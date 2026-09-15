התורים המייאשים במערכת הבריאות הציבורית הפכו בשנים האחרונות לאחת הבעיות הקשות והמדוברות ביותר, שפוגעת כמעט בכל מי שנזקק לשירות רפואי: החל מהמתנה לרופאים מומחים, דרך המתנה ממושכת לבדיקות דימות כמו MRI ו-CT ועד לניתוחים. זאת על רקע נתונים מטרידים שפורסמו לאחרונה על הגידול בהגירת רופאים מישראל , והעובדה שכרבע מהרופאים בישראל מתקרבים לגיל פרישה - מה שיותיר את מערכת הבריאות עם משבר ענק.

שר הבריאות חיים כץ מתגאה שהוא מסדר תורים לחולים ( צילום: רדיוס 100FM )





אלא שבזמן שהעומס גובר, התורים מתארכים והמערכת נמצאת באי ספיקה, שר הבריאות חיים כץ, שמכהן במקביל גם כשר התיירות, הבינוי והשיכון והרווחה, מתגאה בכך שהוא "מקמבן" תורים במערכת . "שר הבריאות כושל בהבנת תפקידו וכושל בתפקידו", אמר ל-ynet פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור.

הסערה החלה כשהעיתונאית החרדית שרי רוט פרסמה אמש (ב') ציוץ אוהד על השר כץ , שסייע לדודה שחולה במחלה קשה להקדים טיפול רפואי במרכז הרפואי שיבא (תל השומר). "לועגים בתקשורת לשר חיים כץ שממונה על כמה משרדים (אז בטח לא יכול להתמסר לכולם), רק רוצה לספר לכם, יש לי דוד אהוב שחולה במחלה קשה. היה חייב דחוף הקרנה כדי לשחרר חסימה שגורמת לו כאבים איומים", כתבה.

גלריה שר הבריאות חיים כץ ( צילום: עידו ארז )

"הוא לא מוכן להתאשפז, מתעקש להישאר בבית (אילו היה מתאשפז היו עושים מיידית את ההקרנה). המחיר: 'אדוני, רק בעוד שלושה שבועות יש תור'. לסבול תופת שלושה שבועות. קצת לפני כניסת החג טרטרתי את שר הבריאות בכבודו. לשבחו ייאמר שנכנס לפעולה. הבוקר מספרת לי בת דודתי שהתקשרו משיבא, נמצא התור, הוא כבר בטיפול. תזכרו את זה בפעם הבאה. הצלת נפש, השר כץ".

הביקורת הציבורית לא איחרה לבוא מצד גולשים רבים שטענו כי ה"סיוע" של השר כץ הוא למעשה הדוגמה הטובה ביותר למערכת בריאות חולה ולא מתפקדת. אורן הלמן, פעיל חברתי למען אנשים עם מוגבלויות, כתב בתגובה לציוץ: "יש לי עוד כמה מקרים של אזרחים שנמצאים במצב כזה. הם לא מכירים את השר כמוך, ואין להם גם את הטלפון הפרטי שלו. מעניין אם הם היו מקבלים את אותו יחס. לדעתי לתופעה שאת מתארת כאן לשבחו של השר, קוראים פרוטקציה. זה היה נהוג בתקופת מפא"י, אבל הממשלה הזאת כבר מזמן גרועה יותר ממפא"י".

במקום להתייחס לבעיית עזיבת הרופאים, השר מעדיף לקמבן תורים ( צילום: shutterstock )

"שר במדינה מתוקנת הוא אינו עסקן, לא 'מתאם תורים', לא מאכער, לא 'מתאם קשרי קהילה' ולא הרב פירר. עליו לעסוק במדיניות, לא בשוחד לכתבת פוליטית", כתבה אחרת. עוקבת נוספת הדגישה את המצב העגום שבו נמצאת מערכת הבריאות הציבורית: "לאזרחי מדינת ישראל שממתינים חודשים לטיפולים אין את האפשרות לפנות לחיים כץ. תודה ששיתפת על הסחי הפוליטי והקשרים האישיים".

רוט ביקשה להסביר את הציוץ בציוץ נוסף, שבו כתבה כי התור לא נלקח מאף אחד אחר. לדבריה, "הפוסט נועד לשבח את השר כץ על כך שהוא כן מתפקד במשרדו, כנגד הביקורת על ריבוי משרדיו, על כך שהוא לא באמת שולט, על כך שהוא בובה, וש"ס והשר שלה הם ששולטים במשרד. אתם מבינים שאם היה בובה או עציץ במשרד, אף אחד בשיבא לא היה שם על שיחת טלפון ממנו. ההיענות לבקשתו מוכיחה שהוא כן שר בריאות מתפקד, למרות שהוא שר בעוד משרדים".

היא הגיבה גם לביקורת נגדה על כך שהוא סייע לה כי היא עיתונאית: "עם כל הכבוד למקצוע העיתונות, השר חיים כץ השתריין בסבבה בליכוד בלי תקשורת ועם תקשורת, הוא ממש לא זקוק לה, ובטח לא לתקשורת חרדית שבה אני עובדת".

גם השר כץ בחר להתייחס לסערה הציבורית, כאשר הבוקר צייץ ראיון שלו מאוגוסט האחרון, שבו התגאה בכך שהוא מסדר תורים לאזרחים ששולחים לו פניות בשל קשיים בקבלת תורים: "שלא יספרו לכם סיפורים" כתב. "אזרחים שולחים לי הודעות ואני יושב כל ערב ומפנה את הפניות של האזרחים לגורמים המטפלים. זה מה שאני עושה בערב, כל ערב", סיפר אז בריאיון. דוברת השר אף הגדילה לעשות והפיצה את הציוץ הזה לכל העיתונאים.

"מערכת הבריאות מורעבת ומיובשת"

פרופ' חגי לוין אמר בשיחה עם ynet כי כגורם הפוליטי האחראי על מערכת הבריאות, חובתו של השר כץ "לדאוג לחזק את המערכת, להכשיר ולהעסיק את כוח האדם המקצועי הנדרש, לתכנן קדימה לשגרה ולחירום, להקצות משאבים בהתאם לצרכים האמיתיים, לדאוג לתפקוד יעיל ולהטמיע טכנולוגיות חדשות, ולהבטיח שהקצאת המשאבים תיעשה בצורה שוויונית תוך צמצום פערים בין מרכז לפריפריה".

פרופ' חגי לוין: תחת המשמרת שלו ובאחריותו, מערכת הבריאות מורעבת ומיובשת, זמני התורים מתארכים וצוותי בריאות עוזבים את הארץ בגלל התנאים הקשים. במקום למלא את תפקידו הוא דואג למקורבים שיודעים לפנות אליו אישית, ועוד מתגאה בכך. מגיע לנו שר בריאות שמחויב לבריאות של כלל הציבור

לדבריו, "תחת המשמרת שלו ובאחריותו, מערכת הבריאות מורעבת ומיובשת, זמני התורים מתארכים וצוותי בריאות עוזבים את הארץ בגלל התנאים הקשים. במקום למלא את תפקידו הוא דואג למקורבים שיודעים לפנות אליו אישית, ועוד מתגאה בכך. מגיע לנו שר בריאות שמחויב לבריאות של כלל הציבור, שמבין את תפקידו ופועל 24/7 כדי לממש את אחריותו הכבדה לחיי אדם ולבריאות הציבור".

זמני ההמתנה במערכת הבריאות הציבורית בישראל ממחישים את גודל הבעיה. המתנה לתור לרופא עור, למשל, מגיעה בחלק מהערים גם לארבעה חודשים, וכך גם ברפואת עיניים: לצד תורים שנקבעים תוך ימים ספורים, בחלק מהמקומות נאלצים להמתין חודש ויותר. תמונה דומה עולה גם בהמתנה לרופא אף-אוזן-גרון ולגינקולוגים. לאחרונה דיווחנו גם על זמני ההמתנה הארוכים לרופאי משפחה . בעוד שבעבר ניתן היה לקבוע תור לרופא משפחה בתוך יום-יומיים, בשנים האחרונות הפכה קביעת תור כזה למשימה לא פשוטה עבור ישראלים רבים, כאשר זמני ההמתנה מגיעים לעיתים לשבועיים, זאת בין היתר בשל המחסור ברופאי משפחה, הרחבת תחומי האחריות שלהם, הזדקנות האוכלוסייה והעלייה בצריכת שירותי בריאות.

גם דוח מבקר המדינה שהתפרסם לפני כשנתיים ועסק בנתוני 2022 מצא תורים קיצוניים לרופאים מומחים: יותר משלושה חודשי המתנה, בין השאר אצל מומחים בכירורגיית שד, אנדוקרינולוגיה, נוירולוגיה וגסטרואנטרולוגיה. המבקר אף ציין כי התחזית לעתיד עגומה, שכן מספר הרופאים לנפש בישראל צפוי לרדת ואינו מדביק את קצב הגידול באוכלוסייה.

המצב בתחום בריאות הנפש עגום עוד יותר, על רקע 7 באוקטובר, כאשר זמני ההמתנה לפסיכולוג או פסיכיאטר מגיעים לחצי שנה ואף ליותר משנה. מצב זה דוחק את המטופלים לחפש תורים במגזר הפרטי, בעלות של אלפי שקלים, אך גם הוא כבר קורס תחת העומס.

נתונים שפרסם משרד הבריאות לאחרונה חשפו גם פערים ניכרים בין קופות החולים בהמתנה לבדיקת MRI . זמן ההמתנה הממוצע מהפניית רופא ועד ביצוע הבדיקה עומד בכללית על 63.7 ימים, והיא גם הקופה שמבצעת את מספר הבדיקות הגדול ביותר (281,303 בשנת 2025). במכבי עומד הזמן הממוצע על כ-50 ימים, בלאומית על 46.4 ימים ובמאוחדת על 35.5 ימים. כלומר, מבוטח כללית ממתין בממוצע כמעט כפול ממבוטח מאוחדת.

הפערים החדים ביותר עולים דווקא מנתוני הניתוחים: ילד שזקוק לניתוח כפתורים (החדרת שפופרת זעירה לאוזן לשיפור השמיעה) ימתין לתור כשבוע בלבד בבית החולים איכילוב, ואילו על אותו ניתוח בדיוק, עם אותה בעיה רפואית, יידרש להמתין כארבעה חודשים (129 יום) בבית החולים סורוקה בבאר שבע.