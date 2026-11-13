אחרי ש נידון ל-10.5 שנות מאסר בגין אונס ותקיפה מינית - ראסל ברנד מואשם בהתנהגות מינית פסולה ובהתנהגות "מינית טורפת" על ידי שש מתלוננות חדשות. אחת טוענת שברנד קיים איתה יחסי מין בלי הסכמתה - ואחר כך התנצל, אישה אחרת אמרה שברנד המשיך לקיים איתה יחסי מין אף שאמרה לו שזה כואב לה ואישה שלישית האשימה את ברנד בכך שניסה למשוך אותה לתוך תא שירותים ב-2015, כשהיה בזוגיות עם אשתו, לורה ברנד.

ראסל ברנד מגיע לבית המשפט בלונדון ( צילום: Leon Neal/Getty Images )

ה"טיימס" הלונדוני דיווח על ההאשמות החדשות. העיתון היה הראשון שחשף את התנהגותו של ברנד בתחקיר ב-2023, תחקיר שעודד נשים לדווח למשטרה על מה שעברו. הדיווחים של ה"טיימס" השפיעו על הרשעתו של ברנד בשבוע שעבר בעבירת אונס אחת ובשלוש עבירות של תקיפה מינית.

ברנד, 51, הכחיש לאורך כל הדרך כל עוולה וכפר באשמה במשפטו. לטענתו, התנהגותו כלפי נשים הייתה "איומה אבל חוקית". במהלך המשפט אמר: "הסכמה היא דבר בסיסי, מהותי, הכרחי, ובמובנים רבים חשובה יותר מהסקס עצמו". עורכי דינו לא השיבו לבקשת ה"טיימס" להגיב על ההאשמות החדשות.

אחת המתלוננות החדשות, שה"טיימס" מכנה אותה אלכס, אמרה שברנד קיים איתה יחסי מין בלי הסכמתה כשהייתה בשנות ה-30 לחייה. אלכס הייתה אז בקשר מיני עם ברנד, אבל לטענתה הקומיקאי קיים איתה יחסי מין בלי קונדום, אף שאמרה "לא". "הוא היה ממש קרוב, מעליי, וכאילו דוחף - אבל ידעתי שאין לו קונדום ואמרתי, 'לא, תפסיק', והתחלתי לנסות לזוז. ו... זה לא קרה", סיפרה. לטענתה, ברנד התנצל בפניה פנים אל פנים ובהודעת טקסט. "הצדקתי את זה בראש שלי כשאמרתי לעצמי: לפחות הוא הודה".

אישה שנייה אמרה שברנד הכאיב לה במהלך יחסי מין, אחרי שפגשה אותו ב-2007 בהופעת סטנד-אפ כשהייתה בת 19. "הגוף שלי לא היה מוכן לזה וזה כאב", סיפרה. "גל של אי-נוחות מכה בי ואני מפחדת. ואני אומרת, 'זה כואב', והוא לא מפסיק. ואז זה נהיה יותר גרוע וזה ממש כואב. ואני אומרת 'תפסיק' והוא לא מפסיק". והוסיפה: "זה היה כאילו הוא... פשוט לא היה שם".

אישה נוספת, שעבדה במקום בלונדון שברנד בילה בו ב-2015, אמרה שאחד מאנשי הצוות שלו אמר לה ש"ראסל רוצה אותך" ו"הוא בשירותי הנכים". לטענתה, ברנד ניסה לתפוס אותה כשטען שהוא צריך נייר טואלט.

בעת גזר הדין שניתן בתום משפט שנמשך ארבעה שבועות, תיאר השופט את ברנד כ"טורף מיני". השופט חלק כבוד ל"נחישות ולאומץ" של הנשים שהגישו תלונות נגד ברנד. "לא משנה מה נשים לובשות, לאן הן הולכות, ולמעשה לא משנה מה הן שותות - הזכות שלהן לומר 'לא' ולדרוש צדק מבתי המשפט הפליליים נשמרת, כשטורפים מיניים כמוך, ראסל ברנד, פועלים בלי הסכמתן", אמר בנתן.