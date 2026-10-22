כוכבי הסדרה "אנשים נורמליים", פול מסקל ודייזי אדגר-ג'ונס, טילדה סווינטון, סוזן סרנדון, ג'סי באקלי, הבמאי ג'ונתן גלייזר ("אזור העניין", ששימש כמפיק בפועל של "נז"א"), הסופרות זיידי סמית' וזוכת הנובל אנני ארנו, להקת ניקאפ ועוד יותר מ-150 אנשי תרבות נוספים חתמו על מכתב תמיכה בסופרת האירית סאלי רוני, לאחר שנודע כי יפסיקו להפיץ את ספריה בבריטניה בשל התחייבותה להעביר את ההכנסות מיצירותיה לארגון Palestine Action, שהוכרז בבריטניה כארגון טרור. "סאלי רוני היא סופרת, לא טרוריסטית. ספריה חייבים להיות זמינים לציבור", כתבו החותמים במכתב שפורסם במגזין הבריטי New Statesman.
"הוצאתם ממכירה, על בסיס חקיקה נגד טרור שנוסחה באופן לקוי ודרקוני, מהווה פגיעה בעקרונות יסוד של חופש הביטוי וההבעה, שהיו מובנים מאליהם במדינה הזאת במשך זמן רב", המשיכו, "אנו דוחים באופן מוחלט צנזורה - ישירה או עקיפה - וקוראים לממשלה לשנות כיוון ולתקן את החקיקה שהביאה אותנו לאבסורד הדכאני הזה".
כפי שפורסם לפני כשבוע, הוצאת הספרים פייבר (Faber), המוציאה לאור את ספריה של רוני בבריטניה ובאירלנד, הודיעה כי תפסיק לספק את יצירותיה לשוק הבריטי, בכל פורמט, לאחר שהתחייבה להעביר לארגון Palestine Action את ההכנסות ממכירת ספריה ומעיבודיהם לטלוויזיה. ההחלטה התקבלה בהסכמתה של רוני, לאחר שהחקיקה הבריטית נגד טרור יצרה, לטענת ההוצאה, מצב שבו היא אינה יכולה להעביר לסופרת את הכנסותיה ממכירות בבריטניה. חנויות יוכלו להמשיך למכור עותקים שכבר נמצאים במלאי, עד שיאזלו.
ממשלת בריטניה הכריזה על Palestine Action כארגון טרור ביולי 2025. החוק במדינה אוסר על תמיכה בארגון שהוכרז כארגון טרור, והפרתו עלולה לגרור עונש של עד 14 שנות מאסר. בפברואר קבע בית המשפט הגבוה של אנגליה וויילס שההכרזה על הארגון כארגון טרור הייתה בלתי חוקית, אך בית המשפט לערעורים הפך את ההחלטה ביוני. ערעור נוסף צפוי להישמע בבית המשפט העליון הבריטי ב-4 וב-5 בנובמבר.
ההחלטה להפסיק להוציא את ספריה הובילה כצפוי לעלייה חדה בביקוש שלהם: לפי נתונים שפורסמו ב"הגרדיאן", מכירות הספרים של רוני בבריטניה עלו בכמעט 300 אחוז בשבוע שלאחר ההודעה. כמה חנויות עצמאיות דיווחו שכבר אזלו להן הספרים, ובמקביל חנויות באירלנד מספרות על עלייה ברכישות מצד לקוחות בריטים.
רוני פרצה ב-2017 עם רומן הביכורים שלה, "שיחות עם חברים", ובהמשך פרסמה גם את "אנשים נורמליים" (2018), Beautiful World, Where Are You (2021) ו"אינטרמצו" (2024). העיבוד הטלוויזיוני ל"אנשים נורמליים" מ-2020, בכיכובם של מסקל ואדגר-ג'ונס, הפך ללהיט וצבר עשרות מיליוני צפיות רק בבריטניה.