תינוק שנולד אמש (רביעי) בבית בירושלים פונה לבית החולים שערי צדק כשהוא ללא דופק, לאחר שהלידה הסתבכה. צוותי בית החולים ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, שבסופן הצליחו לייצבו ולהוציאו מסכנת חיים מיידית. עם זאת, מצבו עדיין מוגדר קשה והוא מונשם. היולדת מאושפזת בטיפול נמרץ. הוריו של התינוק הם בני זוג תושבי העיר.
בשנים האחרונות הסתבכו כמה לידות בית. בנובמבר אשתקד הוטסה במסוק צבאי למרכז הרפואי שיבא בתל השומר יולדת בשנות ה-20 לחייה מאזור השומרון, בעקבות לידת בית שהסתבכה. היולדת אושפזה לאחר שאיבדה דם רב, ובהמשך השתפרו מצבה ומצב התינוק.
כמה חודשים לפני כן הובהלה יולדת במצב קשה לבית החולים הדסה הר הצופים, לאחר שהתמוטטה במהלך ניסיון ללדת בבית ללא ליווי מקצועי. התינוק חולץ ללא רוח חיים. היולדת הגיעה במצב של שוק מתקדם ובהכרה מעורפלת, מערכות גופה קרסו והיא הובהלה לחדר ניתוח. בהמשך אושפזה ביחידה לטיפול נמרץ, ומצבה השתפר. לפני שנתיים וחצי מת תינוק שנולד בלידת בית בליווי של דולה באחד היישובים בגוש עציון.
משרד הבריאות ממליץ ללדת בבתי חולים, בחדרי לידה מורשים ובטוחים, אך אינו אוסר על לידות בית וקבע נוהל לקיומן. לפי הנוהל, המורשים לעסוק בלידת בית הם מיילדת הרשומה בפנקס המיילדות בישראל, בעלת ותק של שלוש שנות עבודה בחדר לידה מוכר, או רופא מומחה ביילוד וברפואת נשים שעסק במיילדות בחדר לידה מוכר במשך שלוש שנים.
עוד נקבע בחוזר כי אין לקבל לידת בית במקרים הבאים: היריון של יותר מעובר אחד, כל מצג שאינו מצג ראש, או יולדת הסובלת ממחלות מערכתיות כרוניות או חריפות, מיתר לחץ דם או מזיהום בהיריון. התוויות נגד נוספות הן מיעוט או עודף מי שפיר, וכן היריון שבמהלכו לא בוצעה סקירת מערכות ולא נשללה סוכרת היריון. תנאי הכרחי לביצוע לידת בית הוא אפשרות להגיע לבית חולים בתוך 30 דקות מרגע ההחלטה על העברה.