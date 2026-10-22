"הוצאתם ממכירה, על בסיס חקיקה נגד טרור שנוסחה באופן לקוי ודרקוני, מהווה פגיעה בעקרונות יסוד של חופש הביטוי וההבעה, שהיו מובנים מאליהם במדינה הזאת במשך זמן רב", המשיכו, "אנו דוחים באופן מוחלט צנזורה - ישירה או עקיפה - וקוראים לממשלה לשנות כיוון ולתקן את החקיקה שהביאה אותנו לאבסורד הדכאני הזה".

"הוצאתם ממכירה, על בסיס חקיקה נגד טרור שנוסחה באופן לקוי ודרקוני, מהווה פגיעה בעקרונות יסוד של חופש הביטוי וההבעה, שהיו מובנים מאליהם במדינה הזאת במשך זמן רב", המשיכו, "אנו דוחים באופן מוחלט צנזורה - ישירה או עקיפה - וקוראים לממשלה לשנות כיוון ולתקן את החקיקה שהביאה אותנו לאבסורד הדכאני הזה".

"הוצאתם ממכירה, על בסיס חקיקה נגד טרור שנוסחה באופן לקוי ודרקוני, מהווה פגיעה בעקרונות יסוד של חופש הביטוי וההבעה, שהיו מובנים מאליהם במדינה הזאת במשך זמן רב", המשיכו, "אנו דוחים באופן מוחלט צנזורה - ישירה או עקיפה - וקוראים לממשלה לשנות כיוון ולתקן את החקיקה שהביאה אותנו לאבסורד הדכאני הזה".