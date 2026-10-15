משרד הבריאות ממליץ ללדת בבתי חולים, בחדרי לידה מורשים ובטוחים, אך אינו אוסר על לידות בית וקבע נוהל לקיומן. לפי הנוהל, המורשים לעסוק בלידת בית הם מיילדת הרשומה בפנקס המיילדות בישראל, בעלת ותק של שלוש שנות עבודה בחדר לידה מוכר, או רופא מומחה ביילוד וברפואת נשים שעסק במיילדות בחדר לידה מוכר במשך שלוש שנים.

משרד הבריאות ממליץ ללדת בבתי חולים, בחדרי לידה מורשים ובטוחים, אך אינו אוסר על לידות בית וקבע נוהל לקיומן. לפי הנוהל, המורשים לעסוק בלידת בית הם מיילדת הרשומה בפנקס המיילדות בישראל, בעלת ותק של שלוש שנות עבודה בחדר לידה מוכר, או רופא מומחה ביילוד וברפואת נשים שעסק במיילדות בחדר לידה מוכר במשך שלוש שנים.

משרד הבריאות ממליץ ללדת בבתי חולים, בחדרי לידה מורשים ובטוחים, אך אינו אוסר על לידות בית וקבע נוהל לקיומן. לפי הנוהל, המורשים לעסוק בלידת בית הם מיילדת הרשומה בפנקס המיילדות בישראל, בעלת ותק של שלוש שנות עבודה בחדר לידה מוכר, או רופא מומחה ביילוד וברפואת נשים שעסק במיילדות בחדר לידה מוכר במשך שלוש שנים.