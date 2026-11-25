לא רק שתחקיר "זמן אמת" על השימוש ב"נוהל יתוש", שושדר אמש (רביעי) בכאן, בעזה עונה על כל הקריטריונים של שידור ציבורי ראוי ורלוונטי: אם חלילה מנכ"ל כאן, גולן יוכפז, היה נכנע ללחצים הרבים שהופעלו עליו - כולל על ידי נציג בכיר בגוש ה"שינוי" - הוא היה חותם על תעודת הפטירה של התאגיד כגוף שעילת קיומו היא להעז היכן שהשידור המסחרי לא מסוגל או מפחד. עם כל הכבוד, הכוונה היא לא רק ל"קופה ראשית" וכמה יצירות דוקו, ובטח שלא להעתקים דהויים של מהדורות החדשות.
למעשה, התחקיר המהדהד ועם זאת המאופק במופגן של חן ליברמן מלמד לא רק על נורמה פסולה ובלתי חוקית, שגם הסתיימה לעתים במותם של חפים מפשע: הוא מספר על קשר השתיקה שליווה אותו, ונפרס מהקצונה הבכירה דרך מערכות האכיפה המרוסקות (וזה עוד לפני פרשת הפצ"רית) ועד לרובה המוחץ של העיתונות המקומית, שעדיין בורחת מהסוגיות הללו כמו מכלב מוכה כלבת ומסתפקת במסי שפתיים חלולים של אילנה דיין.
את שיא האבסורד מגלם קטע שמובא לקראת סיום, שבו ניתן לראות את "נוהל יתוש" מככב בתקשורת הבינלאומית, כמו כדי לומר שהתופעה אף פעם לא הייתה סוד ולא שמועה: אלה "שומרי הסף" בישראל שבחרו להפוך אותה לכזאת. בכך הם חטאו גם לתפקידם וגם ללוחמים, שחלקם הסבירו אמש באומץ מדוע אין לנו את הפריבילגיה להתעלם, גם אם בערוץ 14 ישתוללו.
האזכור של הסיקור בעולם גם מאפשר להבין את הצעדים הספציפיים ש"זמן אמת" נקטה, על מנת לצבור כמה שיותר לגיטימציה פנימית. אין בכתבה, לדוגמה, עדויות ישירות של "יתושים", כלומר פלסטינים שנעשה בהם שימוש כמגינים אנושיים, רק סינק קצר בהקשר של העיסוק הבינלאומי בנושא. לתפקיד המומחה המשפטי לוהק פרופ' דני אורבך, שמתנגד נחרצות להגדרת פעולות ישראל בעזה כ"ג'נוסייד" ותקף בחריפות את "נז"א", כך שלא ניתן לסווג אותו כחלק מהמקהלה שרואה פשעי מלחמה בכל מקום שבו צה"ל דורך.
אך את תעודת היושר החשובה ביותר של התחקיר מספקים האנשים שהיו שם. בקור רוח ובשיקול דעת הם דורשים מהצופים והצופות להבין, שגם כוונות טובות יכולות להוביל למקום רע מאוד, ושום דבר חיובי לא יכול לצאת מהתחפרות בהדחקה, שקרים והתרת כל רסן. לכן הקמפיין הדמגוגי לגניזת התחקיר עשה משהו חמור אפילו יותר מחתירה תחת יסודות בסיסיים של חופש עיתונאי בדמוקרטיה: הוא שאף לסתום את הפה לאנשים שסיכנו את חייהם ולא מוכנים להישאר לבד עם המחיר. ישפוט הציבור מי כאן הפטריוטים ומיהם הנבלים.
בקטנה
"כוס מים לאביעד", ביקשה המגישה ליאור קינן לאחר שהכתב אביעד גליקמן חווה התקף שיעול במשדר חדשות 13 מבית המשפט המחוזי בירושלים, כשניסה לפרשן את הדברים המדהימים שאמרו השופטים על סיכויי ההרשעה הנמוכים בתיקי 4000 ו-2000. ברוך קרא, שחלק עמו את עמדת השידור, טפח על גבו בחיוך נבוך, שכמו הסגיר את הצורך לא רק לשחרר את הכתב מהחנק אלא גם לנחם אותו על התגלות הפער בין הדברור הנחרץ של הפרקליטות לעומת המציאות המורכבת. איפה "גורם משפטי בכיר" כשבאמת צריך אותו?
פורסם לראשונה: 00:00, 26.11.26