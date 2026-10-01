- או אולי הסתתרותו מעבר לגדר של השכנים, או התחבאותו בפוך, או שאולי רק הלך רגע לחבר - של יהודה אטלס, מיהרו לא מעטים להספידו בסגנון שלו, נוסח "והילד הזה הוא כבר לא". אך מסתבר שהסגנון כלל אינו קל לחיקוי. למעשה בשנים האחרונות, אטלס עצמו - שנותר פוליטי, חברתי ומצפוני עד יומו האחרון - ניסה לרתום אותו למטרות ראויות רבות, אך מלבד הכוונות הטובות, התוצאות עוררו בעיקר חוסר נוחות מסוים, תחושת זיוף. וזאת מפני שכוחם של שירי "והילד הזה הוא אני" (1977) והמשכיו, נמצא בנקודה שאולי אינה ניתנת לחיקוי: כנות רדיקלית, חוסר-חשיבות ממאיר, התעמקות בזוטות, שטותניקיות חד-פעמית. למשל, היינו רוצים לכתוב: "הזרקור מופנה אל הפואטיקה של חיי היומיום" אבל איזה "זרקור" ואיזה "מופנה", אין שום אפשרות לשלב כאן פאתוס. מדובר לכל היותר במשחק עם פנס כיס, ברגע של שעמום מבורך.

- או אולי הסתתרותו מעבר לגדר של השכנים, או התחבאותו בפוך, או שאולי רק הלך רגע לחבר - של יהודה אטלס, מיהרו לא מעטים להספידו בסגנון שלו, נוסח "והילד הזה הוא כבר לא". אך מסתבר שהסגנון כלל אינו קל לחיקוי. למעשה בשנים האחרונות, אטלס עצמו - שנותר פוליטי, חברתי ומצפוני עד יומו האחרון - ניסה לרתום אותו למטרות ראויות רבות, אך מלבד הכוונות הטובות, התוצאות עוררו בעיקר חוסר נוחות מסוים, תחושת זיוף. וזאת מפני שכוחם של שירי "והילד הזה הוא אני" (1977) והמשכיו, נמצא בנקודה שאולי אינה ניתנת לחיקוי: כנות רדיקלית, חוסר-חשיבות ממאיר, התעמקות בזוטות, שטותניקיות חד-פעמית. למשל, היינו רוצים לכתוב: "הזרקור מופנה אל הפואטיקה של חיי היומיום" אבל איזה "זרקור" ואיזה "מופנה", אין שום אפשרות לשלב כאן פאתוס. מדובר לכל היותר במשחק עם פנס כיס, ברגע של שעמום מבורך.