקלון, הבמאית אפרת כורם שבה לעיר גם עם עלילת סרטה החדש, "לב זהב". הסרט מביא את סיפורה של מלי (חן אמסלם), שעומדת בפני פיטורים מעבודתה כפקחית באוטובוס בעקבות עימות עם נער אלים. כשהיא חוזרת לאוטובוס כדי למצוא את מצלמת הגוף שאיבדה, היא מגלה בו תינוק נטוש ומחליטה לקחת אותו לביתה במקום לפנות לרשויות הרווחה. אחיה שמעון (ישראל אטיאס), סוהר שנמצא במשבר זוגי, נסחף גם הוא לטיפול בתינוק, שמעורר אצל השניים זיכרונות כואבים מילדותם ואת טראומת הנטישה שחוו. במקביל, בן זוגה של מלי (מנשה נוי), המבוגר ממנה בשנים רבות ומעורב בעסקים מפוקפקים, נכנס לתמונה ומסבך עוד יותר את המצב.

מתוך: "לב זהב" ( צילום: זוהר מוטעין )

קופה ראשית: הסרט

יש צורך להרחיב? אחרי חמש עונות, החבורה המופרעת של עובדי ״שפע יששכר״ יוצאת מגבולות המסך הקטן אל בתי הקולנוע - והפעם גם מחוץ לסופרמרקט, להרפתקה פרועה שמותאמת לדמויות האקסצנטריות. בניגוד לסדרה, הסרט זונח את הסגנון המוקומנטרי המוכר ומפגיש את החבורה עם עלילת מתח מורכבת יותר. "קופה ראשית" פינת היצ׳קוק, אם תרצו. הסיפור מתחיל כשאחת הדמויות נרצחת, וכוכבה, ניסים ואנטולי הקרימינלים הופכים לחשודים המרכזיים ונאלצים לברוח מהמשטרה ומהרוצחים האמיתיים, בזמן שראמזי, העובד המצטיין והלקקן האהוב עלינו, מחליט לקחת על עצמו את תפקיד הבלש ולגלות מי עומד מאחורי הרצח.

מתוך 'קופה ראשית' ( צילום: כאן 11 )

האהבות שלנו

בסרטו החדש אבי נשר מוכיח פעם נוספת את מעמדו כאחד היוצרים הגדולים בקולנוע הישראלי. כמו ב"תמונת הניצחון", גם הפעם חוזר נשר לרגע מכונן בהיסטוריה של מדינת ישראל, אלא שהפעם הוא לא היה צריך ללכת רחוק כל כך (לצערנו). הסרט, שהוקרן לאחרונה בפסטיבל הסרטים בטורונטו, מביא את אירועי 7 באוקטובר מנקודות מבטן של חמש דמויות שונות. לטובת הסרט גייס נשר קאסט עתיר כוכבים, הכולל את מגי אזרזר (שוב בתפקיד השוטרת - ושוב לסבית), שלום מיכאלשווילי, לנה פרייפלד, אמיר בנאי, יניב ביטון, נועה כהן, לב לוין ועוד. הדמויות שקועות בצרותיהן, כל אחת בשלה, שעות ספורות לפני המתקפה הנוראית.

מתוך "האהבות שלנו" ( צילום: מיכאל פתאל )

בבוקר 7 באוקטובר, דרכיהן מצטלבות באופן בלתי צפוי וחיבורים שבנסיבות אחרות לא היו מתאפשרים הופכים פתאום לאפשריים. נשר סיפר שכל הדמויות מבוססות על אנשים אמיתיים, שלהם הבטיח שלא יחשוף את זהותם. לדבריו, הוא בחר להתמקד דווקא בחיבור האנושי ובתקווה שיכולה לצמוח גם ברגעים הקשים ביותר - וזוהי מהות הסרט, הרבה לפני שהוא ״סרט מלחמה״. לפני שתקנו כרטיסים, רק קחו בחשבון ש הסרט כולל מראות לא פשוטים, שעלולים להיות קשים לצפייה ולעורר טריגרים.

כי את מכוערת

ריקי רייף אומנם לא למדה שלוש שנים בבית ספר למשחק, ועדיין התפקיד שלה בקומדיה השחורה ״כי את מכוערת״ הוא לא פחות מבלתי נשכח. ריקי מגלמת את אביגיל, חיילת חסרת ביטחון, עוקצנית וכבדת משקל שעומדת לצאת לקורס קצינים וחוזרת לבית אמה (יעל אבקסיס) בירושלים, עם מטרה אחת לסוף השבוע: לאבד את בתוליה. התוכניות שלה משתבשות כשמתברר שאחותה הקטנה בהיריון. התפקיד כבר זיכה את רייף בפרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל הקולנוע ירושלים ובמועמדות לפרס אופיר. הדמות של אביגיל שוברת מוסכמות, ובניגוד לדימוי שעשוי לעלות כשחושבים על בחורה חסרת ביטחון, היא ממש לא שקטה וכנועה, אלא חדה, עוקצנית ומספקת לא מעט רגעים של באד-אס בוס. כשהיא מגלה שאחותה בהיריון, היא עושה הכול כדי לעזור לה לסיים את ההיריון הלא צפוי.

מתוך "כי את מכוערת" ( צילום: מתן רדין )

תיכון מגשימים

יעל שלביה? צ׳ק. אמיר בנאי? צ׳ק. אופרת ראפ מבית היוצר של ״העיר הזאת״? צ׳ק צ׳ק צ׳ק. ״תיכון מגשימים״ הוא ממש לא עוד דרמה משפחתית או סרט תיכון שגרתי. סרטו החדש של עמית אולמן עוקב אחר יואב (בנאי), נער שעובר עם אמו החד-הורית לתיכון חדש, ומגלה שהמעמד החברתי בו נקבע בקרבות ראפ. אחרי שחנן (יונתן הורנצ׳יק), מלך השכבה, משפיל אותו מול כולם, יואב מחליט להחזיר מלחמה ולכבוש את ליבה של מאיה (יעל שלביה), מלכת השכבה. לצדם משתתפים גם נועם קלינשטיין, מיכל ינאי, עידו ברטל, רוני דואני ועוד.

מתוך "תיכון מגשימים" ( צילום: מישה פלטינסקי )

שלום

חובבי הדוקו, לא שכחנו אתכם. ״שלום״, סרטה של מיטל צביאלי, מביא את סיפורו של שלום הקרנף ומטפליו בגן החיות התנ״כי בירושלים, רושדי וגלעד, שמנסים לשמור על שגרה בצל המלחמה. דרך מערכת היחסים בין הקרנף למטפליו, ובינם לבין עצמם, הסרט מספר סיפור אנושי על חמלה, חיים משותפים וכמיהה לשלום בעיר הכי מורכבת בעולם. ואם זה לא מספיק כדי לסקרן אתכם, הסרט כבר הספיק לגרוף שני פרסים בפסטיבל דוקאביב האחרון: פרס חבר השופטים ופרס הצילום.