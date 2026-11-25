לא רק שתחקיר "זמן אמת" על השימוש ב"נוהל יתוש", שושדר אמש (רביעי) בכאן, בעזה עונה על כל הקריטריונים של שידור ציבורי ראוי ורלוונטי: אם חלילה מנכ"ל כאן, גולן יוכפז, היה נכנע

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