







פרק 71: אמילי









הבית נראה משגע. סוף כל סוף. סופי ואני באנו קודם ותלינו כמה שרשרות של נורות בחצר, סביב הצמחים שלו ועל העץ היחיד. הדלקנו את התנורים של המסעדה, להבות גבוהות בתוך כלובי פלדה. אתמול ירד שלג, רק כמה סנטימטרים, אבל חלק ממנו נשאר על הקרקע.

אני מסתכלת על כל זה, ומצב הרוח שלי משתפר קצת.

הוא בפתח. מדריך אנשים איפה לחנות, מכוון אותם אל היין החם שסופי ואני הבאנו. כולם שמחים, כולם עטופים היטב. זה כולל אותו, דובון רכוס עד לאוזניו, ותמיד כובע הציידים האפור ההוא.

אני לא יכולה להסתכל עליו יותר מדי זמן.

תהיתי אם לבוא עם הצעיף שלו. זה היה שקוף מדי. מצד שני, הוא נתן לי אותו. וזה צעיף טוב. מהסוג שבאמת מחמם. חשבתי שאם אתעטף בו, אנשים יראו. אולי הם יזהו אותו, את הצעיף שלו סביב צווארי, ויחברו את הנקודות.

וגם, הוא אמר שהוא ייקח אותו בחזרה בשלב כלשהו. אולי השלב הזה הוא היום. אולי אם אשתמש בו, הוא ידבר איתי.

החלטתי לבוא עם הצעיף.

אני מתעטפת בו עכשיו, עם מעיל הפּוּךְ הלבן שלי ומגפי השלג הטובים. מחממי אוזניים כדי לא להרוס את השיער עם כובע. קצת מייקאפ מספיק כדי להרגיש מאופרת, לא מספיק כדי להיראות כאילו התאמצתי.

כשסופי ואני הגענו, הוא חיבק אותי כברכת שלום. "אני שמח שיכולת לבוא," אמר. אני רוצה לחשוב שהידיים שלו נשארו עלי קצת יותר זמן מהדרוש, אבל אני לא בטוחה.

כולם פה, מהשופט ועד מר גונזלס. אפילו אריק ויוואנדה הגיעו. ("מסיבה אצל האלמן?" אריק כתב בקבוצת הווטסאפ. "אין מצב שאני מפספס את זה.")

הבת כאן. עטופה במעיל נפוח בצבע סגלגל, וצעיף לבן מכסה את החלק התחתון של פניה. יש לה שיער ג'ינג'י ארוך כמו של אמא שלה. וגם נמשים כמו של אמא שלה. לפעמים קשה לראות אותו בה. בנסיבות אחרות אם הוא היה גבר מסוג אחר, אם הוא ואשתו היו זוג מסוג אחר אפשר היה לתהות אם היא באמת הבת שלו.

היא עומדת בפינה, ליד כמה ילדים שראיתי בעיירה. לא ממש משתתפת. היא ביישנית, כמו שאני מדמיינת שהוא היה בגילה. כמו שהוא עדיין יכול להיות לפעמים.

אם מסתכלים עליו מקרוב, שמים לב. איך הוא יוצא להפסקות קטנות כדי להתאפס. איך הוא מסיים שיחה, נסוג לפינה, וצובט לרגע את הרקות שלו לפני שהוא מוכן לחזור.

אנחנו לא אמורים להיכנס פנימה. זה היה התנאי היחיד שנשלח לנו באימייל קבוצתי. "איידן ביקש יפה שהמסיבה תישאר בחצר הקדמית," כתב השופט. "אני מקווה שכולנו נוכל לעשות כבקשתו. כולנו עסוקים בחג, ואנחנו לא רוצים להפיל עוד עבודה על אף אחד."

ולכן נישאר בחוץ. כולנו חוץ ממנו.

הוא חושב שהוא דיסקרטי, אבל שמתי לב.

נוסף על ההפסקות הקצרות ועל צביטת הרקות, הוא התגנב פנימה כבר פעמיים. הוא נעל את הדלת בכל פעם שיצא לחצר. לא הייתי שמה לב לזה אם הוא היה עושה... משהו. אם הוא היה חוזר עם ערימה של כוסות חד פעמיות או מפיות. אולי עם סוודר להשאיל לאורח.

אבל ראיתי מבעד לחלון, ברווח הקטן בין הזכוכית לווילון. הוא נכנס פנימה ופשוט עמד שם. בשקט, ליד המדרגות. בראש מוטה אל הקומה העליונה. מאזין.

לְמה?

אני חושבת על הבית שלו ועל האנשים שגרים בו. על בת הדודה שלו שהיא לא בת הדודה שלו. על האישה הזאת שכרגע לא רואים בשום מקום.

אני מחכה עד שהשופט גורר אותו לשיחה עם זוג שהשיא בקיץ האחרון. אף אחד לא מסתכל.

אני ניגשת אל הבית. הוא לא הספיק למצוא מקום מחבוא חדש למפתח הרזרבי שלו. עדיין לא.

כאילו הוא לא פוחד ממני. כאילו הוא לא מודאג ממה שאעשה עם הידע הזה.

אני נכנסת פנימה.









פרק 72: האישה בבית









כל שלב הוא אלתור. כל שלב הוא סימן שאלה, כורע תחת האפשרות של פשלה הרת גורל.

הערב תהיה פה מסיבה. הוא הגיע קודם, כבל אותך לרדיאטור והכניס את המפתח לכיס כמו האמא החורגת של סינדרלה בערב הנשף.

"זוכרת על מה דיברנו," אמר.

"כן," אמרת לו. "הבנתי."

הוא חשב לרגע קל. "תהיה מוזיקה. בחוץ. אנשים ייפגשו. ידברו ויאכלו, דברים כאלה. הם יהיו עסוקים."

אני יודעת , את רוצה להגיד. אתה לא חייב להגיד לי שאף אחד לא יבוא להציל אותי.

את מחכה לשמוע את המכוניות ברחוב. קולות וברכות שלום. מוזיקה. את מחכה לאורחים עם ציפייה בעיניים והרבה אהדה, מוכנים להרעיף חיבה עליו ועל בתו.

קודם כול, יש לך סיכת ביטחון. הוצאת אותה מהשידה אחר הצהריים כשהוא לא היה בבית, והסתרת אותה בריפוד חזיית הספורט שלך. במשך שנים גלגלת עיניים למחשבה על חזיות מרופדות, ועכשיו תראי אותך.

תמיד חשבת שכשהרגע יגיע, תדעי בוודאות.

הערב יש דברים שאת יודעת בלי ספק. מה הוא עשה, ולמי. איפה הוא מחזיק את האקדח הרזרבי שלו.

את יודעת, והוא לא, שהבת שלו באה אלייך. שהיא נתנה לך פדים וסיכה.

מה שהוא לא קולט: שעכשיו את יודעת שהעולם הוא לא רק מקום שבו דברים קורים לך. שגם את יכולה לקרות לעולם.

לא שמעת אותו נכנס פנימה, אבל את חייבת להניח שזאת אפשרות. את חייבת לעבודה בזהירות, בביטחון.

יש שני מנעולים על האזיקים. את צריכה לפתוח רק אחד. זה שהכי קרוב אלייך. זה שמחבר קצה אחד של האזיקים למפרק כף ידך.

את מכניסה את הסיכה למנעול.

מעלה באוב את הרוחות שאת צריכה. מאט. האיש מיוטיוב. כל מה שהם לימדו אותך על מנעולים. כל מה שאת זוכרת בזמן שאת עובדת על הדלת שמתחת למדרגות.

זה מנעול שונה. אבל המנגנונים האלה אוניברסליים: פיסות מתכת שמשתלבות כדי לכלוא אנשים במקומות. את יודעת עליהן כל מה שצריך לדעת.

את משעינה את מפרק כף ידך הכבול על הקיר כדי לשפר את האחיזה.

תתרכזי.

האמת היא שגם הכמעט בן זוג שלך וגם האיש מיוטיוב לא הסבירו כמו שצריך איך מנעולים פועלים. בהדגמות שלהם, תמיד הגיע שלב שבו הם נאלצו להיכנע למסתורין של המנעול. חשיבה קסומה בפעולה. מניחים את הכלים במקומם עם המוח הרציונלי, ואז נותנים ללב לתפוס פיקוד.

את חייבת לעבוד על המנעול כמו שמישהו עובד על בן אדם. להכיר אותו, לשכנע אותו להיפתח בהדרגה.

אין דרך חזרה. אין נסיגות. צריך לזכות בכל סנטימטר, בכל ניצחון, לָנצח.

משהו בתוך האזיקים כמעט נכנע. לבך הולם מהר. את נושמת. תמשיכי לעבוד.

האזיק מחליק ממפרק כף היד שלך.

את תופסת אותו לפני שישמיע צלצול על הרדיאטור.

את תהיי בשקט. לא תשמיעי קול.

אז את יוצאת מהחדר. אז את מתחילה לעשות דברים שבגללם אנשים יגידו יום אחד, היא היתה כל כך אמיצה.

הצצה מבעד לחלון, אצבע אחת מסיטה את הווילונות. אנשים בחוץ. דורכים לו על הדשא, פולשים לממלכתו. הוא במרכז כל זה. הוא עומד בגבו אלייך, אבל את רואה את ידיו נעות בערנות, גופו מתכופף לקצב דבריו. גבר עושה הצגה.

ססיליה. את לא מסוגלת להסתכל עליה. היא כתם מטושטש של לוונדר בפינה. בועה בצבעי פסטל בים של שחור ואפור. ציפור שעומדת ליפול מהקן.

אז את פותחת את דלת החדר מבפנים, כורכת את האצבעות סביב הידית ומסובבת.

אז את מתחילה להאמין. שהאורחים שלו יישארו במקומם. שאת תלכי לאן שאת צריכה ללכת, לפי לוח הזמנים ובלי הפרעות.

את סוגרת את הדלת בדרכך החוצה.

זה קל מאוד. עשית את זה עשרות פעמים. מטופפת במסדרון. אין פה אף אחד. את לא מכירה פה אף אחד. ואז, המדרגות: את יורדת מדרגה אחת, ואז עוד אחת, ועוד אחת. מכופפת את הגב כאילו את יכולה להיות רואה ואינה נראית.

תזדרזי. זה הדבר הכי חשוב פה. אם תזדרזי, לא יראו אותך. לא ממש. את תהיי רוח רפאים. חשבתי שראיתי, יגידו אנשים, אבל לא, לא היה שם כלום.

את יודעת איך עושים את זה. היית רוח רפאים במשך חמש שנים.

את מגיעה לסלון. מסתובב לך הראש. אין זמן לייצב את עצמך. אין זמן לחשוב על מה שאת עושה. זה חייב לקרות עכשיו, הכול.

עוד קומה אחת. לעבוד עם סיכת הביטחון. לפתוח את הדלת. זאת הפעם האחרונה. הכול מתנהל בהתאם לתוכנית, וגם אם לא. פעם אחרונה במרתף. פעם אחרונה בבית.

קחי רק מה שאת צריכה.

את האקדח, קודם כול. תכניסי אותו לחלק הקדמי של חגורת המותניים, בין הג'ינס לעור. המחסניות. את יודעת מה לעשות. תטעני אותו.

לא.

היד שלך נעצרת.

כי ססיליה היא בועת לוונדר בים כהה, ולא מגיע לה מה שיקרה לה.

כי לא תכווני אקדח טעון לנגד עיני ילדה.

את צריכה לצאת מזה בחיים. בפנים ובחוץ. להיות נוכחת בתוך עורך, להראות את פנייך לעולם.

קחי את האקדח. לא את המחסניות. קחי את תמונות הפולרואיד. מלבנים בחלק האחורי של המכנסיים, מתחת לקפוצ'ון האפור, מוסתרים כמו האקדח. ביטוח. ליתר ביטחון.

כאן את אומרת לו שלום ולא להתראות.

ברכת פרידה. תישאר בחיים. אני צריכה שתישאר בחיים.

את מחזירה את הקרטונים למקום ושוב עולה במדרגות. פותחת את הדלת ו...

לעזאזל.

יש כאן מישהו.

תסגרי את הדלת. תפתחי אותה שוב, רק טיפה. מספיק כדי להציץ.

זאת היא.

לעזאזל, אמילי. לכל השדים והרוחות.

היא מחטטת. אלא מה.

האקדח מעיק על חגורת המותניים שלך. את מרגישה איך הוא משאיר חריצים בבטנך, המתכת חורטת בבשרך.

אם היא מחטטת, היא תלך בקרוב. אנשים שמחטטים לא יכולים להרשות לעצמם להשתהות.

היא מעבירה אצבעות על גב הספה. מרימה ספר משולחן הקפה ומחזירה אותו. כולה שיער מבריק ולחיים מאדימות. את מניחה שחם לה מדי במעיל הפוך הלבן שלה.

לבסוף היא הולכת לעבר השירותים.

בדיוק כשהיא עומדת להיעלם, דלת הכניסה נפתחת. לעזאזל. לעזאזל. לעזאזל .

מוחך מזנק לקרטונים למטה, למחסניות שהשארת מאחור. לאקדח הלא טעון שלך. מאוחר מדי לחזור לקחת כדורים?

הדם הולם בגרונך. ידייך לחות. חלקלקות. את לא יכולה לעשות את זה בידיים חלקלקות. אולי את בכלל לא יכולה לעשות את זה.

משב אוויר קר. נשימה שנעצרת ומשתחררת.

זאת ססיליה.

אמילי קופצת. גם ססיליה. הן הבהילו זו את זו, בדיוק כפי שהבהילו אותך. שלושתכן במקומות שאתן לא אמורות להיות בהם.

"אה," אומרת ססיליה. "הַיי."

אמילי עונה לה ב"הַיי". "רק הלכתי לשירותים," היא אומרת בהתנצלות.

ססיליה מהנהנת. "אין בעיה. אני..." היא מהססת. "פשוט הייתי צריכה הפסקה."

זה פועל לטובתך. לא ציפית שהיא תתחמק מהמסיבה כל כך מהר. התכוונת לחכות בחדר השינה, עם האקדח בידך. אבל עכשיו. עכשיו היא פה. עכשיו את יכולה להמשיך.

את שומעת את חבטת הצעדים של ססיליה כשהיא עולה למעלה, ואז כלום. את ממשיכה להקשיב, צללית נסתרת מבעד לדלת פתוחה קלות, רוח רפאים בבית רדוף רוחות.

בפנים, דממה. בחוץ, הד קולות עמום, צלילי שיר פופ.

הגיע הזמן לצאת.

את סוגרת את הדלת אבל לא נועלת אותה. זה מעשה של אמון, לזרוע את זרע ההפרעה בעולמו. גם הבנה: את לא צריכה להשאיר את חפציו בדיוק כפי שמצאת אותם. את לא חוזרת, ולא משנה איך זה ייגמר.

צעד אחד, שניים, שלושה, ואז איזה כוח חרטה צורבת, גומייה בלתי נראית מושכת אותך בחזרה למרתף, גורמת לך להצטער שבכלל יצאת מהדלת.

זאת היתה טעות. טעית בחישוב. שמעת לא נכון. פישלת. היא עדיין שם, בסלון. חריגה וחיה ויפה, עם שתי עיניים שנוחתות עלייך ונפערות קלות.

"אה. הֵיי," היא אומרת.

את מחזירה לה ב"הֵיי", כי מה עוד יש לומר?

"בדיוק חיפשתי את השירותים," היא אומרת לך.

את מצביעה על הדלת מאחוריה.

"שם."

היא מביטה לאחור. היא ממצמצת בשפתיה. "טוב. תודה."

היא מסתובבת, צעד אחד, שניים, שלושה בדיוק כמוך, ואז עוצרת וחוזרת לאחור.

"תשמעי," היא אומרת. "אני לא אמורה להיות פה. אף אחד לא היה אמור להיכנס. אני פשוט" היא חושבת. בטח מנסה להחליט איזה שקר לספר לך. "שתיתי יותר מדי." היא נושכת את שפתיה הוורודות, מגלגלת עיניים לעצמה. "פשוט לא יכולתי להתאפק יותר."

את נועצת בה מבט, שתיכן גם האייל וגם פנסי המכונית.

היא מחכה שתגידי משהו.

"ברור," את אומרת לה.

"טוב," היא אומרת. "אז בבקשה, את מוכנה לא להגיד לו שראית אותי פה? זה לא סיפור גדול, בעצם, לא נראה לי, אבל אני לא רוצה שהוא... אני מעדיפה שהוא לא ידע."

את ממצמצת.

"אני לא אגלה," את אומרת. רעיון, עסקה. "בעצם, גם אני לא אמורה להיות פה. זה זה מסובך."

את בת הדודה שלו, את זוכרת. מבחינתה, את בת הדודה שלו. בת הדודה המתבודדת שהחליטה, מסיבות לא ידועות לעולם, לא לבוא למסיבה בחצר. את עסוקה. ביישנית. מישהי שמעדיפה להישאר לבד.

"אנחנו משפחה מסובכת," את אומרת לה.

היא מחייכת. "איזו משפחה לא מסובכת?"

את מהנהנת בהסכמה.

צל זועף על פניה היפות. "אבל הכול בסדר?"

את בולעת רוק. "הכול בסדר גמור. הכול טוב. פשוט, את יודעת. עניינים משפחתיים."

היא מהנהנת.

"כדאי שאתן לך ללכת עכשיו לשירותים," את אומרת.

"כן."

היא משתהה לרגע קצר, ואז מסתובבת אל הדלת שמאחוריה.

שתי נשים שומרות זו על סודותיה של זו. שתי נשים מסכימות בשקט להניח זו לזו.

אולי גם היא תבין את זה. אולי היא תדע שעשית את כל זה גם למענה.

אבל עכשיו מגיע החלק שיהרוס אותך לעד.

זה החלק שאת יכולה לחוות רק מחוץ לגופך. אז את סוגרת את כל המקומות שבהם את מרגישה כאב, עצב, כל דבר.

את זה את לומדת ממנו. חיילת. מישהי שנצמדת לתוכנית.

ליד הדלת תלוי מפתח במקומו הרגיל. קחי אותו.

תעלי במדרגות.

תדפקי על הדלת של ססיליה.

היא לא אומרת לך להיכנס. במקום זה היא פותחת לך את הדלת. היא מקבלת את פנייך בשמחה. הכלבה מנמנמת, רובצת בארגז בפינת החדר. הרחק מהאורחים ומהפטפוטים.

אז את משילה חלק מעצמך, לוכדת אותו לעד בין קירות הבית הזה. אולי אנשים ישמעו אותו בעוד שנים. הוא יֵצא בלילה ויבקש סליחה, יתחנן לאהבה.

"לא ידעתי שאת פה," היא אומרת. "אבא אמר שלא תהיי פה הערב."

את סוגרת את הדלת מאחורייך.

אז את מתחילה להעמיד פנים. זה חייב להיראות אמיתי, אחרת זה לא יצליח. זה חייב להיראות אמיתי, אחרת כולכן תמותו.

"אל תצרחי," את אומרת.

היא מעיפה בך מבט, ואז רואה את האקדח בידך. גופה נרתע. היא צועדת לאחור. כשהיא שוב מסתכלת עלייך, היא קרן של פחד ובלבול.

אולי חלק ממנה ידע. אולי היא הרגישה את זה, זורם בצינורות כמו קיטור, זוחל דרך יסודות הבית. אפשרות של אלימות.

אולי חלק ממנה ציפה לכך, אבל היא אף פעם לא חשבה שזה יגיע ממך.

"אם תצרחי, אני לא אהיה מרוצה," את אומרת. המילים, שלו, כמו עפר בפיך. את חייבת להיאבק בהן כדי שיתגלגלו על לשונך, כל חלק מגופך משיב מלחמה.

"מה קורה?" היא שואלת ביבבה.

אני לא יכולה להגיד, את חושבת. את מרגישה איך את מתחילה להיכנע, רגש מפלח את בטנך, מילים מצטופפות בעומק הגרון. את רוצה לספר לה הכול. את רוצה שהיא תבין. את רוצה שהיא תדע שלעולם לא

לא.

"אנחנו יוצאות לסיבוב," את אומרת לה. לא שאלה. לא בקשה. מישהי מסתכלת לעבר העתיד.

היא מהנהנת. זה עד כדי כך קל? את מכוונת אקדח אל אנשים והם עושים מה שאת אומרת להם?

"את לא תשמיעי קול," את אומרת. "לא תברחי. לא תצרחי."

אחר כך, האמת היחידה את מסוגלת להציע: "פשוט תעשי בדיוק מה שאגיד לך, והכול יהיה בסדר."

הנהון נוסף.

מה שאת לא אומרת לה: שזאת הדרך היחידה לוודא שהיא מוגנת. לא להוריד ממנה את העיניים בשום אופן.

אחר כך, כשהיא תחשוב על הערב הזה, את מקווה שהיא תזכור את זה: המולה גדולה. את עשית משהו רע, ואבא שלה חמק ממנה.

היא תחשוב שהיא קורבן של אי צדק משווע. היא לא תטעה בחלק הזה. יום אחד היא תשמע את כל הסיפור. יום אחד היא תגלה. אבל לא עכשיו.

את מחווה לעבר הדלת בידך הפנויה.

"קדימה," את אומרת.

עיניה נודדות אל הכלבה. את מתכוננת להגיד לה שוב: אמרתי, קדימה. אבל היא מוותרת, מחשלת את עצמה לבדה.

מה שאת לא אומרת לה: הלוואי שגם הכלבה יכלה לבוא. אני מקווה שהיא תמצא את דרכה בחזרה אלייך.

היא יורדת במדרגות, ואת אפילו לא צריכה לזרז אותה. את לא צריכה למשוך או לגרור, את לא צריכה להצמיד את האקדח לצלעותיה. היא בת שלוש עשרה ואת מבוגרת עם אקדח וזה הורג אותך, זה הורס אותך צעד אחר צעד, כמה זה קל איתה.

"רגע," את אומרת.

הפסקה באמצע המדרגות כדי להציץ אל הסלון.

הוא ריק.

"קדימה," את אומרת.

את מגיעה לדלת האחורית.

"זה מה שיקרה," את אומרת לה. לוחשת, מכופפת את הכתפיים, נעלמת. הוא עלול להיות בכל מקום. "אנחנו נלך לטנדר. את תלכי אחרי. אל תנסי שום דבר, אוקיי?"

בקולך נשמעת נימת הפצרה. שום דבר מזה לא טבעי בשבילך.

"אני סומכת עלייך," את אומרת.

היא מייללת. דמעות זורמות על לחייה. זה בסדר, את רוצה להגיד לה. באמת, אני מופתעת שזה לקח כל כך הרבה זמן.

במקום זה, את אומרת לה להיות חזקה. "אני צריכה שתהיי אמיצה. את מבינה?"

היא מנגבת את הלחיים בגב ידה ומהנהנת.

את לופתת את האקדח חזק יותר. מבט חטוף מבעד לחלון. שום דבר. כולם בחצר הקדמית, חוגגים, לא מודעים לבריחה הגדולה שמתרחשת בפנים.

רק שימשיך כך.

זה החלק שבו את קופצת.

זה החלק שבו שום דבר לא בטוח.

זה החלק שבו הכול מסתדר, ואת יוצאת לחופשי.









פרק 73: אמילי









אני בשירותים, מסתכלת סביבי בסבון, מותג סופרמרקט, במגבות שזה עתה כובסו. בארון שמתחת לכיור, בקבוקי אקונומיקה. הוא אוהב בית נקי כמו שאני אוהבת מטבח נקי.

אני יוצאת.

היא לא שם. אני שוב לבד.

הדלת שמתחת למדרגות. היא יצאה משם.

מה היא עשתה?

אני פותחת אותה ומגלה גרם מדרגות מבטון.

בתחתית המדרגות יש מתג אור. אני לוחצת עליו.

זה מרתף. נקי אבל מכוער, רהיטים מתקפלים ופנס.

יש פה ריח טוב. כמו הצעיף שלו, כמו צד צווארו. זה הריח שלו.

יש שם שולחן עבודה והקיטבג שלו מתחתיו. יש שם קרטונים. ערימות קרטונים בקצה המרתף. שאריות מהמעבר, אני מניחה.

בקצה האצבע אני עוקבת אחר האותיות הגדולות, הרועדות, ששרבט במהירות. מטבח, ספרים , וכמו לחש השבעה, קרוליין, קרוליין, קרוליין.

אשתו. זאת שהיה אמור לחיות איתה לעד. זאת שנדרה וקיבלה את נדרו בתמורה. זאת שילדה לו בת, שנתנה לו את מה שכנראה היו הימים הכי מאושרים בחייו. זאת ש...

צליל מאחורי. שפשוף סוליות על בטון.

לעזאזל.

לא שמעתי אותו פותח את הדלת. לא שמעתי אותו יורד במדרגות. אבל הוא כאן, ממש כאן, במרחק סנטימטרים ממני, מבטו היפה חד כל כך, עד אני רוצה להגיד לו להסיט את המבט, לעזוב אותי במנוחה. אבל אני לא יכולה, כי אני מסיגת הגבול. התעלמתי מבקשתו. נכנסתי למקום שלא הייתי אמורה להיכנס אליו, ואיבדתי את כל כוח המיקוח.

"איך הגעת הנה?" הוא שואל.

הוא רגוע. שמץ של חיוך על פניו. הוא סקרן, אני אומרת לעצמי, רק סקרן לדעת מה בשם אלוהים אני עושה פה.

"חיפשתי את השירותים," אני משקרת.

"וחשבת שתמצאי אותם במרתף?"

דממה תלויה בינינו. ואז, הצליל הכי יפה: הוא צוחק וגם אני צוחקת, על עצמי, על השקר השקוף שלי, על ההקלה הנפלאה שמחממת אותי מכף רגל ועד ראש.

"נתפסתי," אני אומרת.

הוא מטה את ראשו. בוחן אותי כאילו אף פעם לא ראה אותי, כאילו אני פסל במוזיאון והוא רוצה לשנן את כל הקימורים והפיתולים שלי. כאילו הוא רוצה לגלות ולא לשכוח לעולם אילו חלקים בי מאירים ואילו הם אפלה גמורה.

אני זזה מתחת למבטו. "אני מצטערת," אני אומרת לו. שוב רצינית.

הוא פותח את פיו, אולי כדי להרגיע אותי שזה בסדר, שהוא לא רצה שכל המסיבה תיכנס לו הביתה אבל זה לא נורא אם זה רק אדם אחד, לא נורא אם זאת רק אני, אבל

עיניו מודאגות. הן מזנקות ממני למשהו מעל כתפי הימנית. בחזרה אלי, בחזרה לדבר ההוא. אני עוקבת אחר מבטו משרוול מעילי אל...

ערימות הקרטונים?

זה רפלקס. אינסטינקט שנותר מילדות, כשהילדה שישבה לצדי בבית הספר היתה מסתירה את המבחן שלה וזה רק היה מעורר בי עוד סקרנות.

גופי זז לפני שאני אומרת לו לזוז. תזוזה לא מורגשת הגב מסתובב טיפ טיפה, הצלעות נפנות, הצוואר נמתח לעבר הקרטונים מאחורינו.

יד תופסת את זרועי. הוא אוחז בי. לא כמו פעם, בעדינות של חיבה, בדחיפות התשוקה. זאת אחיזה הדוקה, משהו בין כוח לפניקה. זאת שליטה.

אני עוקבת במבטי אחר קו בלתי נראה מהוורידים הבולטים שבידו, מפרקי אצבעותיו המלבינים סביב שרוול מעילי, אל פניו. הפנים הנאות שערסלתי באותו לילה במסעדה. השפתיים שנשכתי קלות, האף שנישקתי במהירות, בביישנות, כשהיה על כל כולי.

יש פה משהו שאני לא מזהה. קשיחות, חלל ריק. תהום שנפערת מתחת לרגלינו. מודעות פתאומית לכך שאני לא מכירה אותו. לא ממש. שאף פעם לא נשארנו ערים כל הלילה כדי לדבר.

שהוא אף פעם לא סיפר לי על ילדותו, על הוריו, על תקוותיו וחלומותיו ואם הם התגשמו.

הוא גבר שמסתיר דברים במרתף שלו.

זה טווח אינסופי של אפשרויות, מהתמימה ביותר ועד למביכה ביותר.

זה בסדר, אני רוצה להגיד לו. לכולנו יש סודות. האמת היא ששנאתי את הורי לא, רגע, אפילו זה לא נכון. האמת האמת היא שאף אחד לא אהב אותי ללא תנאי. אף אחד לא שם לב אלי לפניך, וחשבתי שאני בסדר גמור לבדי בפינה, אבל זה לא נכון. אני ממש לא בסדר.

האמת היא שכבר הרבה זמן אני לא בסדר.

האמת היא שאני רוצה לתפוס מקום. אני רוצה להיות במרכז החיים של מישהו. שיעריצו אותי, יהללו אותי. האמת היא שאני רוצה מישהו שיצחק מהבדיחות שלי, במיוחד מהבדיחות הטיפשיות, ואני רוצה מישהו שיראה אותי ולא יברח.

האמת היא, אני רוצה להגיד לו, האמת היא שהייתי הולכת אחריך לכל מקום.

הוא ממצמץ. האחיזה שלו בזרועי כבר לא חזקה. הוא מרפה ממני, לאט, כאילו רק הרגע קלט בכלל שהוא תפס אותי.

הוא מכחכח. "אני מצטער. אני -" הוא מהמהם ואומר את זה שוב, כמו תפילה שלמד בעל פה: "אני מצטער."

אני נוגעת בעור מתחת למעיל ולסוודר שלי, עדיין חם מהלחיצה, קצת כואב למגע.

"זה בסדר," אני אומרת לו.

היד שלי מושטת ומרחפת, כבדת תנועה, כי אני לא יכולה להחליט מה לעשות - חיבוק, טפיחה, לחיצת יד מחורבנת?

"בואי הנה," הוא אומר. "בואי אראה לך משהו."

הוא מצביע לעבר שולחן העבודה. לקצה האפל של המרתף, שאור הנורה החשופה לא ממש מגיע אליו.

אלך אחריך לכל מקום.

"זה רק משהו שעבדתי עליו," הוא אומר לי וידו מזמינה אותי להצטרף אליו.

ואז, חבטה, בעצם יותר כמו טריקה מלמעלה, ומנוע שנשמע כמו רעם. קרוב אלינו. ממש מחוץ לבית, אם הייתי צריכה לנחש. במקום שרק הטנדר שלו חונה. כל השאר מצאו מקומות חניה ברחוב.

ראשו, כל גופו, פונה לכיוון הצליל. כתם מטושטש - אני רואה איך הצללית שלו מזנקת ואז נעלמת במעלה מדרגות הבטון.

לרגע קצרצר אני שוב לבד. במרתף שלו, בקרבי הבית. ידי רועדות. אוזני מצלצלות.

בחוץ, רעש המנוע. קולו מתגבר על הרעש.

לבסוף, הגוף נזכר.

אני רצה. אני רצה אחריו.









פרק 74: האישה בטנדר









את לא משמיעה קול. מלבד היבבות החלשות שבוקעות מססיליה, מלבד טפיחות רגליכן על הדשא - כפות רגלייך היחפות, כפות רגליה בסניקרס. שום דבר מזה לא מסגיר אותך. יש מסיבה. אנשים עסוקים, מסונוורים משרשרות הנורות, מוחם מטושטש ממשקה שמדיף ריח של יין חם.

את לא רואה אותו בשום מקום. היית מעדיפה לראות אותו מזווית העין, במרחק. אבל תצטרכי להסתפק בכך.

את פותחת את דלת הנוסע לטנדר שלו.

"תיכנסי," את אומרת לבתו.

את יודעת איך לעשות את זה.

היא מעיפה בך את המבט הזה כשהיא מתיישבת בפנים, קנה האקדח במרחק סנטימטרים ממנה. מבט פגוע. מבט של נערה שלעולם לא תסלח לך. היא לא יודעת שהאקדח לא טעון. שזה כנראה הורג אותך כמו שזה הורג אותה.

את סוגרת את הדלת בשקט ככל יכולתך. אי שם, לפני שהוא אפילו קולט את זה, אוזניו נזקפות. הפרעה ביקום. משהו שלא התכונן לקראתו קרה.

הוא עוד לא יודע את זה, אבל בעוד כמה רגעים הוא ירדוף אחרייך.

את הולכת לצד הנהג. אלה השניות המסוכנות. זה מצב שלא היית יכולה להסביר, אצבעותייך סביב אקדח שלא שייך לך, נערה לכודה שגם היא לא שייכת לך.

זה הרגע שיהרוג אותך אם הוא ישתבש.

את ברכב. את במושב הנהג.

"חגורת בטיחות."

ססיליה משגרת אלייך מבט של חוסר הבנה.

"חגורת בטיחות," את חוזרת על דברייך ומנופפת באקדח.

היא חוגרת. את מחזירה את האקדח לחגורת המותניים.

הטנדר מתעורר לחיים ברעד.

תתרכזי.

הדרך שבה תצאי מכאן קיימת רק ברגע הזה, ברכב, עם ידייך על ההגה. תחשבי רק על מה שאת צריכה לחשוב, תראי רק מה שאת צריכה לראות. את מתמרנת את הטנדר מהחניה. את חושבת שאת שומעת דברים מישהו צועק במרחק, בלבול, התחלה של מהומה.

תתרכזי.

תני גז.

מה שקורה בבית הוא כבר לא הבעיה שלך.









פרק 75: אמילי









הוא בפניקה. רץ חוצה, מסתכל סביבו בחצר. בפראות. בטירוף. "היא לא פה," הוא אומר. הוא חוזר פנימה, לא טורח לסגור את דלת הכניסה, עולה שתי מדרגות, שלוש בבת אחת. פותח דלתות למעלה ומטיח אותן בקירות. הוא חוזר קצר נשימה.

"סיסי לא פה."

הוא אומר לי ולאנשים שהתחילו להתאסף בסלון ובכניסה לבית, מודאגים. זאת הפעם הראשונה שאני רואה אותו במצב הזה. אב, פגוע, משהו חיוני שנשלף מאחיזתו.

"היא לקחה את הבת שלי," הוא אומר. "בטנדר."

אף אחד לא מבין למה הוא מתכוון בדיוק, אבל אנחנו קולטים את העיקר. הטנדר נסע מכאן עם הילדה בתוכו. עצם מעצמו, בשר מבשרו.

"אני צריך רכב," הוא אומר.

אנשים מחפשים בכיסים, אבל אני מהירה יותר. אני רצה אליו, דוחפת לו את מפתח הסיוויק ליד.

הוא רץ למכונית בלי להסתכל עלי.

אני מתיישבת במושב הנוסע. זאת המכונית שלי, העולם שלי. אני לא צריכה הזמנה.

הוא מסובב את המפתח. אנשים מפנים דרך. המנוע של הסיוויק שואג. הצמיגים חורקים על האספלט.

אנחנו מתרחקים מהבית.









פרק 76: האישה בתנועה









את על הכביש. את הכביש. עיניים על הכביש, אחיזה יציבה בהגה. את נוסעת. את נוסעת כמוהו באותו יום, כשהוא קטף אותך מחלקת העשב, כשהוא הוציא אותך מהעולם.

הוא לימד אותך היטב.

את שומעת בכי ממושב הנוסע. מבט חטוף היא עדיין במקום שבו היא אמורה להיות. עדיין משתפת פעולה עם זה.

הכול יהיה בסדר, את רוצה להגיד לה. זאת רק הצגה, אבל הפחד אמיתי, ועל כך לא אפסיק להצטער.

שמאלה, שמאלה וימינה. זאת לא נסיעה ארוכה, אבל הזמן חומק ממך. אולי נסעת עשר דקות ואולי נסעת שנה שלמה. אולי את וססיליה תצאו למסע, אישה ונערה בסרט פוסט אפוקליפטי, משוטטות באמריקה בחיפוש אחר חיים טובים יותר, חיים חדשים, חיים כלשהם.

בדיוק כשאת עומדת לחלוף ליד "האחים הקצבים" והפרות שלהם, את רואה משהו במראה הפנימית. נצנוץ, לוגו של הונדה נוסעת לעברך. את לוחצת חזק יותר על דוושת הגז. את מצפה שההונדה תיעלם ברקע אבל היא נצמדת אלייך. בתוך זמן קצר היא כבר קרובה לפגוש שלך. את לא יכולה להתחמק ממנה, כמו דבורה על פחית משקה קל בקיץ.

במראה, הבזק לבן. זאת היא. יושבת במעיל הפוך שלה במושב הנוסע של ההונדה. אם היא לא נוהגת, אז זה בטח הוא. רודף אחרייך, עוקב אחרייך. כדי להחזיר לעצמו את מה ששייך לו בצדק.

אחרי הפרות, ישר. צימר משמאל. ספרייה מימין. ובלב הכול, בניין אחר בניין. מרכז העיר.

את חייבת להגיע לשם. למרות ההונדה שמאחורייך. אסור שהוא יתפוס אותך.

ססיליה מתייפחת. היא מרגישה בנוכחותו הקרובה כל כך קוראת לה בחזרה לעולם שהיא מכירה, לכל מה שגזלת ממנה כרגע. את מורידה יד אחת מההגה ומגששת אחר ידה. לוחצת בעדינות כמו שעשית במטבח, כשהצלת את הכלבה שלה כשהצלתן אותה יחד, שתיכן נגדו.

"ששש," את אומרת לה. נימה מרגיעה שלמדת מאמך כילדה, כשהעולם פגע בך ונפלת לזרועותיה. "ששש."

תסתכלי על הכביש. את חייבת לנסוע בשיא המהירות בלי לאבד שליטה. את חייבת לנסוע כמו שאף פעם לא נסעת.

את משתדלת. את משתדלת לעשות את זה כמו שצריך. לחץ כף רגלך הימנית על דוושת הגז, האחיזה הנמרצת של ידייך בהגה.

ההונדה מתחילה להיעלם. את איכשהו מצליחה להתרחק ממנו.

אבל עברו חמש שנים. וגם לפני כן לא היית נהגת מי יודע מה. היית עירונית. לא הכרת את שמות העצים, את קולות הציפורים. למדת לנהוג במנהטן, במהירות של שלושים קילומטרים לשעה.

משהו צד את עינך. דמות מולך, מזנקת על פני חלונך.

את סוטה הצדה. את לא רוצה זה הדבר האחרון שאת רוצה לעשות אבל ברגע זה את לא שולטת בידייך.

זאת היתה ציפור, מוחך אומר לך, ואת רואה אותה עפה לה. איזה עוף דורס, טפרים מעוקלים, מקור כמו פותחן קופסאות. עפה קרוב מדי אלייך, קרוב מדי לטנדר. ולמרות זאת, יצאה ללא פגע.

למי אכפת מהציפור?

הטנדר מחליק. ססיליה צווחת במושב הנוסע. ידה תרה אחר ידית, אחר משטח שתוכל להיאחז בו.

את מנסה להשתלט שוב על הרכב, לחזור לכביש, אבל הטנדר כבר לא מקשיב לך. כאילו הוא סוף סוף נזכר שאת לא הבעלים החוקיים שלו. שהוא לא נועד לשרת אותך.

יש שם ירידה. את, הנערה והטנדר נופלים יחד. ברגע זה, את שייכת רק לחוקי הפיזיקה, לכוחות שמושכים אותך ארצה ולכוחות שמניחים לך לשקוע.

את פוקחת עיניים. מתי עצמת אותן?

את לא יודעת. מה שאת כן יודעת זה שאף פעם לא אמרת להן להיעצם.

מה שאת כן יודעת: שאת, הנערה והטנדר כבר לא בתנועה. שאתן בתעלה.

מה שאת כן יודעת: שהוא נמצא שם. רודף אחרייך.









פרק 77: אמילי









הוא נוהג כמו משוגע. כמו אב שרודף אחר בתו.

הסיוויק מצייתת לו עד שהיא מפסיקה. הוא לוחץ על דוושת הגז, אבל המכונית נאבקת לעמוד בקצב. נשמע זמזום.

התמסורת.

הוא אוחז במוט ומנסה להעביר להילוך רביעי.

הוא תקוע.

המכונית מזדחלת ונעצרת. הטנדר לפנינו מאיץ.

"לעזאזל!"

הוא מטלטל את מוט ההילוכים שמאלה וימינה. לא מכיר את סודות הסיוויק, את התמסורת הידנית שלה.

הוא מנסה עוד פעם בכוח, אבל המכונית לא זזה.

"לעזאזל!"

אגרופו חובט בלוח המחוונים.

"הכלבה הזאת," הוא אומר בקול שאני לא מזהה. "הייתי צריך להרוג אותה מזמן."

לפני שאני מספיקה לשאול. לפני שאני מסוגלת לנסח מחשבה אחת. לפני שהבטן שלי מתכווצת. לפני שאני אפילו מסוגלת לחשוב על בחילה, על הטלת ספק בכל מה שחשבתי שאני יודעת, לפני שאני שומעת את האוויר נפלט מריאותי כאילו הן לעולם לא יתנפחו שוב, הוא נעלם.

הוא מזנק מהמכונית ורץ.

אחריה, זה כל מה שאני יכולה לחשוב.

אחרי האישה שראיתי.

והבת שלו.

זה עוגן התקווה, אפשרות של אי הבנה.

כולנו אומרים דברים, לא? בלהט הרגע. דברים שאנחנו לא מתכוונים אליהם. דברים שאנחנו מתחרטים שאמרנו.

הוא רץ אחריה, אני מחליטה.

הוא רץ אחרי הבת שלו.









פרק 78: האישה, כמעט שָׁם









"אנחנו חייבות ללכת."

הצוואר כואב לך. הכאב הולם בחלק האחורי של ראשך. לעזאזל. זה בטח קרה בנפילה, כשדהרת לתוך התעלה.

אין לך זמן לכאב. אין לך זמן לבדוק שהגוף שלך עדיין פועל כצפוי.

"אנחנו חייבות ללכת עכשיו," את אומרת לה.

האקדח. עוד יש לך אקדח. את מושיטה אליו יד מתחת לסוודר. פנייך מתקשחות.

בתוך כמה רגעים הוא ידביק אתכן.

"צאי החוצה," את אומרת.

היא מקשיבה. יש לך אקדח, לכן היא מקשיבה.

את יוצאת החוצה. קפוא בחוץ. הנה את בחוץ, בלעדיו. אקדח ביד. ספירת מלאי קצרה: קרח על הכביש, נטיפי קרח מטפטפים מהעצים לאורכו.

כפות רגלייך היחפות צורבות על הקרקע הקפואה. אסור לך להחליק. אסור לך ליפול. אם תיפלי, לכל הסיפור הזה יהיה סוף טרגי.

תזדרזי.

את משלבת את אצבעותייך סביב מפרק כף היד של הנערה. שתיכן, אחת.

"בואי."

אין זמן, בכלל אין זמן. את יוצאת מהתעלה, מושכת אותה אחרייך לאספלט.

צעד אחד, שני צעדים.

את מוצאת את הקצב. את דוחקת בה להתקדם והיא הולכת בעקבותייך, סתגלנית, בלי בעיות, לא מפני שהיא סומכת עלייך אלא מפני שיש לך אקדח והיא נערה בגוף רגיש וחשוף.

בתוך זמן קצר את רצה. גופך מניע את שתיכן. העיירה מתקרבת עם כל צעד.

חפשי. ראית אותו במדריכים. על המפה. סמל קטן כמו תג של שוטר. במרתף, עקבת אחר הכביש באצבעך, מ"האחים הקצבים" עד לבאר המשאלות ועד למרכז העיירה. את חייבת לסמוך על כך שהבנת נכון.

אי שם במרחק ההונדה חורקת. דלתות נטרקות. צרחה. קולו. הוא מצא אותך, כמו שהבטיח שיעשה.

את רצה למענך ואת רצה למענה וזה חייב להספיק. אולי היא מביטה לאחור. אולי היא מנסה לשנות כיוון, כל סיב בגופה מושך אותה בחזרה לטנדר, בחזרה אליו. בחזרה לידיים שאחזו בה כשנולדה והאכילו אותה כשהיתה רעבה, לעיניים שהשגיחו עליה במגרש המשחקים ולאוזניים שהקשיבו לבכייה בלילה.

אנחנו נמשכים אל הגופים שמשאירים אותנו בחיים.

הוא קורא לה. את מזהה את ההברות, את שמה בפיו, ואלה חדשות רעות. אם את יכולה לשמוע מה הוא אומר, סימן שהוא קרוב מדי.

משהו נכנע. משהו בהיר לשמאלך, אותו מקום שבו הרגשת את בתו מושכת רק לפני כמה רגעים.

איבדת אותה. הוא בטח הדביק אתכן וחטף אותה ממך בחזרה.

כל כך קרוב.

את לופתת את האקדח, חושבת על הכדורים שהשארת בבית, המחסניות בקופסת הקרטון. את מתחרטת שלא טענת את האקדח. את מתחרטת על הכול.

לא.

היא עדיין פה. לצדך, במקום שבו היא אמורה להיות.

כבר לא מושכת, כבר לא מתנגדת. צעדיה מחקים את צעדייך.

היא מפנה את ראשה לאחור. את לא יודעת מה היא רואה. הניחוש הכי טוב: את אביה, זועם, פניו מעוותות בתחושת בגידה. גבר שהיא מכירה אבל לא מזהה.

זה החלק היחיד שהיא מבינה.

היא עושה את זה מסיבות שהן אך ורק שלה. צעדיו של אביה מתקרבים אליכן. והנערה, היא רצה. היא רצה איתך.













מחר יתפרסם כאן בידיעות+ החלק האחרון של הספר.









קלמנס מישלון / הדיירת השקטה





Clémence Michallon / The Quiet Tenant









מאנגלית: אסנת הדר





עורך אחראי: דב איכנולד

עורכת הספרות המתורגמת: נועה אילסר

עורכת התרגום: חמוטל לוין

עיצוב הכריכה: אמרי זרטל

עימוד: טפר בע"מ





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