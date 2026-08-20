ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה התארחו בהופעתה של עדן בן זקן בהיכל מנורה, כשצולמו מתא הצפייה ודמויותיהם הוקרנו על המסכים. צפו:
"עדן, שלום לך, שלום לכם", אמר ראש הממשלה, כשלצידו רעייתו ואנשי אבטחה. "איזה כיף להיות עם העם הנהדר שלנו. ואיזה כיף להיות איתך, עדן. אתם מוכיחים, אתם יודעים מה אתם מוכיחים? שעם ישראל חי! שעם ישראל חזק, ועם ישראל שמח.
"אני רוצה להזכיר לכם דבר אחד שבטח את זוכרת - יש לנו אהבה והיא תנצח. תמשיכי, אנחנו באנו לשמוע אותך".
זוהי הופעתה השלישית והאחרונה של בן זקן בהיכל מנורה, אחרי צמד הופעות שבהן אירחה את עידן רייכל ואת נס וסטילה.
הבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו בעוד כחודשיים, ב-27 באוקטובר.