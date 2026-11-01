שר הבריאות האמריקני רוברט פ. קנדי ג'וניור מסרב לחזור בו מהתבטאויותיו נגד הערבים, שעוררו בשבוע שעבר סערה בארצות הברית, ובמקום להתנצל יצא במניפסט ארוך בשבחי ישראל והעם היהודי, לצד מתקפה על האחים המוסלמים ועל מדינות ערב. בפוסט יוצא דופן בהיקפו, שפרסם בסוף השבוע ברשת X ומשתרע על פני כ-3,700 מילים, האשים קנדי את איראן ומדינות המפרץ במימון מכונת תעמולה נגד ישראל, השווה את עוצמתה לזו של התעמולה הנאצית, וטען כי היהודים תרמו לאנושות יותר מכל קבוצה אתנית או דתית אחרת.
"הנאום שלי לא היה ביקורת על ערבים או על האיסלאם, אלא על האיסלאמיזם, אידיאולוגיה רעילה שנוצרה וקודמה בידי ארגון הטרור האחים המוסלמים", כתב קנדי בפתח דבריו. לטענתו, כלי התקשורת השמיטו מהדיווחים הקשר קריטי, ככל הנראה כדי לשוות אמינות להאשמות שדבריו גזעניים ואיסלאמופוביים. "ביקורת על האיסלאמיזם אינה איסלאמופוביה ואינה גזענות", הוסיף.
חלק ניכר מהתגובה הקדיש קנדי לישראל ולמלחמה בעזה. לטענתו, האחים המוסלמים מפעילים זה עשרות שנים מערך תעמולה עולמי שמטרתו להסית נגד יהודים ולהפוך את ישראל לאויבת האנושות. הוא אף טען שהנאצים היו המממנים העיקריים של התנועה בשנות ה-30, וכי "יוזף גבלס וצבא של תעמלנים נאצים ונאצים לשעבר בנו את מכונת התעמולה החזקה של האחים המוסלמים בשנות ה-30, ה-40 וה-50".
"הזרמת הכסף האדירה מאיראן וממדינות המפרץ, שהחלה בשנות ה-90, הפכה את המנגנון הזה למכונת תעמולה בעלת עוצמה חסרת תקדים, שגורמת אפילו לגבלס להיראות כמו חובבן", כתב. "מתקפת התעמולה העולמית של המנגנון הזה הסיחה את דעתם של התומכים הפתאים של חמאס במערב ממעשי רצח העם האמיתיים של האיסלאמיזם, כששכנעה אותם שישראל ביצעה רצח עם בעזה".
פי ארבעה מתוכנית מרשל
את הטענות על רצח עם בעזה דחה גם בנתון שייחס ל-CIA, ולפיו אוכלוסיית הרצועה דווקא גדלה מאז 7 באוקטובר 2023. קנדי הציע לקוראיו להשוות בין רצועת עזה לישראל. "הפלסטינים קיבלו פי ארבעה ויותר סיוע בינלאומי לנפש ממה שקיבלו האירופים במסגרת תוכנית מרשל", טען. "אירופה השתמשה בכסף שלה כדי לשקם 17 מדינות. הפלסטינים לא הצליחו לבנות אפילו אחת". לדבריו, חמאס בזבז את הכסף על "פצצות, כלי נשק, משכורות ראוותניות למנהיגיו המיליארדרים ומערכת בונקרים ומנהרות בעלות של מיליארד דולר, שנבנתה ללוחמיו אבל נותרה מחוץ לתחום עבור אזרחיו".
השוו את כישלונותיה של עזה להצלחות של שכנתה הקרובה, ישראל, כברת ארץ זעירה של ביצות ומדבר, ששטחה אחד חלקי 600 משטחן של שכנותיה הערביות, ושהפכה למעצמה חקלאית ולמעצמת-על כלכלית וטכנולוגית עולמית
מנגד, את ישראל תיאר במילים נלהבות: "השוו את כישלונותיה של עזה להצלחות של שכנתה הקרובה, ישראל, כברת ארץ זעירה של ביצות ומדבר, ששטחה אחד חלקי 600 משטחן של שכנותיה הערביות, ושהפכה למעצמה חקלאית ולמעצמת-על כלכלית וטכנולוגית עולמית". לדבריו, היהודים "הפכו את הנוף הצחיח לדמוקרטיה תוססת ופלורליסטית, שבה יהודים וערבים מצביעים כרצונם, מתפללים בהתאם לאמונתם, משרתים אלה לצד אלה במערכת המשפט, בצבא ובהנהגה הפוליטית ונהנים מזכויות שוות".
"נשים והומואים בישראל נהנים מכל הזכויות של גברים, והחגיגה השנתית הגדולה ביותר בישראל היא מצעד הגאווה בתל אביב", הוסיף. "כדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ישראל היא מוצב איתן והירואי של חירות וערכים מערביים".
שבחיו לא הסתיימו בישראל ועברו לעם היהודי כולו: "אין קבוצה אתנית או דתית שתרמה יותר מהיהודים לרווחת האנושות או לקידום הדמוקרטיה הליברלית", קבע קנדי. הוא ציין כי היהודים מהווים כ-0.2% מאוכלוסיית העולם, אך זכו לדבריו בכ-22% מפרסי נובל מאז 1901. "ביחס לחלקם באוכלוסייה, התרומות המדהימות של היהודים עוצרות נשימה", כתב.
מה שיהודים "לא עושים"
שר הבריאות, שהיה במשך שנים אחד הקולות הבולטים בתנועה נגד חיסונים, מנה דווקא את הישגיהם של מפתחי החיסונים לפוליו יונאס סאלק ואלברט סייבין, לצד חלוצי הרפואה פול ארליך, סלמן וקסמן וארנסט צ'יין. הוא הזכיר גם את אלברט איינשטיין, נילס בוהר ומייסדי גוגל, מטא ואורקל, וטען שהיהודים "כמעט יצרו את תעשיית הבידור האמריקנית". "ביקום רציונלי, האם לא היינו מצפים מלא-יהודים לחגוג את התרומות הללו בהכרת תודה?", שאל.
בהמשך הציג רשימה של מעשים שלדבריו יהודים "לא עושים": "פיגועי התאבדות, כנופיות אונס, עריפת ראשים, הריגת הומואים, השאת ילדות בכפייה לגברים מבוגרים, רצח נשים בגלל איפור או חשיפת שיער, חטיפת מטוסים והטסתם לתוך בניינים, פיצוץ אוטובוסים ומסעדות הומות אדם". ברשימה נכללו גם השחתת פניהן של נערות בחומצה, סחר בעבדים וקריאה לג'יהאד עולמי.
"אלה המתנות שהאיסלאמיזם העניק לעולם, לצד מוחות סגורים, עוני, רעב, בורות, דיכוי ואלימות", כתב. "ההשוואה הזאת מעלה את השאלה: למה העולם שונא יהודים ומחבק איסלאמיסטים?". התשובה שלו: "מסע תעמולה המוני ומתוחכם שמתעלם מהראיות והופך את המציאות על פיה כדי להציג את ישראל כנבל העולמי".
מהעצרת במישיגן לפוסט שנמחק
הדברים פורסמו בעקבות סערה שעורר קנדי ביום שני שעבר בעצרת בחירות במישיגן, שבה התייצב לצד המועמד הרפובליקני לסנאט מייק רוג'רס. "יש 500 מיליון ערבים בעולם, ובכל זאת הם לא מייצרים מדע", הכריז אז. "הם לא זוכים בפרס נובל, בפרס פילדס או בפרס וולף. הם לא מייצרים ספרות". דבריו עוררו גינויים מצד מדענים, רופאים וארגוני זכויות אדם, שהזכירו בין היתר את חתני פרס נובל הערבים אחמד זוויל, נגיב מחפוז ועומר יאגי. גם אחותו, קרי קנדי, תקפה אותו: "היום אני מתביישת בו עמוקות".
רוג'רס מתמודד בבחירות שייערכו ביום שלישי מול עבדול אל-סייד, רופא אמריקני מוסלמי ממוצא מצרי, ויחד עם טראמפ וקנדי ניסה לקשור אותו לאחים המוסלמים - טענות שאל-סייד הכחיש. את חלקו האחרון של הפוסט הקדיש קנדי לדרישה שהמועמד הדמוקרטי יתנער מהתנועה ומרעיונותיה, אף שהוא כבר גינה אותה בפומבי.
זו גם אינה הפעם הראשונה שקנדי משתמש בדימוי של גבלס. ב-7 באוקטובר, במלאת שלוש שנים לטבח, כתב ב-X כי "מסע התעמולה העולמי של האחים המוסלמים, הממומן בידי קטאר, גורם ליוזף גבלס להיראות כמו חובבן". באותו פוסט לעג לטענה שישראל ביצעה רצח עם, אך מחק אותו זמן קצר אחרי שצבר כ-336 אלף צפיות, וקנדי ומשרדו לא הסבירו מדוע. בפוסט החדש החליפו "איראן ומדינות המפרץ" את קטאר.