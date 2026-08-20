"עדן, שלום לך, שלום לכם", אמר ראש הממשלה, כשלצידו רעייתו ואנשי אבטחה. "איזה כיף להיות עם העם הנהדר שלנו. ואיזה כיף להיות איתך, עדן. אתם מוכיחים, אתם יודעים מה אתם מוכיחים? שעם ישראל חי! שעם ישראל חזק, ועם ישראל שמח.