עונת השפעת כבר כאן, אבל בחלק לא מבוטל ממרפאות קופות החולים עדיין אין חיסונים, ומבוטחים ברחבי הארץ לא מצליחים לקבוע תור. עמית (שם בדוי), מבוטחת כללית, ניסתה השבוע לקבוע תור לחיסון שפעת דרך האפליקציה של הקופה, ונתקלה בהודעה "לא נמצאו תורים פנויים לחיסון שפעת. פני למרפאה". לעומת זאת, כשניסתה לקבוע תור לבנה בן השנה וחצי, מצאה תור לאותו היום.

"כנראה שהם נותנים כרגע עדיפות לילדים ולקשישים", אמרה ל-ynet. "זה ממש מתסכל שאין חיסונים זמינים, בטח כשאנחנו מתקרבים לחורף ורוצים לשמור על הילדים שלנו, שלא יידבקו בשפעת גם מאיתנו". בקופות החולים טוענים מנגד שאין להן העדפות בקביעת התורים וכי המערכת פותחת תורים בכל מרפאה שבה יש מלאי חיסונים.

גלריה חיסון נגד שפעת. המלאי היה מוגבל עד כה, והיה קושי לקבוע תור. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

גם בקופות אחרות מתקשים מבוטחים למצוא תור. מי שהתקשרו בימים האחרונים למוקד של מכבי שמעו הודעה מוקלטת: "בשל עיכוב אספקה ארצי לחיסוני השפעת, אנו ממליצים שלא להגיע למרפאה ללא תור שנקבע מראש. יש להתעדכן בזמינות החיסונים ולקבוע תור מראש, בהתאם להנחיות. אנו מתנצלים על אי הנוחות".

המחסור נובע מכך שארגון הבריאות העולמי התעכב בקביעת זני הנגיף שייכללו בחיסון, כפי שדווח ב-ynet לאחרונה , ולא מכך שהקופות הזמינו מלאי קטן מדי. אלא שגם חודש אחרי שנפתח מבצע החיסונים, מערכת הבריאות עדיין לא הצליחה להשתלט על המחסור, והחיסונים טרם הגיעו לכל המרפאות. בקופות הסבירו ל-ynet כי בימים האחרונים הגיע משלוח חיסונים נוסף, שכבר מופץ למרפאות, וכי ההפצה צפויה להסתיים בימים הקרובים.

מתי יגיעו החיסונים לכל המרפאות?

ספי סובל רויטבלט, ראש אגף האחיות בחטיבת הקהילה של כללית ומנהלת מבצע חיסוני השפעת בקופה, מסרה כי משלוח החיסונים החדש נחת בארץ בשבוע שעבר. "מאז שמשרד הבריאות שחרר את החיסונים בסוף השבוע, התחלנו להפיץ אותם למרפאות ולמוקדים שלנו", הסבירה. "יש לנו פריסת מרפאות רחבה מאוד, שלא קיימת בשום קופה אחרת בישראל, ולכן לוקח קצת יותר זמן להפיץ את החיסונים לכל נקודות הקצה".

"רק יום ראשון חיסנו יותר מ-15 אלף מבוטחים", סיפרה. "ב-90% מ-1,500 המרפאות שלנו יש חיסונים. החיסונים יגיעו לכל נקודות הקצה עד מחר (רביעי), כך שיהיו חיסונים בכל המרפאות. גם בשבוע הבא, במהלך הבחירות, נגביר את הקצב ונחסן לשפעת בנקודות מסוימות".

ממשרד הבריאות נמסר כי "המחסור בחיסוני שפעת הוא עולמי, ומשרד הבריאות פועל מזה חודשים מול חברות החיסונים כדי להקדים את הגעת המשלוחים, כך שישראל הייתה בין המדינות הראשונות בעולם שקיבלו את החיסונים. משלוח חיסונים הופץ לקופות ביום חמישי האחרון, ומשלוח נוסף מופץ בימים אלה".

לדברי המשרד, "כיום מצויים בישראל מאות אלפי חיסוני שפעת. ככל שקיים מחסור נקודתי במרפאות מסוימות, מדובר בפערים לוגיסטיים זמניים שצפויים להיפתר בימים הקרובים, במסגרת מערך ההפצה של קופות החולים". במשרד הוסיפו כי כל קופה מפיצה את החיסונים למרפאות ולנקודות החיסון בהתאם למערך הלוגיסטי שלה, וכי הקופות מפנות את המבוטחים למרפאות שבהן מחסנים.

277 מאושפזים מתחילת העונה

בינתיים נמשכת העלייה בתחלואת השפעת בקרב מאושפזים. לפי דוח המרכז הלאומי לבקרת מחלות, בשבוע שהסתיים ב-10 באוקטובר דווחו 66 מקרים חדשים של שפעת מסוג A בקרב מאושפזים. הנתונים נאספו ב-14 בתי חולים, שבהם כ-60% ממיטות האשפוז בבתי החולים הכלליים בישראל.

בשבעת השבועות שחלפו מתחילת העונה ועד 10 באוקטובר, נמצאו חיוביים לשפעת 277 מאושפזים: 221 מבוגרים (כ-80%), יותר ממחציתם בני 65 ומעלה, 54 ילדים (כ-20%) ושתי נשים בהיריון. 15 מהם אושפזו בטיפול נמרץ: 11 מבוגרים וארבעה ילדים. גם במרפאות הקהילה נרשמה עלייה בפניות בשל תחלואה דמוית שפעת, כמעט בכל קבוצות הגיל, אף שהתחלואה בקהילה עדיין מתחת לסף האפידמי.

נכון ל-11 באוקטובר התחסנו נגד שפעת 409,664 מבוטחים, 4.1% מהאוכלוסייה. שיעור ההתחסנות הגבוה ביותר נרשם בקרב בני 65 ומעלה (16.7%), והנמוך ביותר בקרב בני נוער בגילי 18-13: 1% בלבד. גם בקרב פעוטות וילדים צעירים יותר השיעורים נמוכים, בין 1.6% ל-2% בלבד.

בזריקה, בתרסיס או במינון גבוה

החיסון נגד שפעת שניתן בזריקה הוא חיסון מומת: הוא אינו מכיל נגיף חי, ולכן אינו יכול לגרום לשפעת. הוא מתאים לרוב האוכלוסייה, כולל מבוגרים ואנשים עם מחלות רקע, וניתן מגיל חצי שנה. לצדו קיים גם חיסון בתרסיס לאף, שמכיל נגיף חי מוחלש ומיועד לבני שנתיים עד 49.

כשאדם מחוסן נחשף לנגיף שפעת שדומה לזנים שנכללו בחיסון, הנוגדנים שפיתח עשויים למנוע את המחלה או להפחית את חומרתה. אלא שעם הגיל, מערכת החיסון נוטה להגיב לחיסונים בעוצמה פחותה. לכן פותח חיסון במינון גבוה, כמו Fluzone High-Dose, שמכיל כמות גדולה יותר של אנטיגן ונועד לעורר תגובה חיסונית חזקה יותר. הוא מיועד בעיקר לבני 65 ומעלה, שנמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכי שפעת.

במחקר אקראי גדול שכלל כמעט 32 אלף בני 65 ומעלה, נמצא כי בקרב מי שקיבלו את החיסון במינון הגבוה היו כ-24% פחות מקרי שפעת מאומתת, בהשוואה למי שקיבלו חיסון רגיל.

ניתוח משולב של שני מחקרים גדולים, מדנמרק ומספרד, ש פורסם בכתב העת הרפואי החשוב The Lancet לפני כשנה , מצא כי בקרב בני 65 ומעלה שקיבלו את החיסון במינון הגבוה, שיעור האשפוזים בשל שפעת או דלקת ריאות היה נמוך ב-8.8% בהשוואה למי שקיבלו חיסון רגיל. בספטמבר האחרון הוצגו ממצאים חדשים מניתוח הנתונים בכנס האגודה האירופית לרפואת ריאות (ERS).

8,000 מנות בקופה הגדולה בישראל

כבר ב-2022 קבעה הוועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים של משרד הבריאות כי לחיסונים המשופרים יש יתרון בהגנה על בני 65 ומעלה. ובכל זאת, ארבע קופות החולים הזמינו השנה יחד 37,500 מנות בלבד של החיסון במינון הגבוה, כמות שתספיק לחלק קטן מהאוכלוסייה המבוגרת.

הקופות מקבלות כספים במסגרת מבחני תמיכה עבור חיסון המבוטחים שלהן לשפעת, אבל החיסון במינון הגבוה יקר יותר, ולכן גם השנה, כמו בשנים קודמות, האחריות למימונו ממשיכה להתגלגל בין הקופות למשרד הבריאות. בינתיים כל קופה קובעת קריטריונים משלה לתעדוף מקבלי החיסון.

לחיסון נגד שפעת במינון גבוה יש יתרונות מוכחים - אבל הקופות הזמינו מעט מדי. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בכללית, הקופה הגדולה בישראל, הוזמנו השנה 8,000 מנות בלבד, לעומת 15,000 במכבי. בלאומית הוזמנו 9,000 מנות, ובמאוחדת 5,500 - מעט יותר מבשנה שעברה. גורמים בכללית טוענים כי הביקוש מצד הציבור נמוך, בין היתר על רקע השלכות מגפת הקורונה והירידה באמון בחיסונים, וכי מבוטחים רבים מעדיפים את "החיסון הרגיל".

במאוחדת ציינו כי החיסונים מיועדים לאוכלוסיות בסיכון, ובהן בני 65 ומעלה, ובמיוחד מאושפזי בית ומרותקי בית, והוסיפו: "החיסון במינון המוגבר לא נמצא בסל התרופות, וקופות החולים רוכשות מכיסן אלפי חיסונים מסוג זה מדי שנה, כדי לתת מענה בעיקר לבני 65 ומעלה שנמצאים באשפוז בית ולחולים כרוניים".

מחיר גבוה פי ארבעה ומנות שהושמדו

סוגיית הנגשת החיסון במינון הגבוה למבוגרים כבר עלתה לדיון בכנסת. בדיון שקיימה ועדת הבריאות ביולי 2023 טענו נציגי הקופות כי אף שהחיסון יעיל יותר לאוכלוסייה המבוגרת, מחירו גבוה פי ארבעה ממחיר החיסונים הרגילים, וכי על משרד הבריאות לתקצב את רכישתו או להכניס אותו לסל הבריאות.

נציגי הקופות הצביעו גם על קשיים לוגיסטיים, שבעבר הובילו להשמדת מנות שלא נוצלו. לדבריהם, החיסון במינון הגבוה הגיע לעיתים באיחור, אחרי שחלק מהאוכלוסייה כבר התחסן, ובשלב שבו עדיף היה למבוגרים לקבל את החיסון הרגיל ולא להמתין להגעתו. הם תיארו גם קשיים בהפצת החיסון לדיירי דיור מוגן ובתי אבות, שנמנים עם אוכלוסיות היעד העיקריות שלו.

שפעת. מחלה שעלולה להוביל לסיבוכים ( צילום: shutterstock )

בתגובה לשאלות על החיסון במינון הגבוה, מסרו במשרד הבריאות כי המשרד אינו רוכש חיסוני שפעת עבור קופות החולים, וכי האחריות לרכש, להיקף המלאי ולהקצאת החיסונים מוטלת על הקופות, בהתאם להיערכותן לעונת השפעת. לדברי המשרד, הוא מסייע לקופות מול הספקים, והשנה יזם חלוקה מוקדמת של חיסוני שפעת לדיירים ולעובדים במוסדות גריאטריים, כדי להקדים את ההגנה על אוכלוסייה בסיכון.