מבצע חיסוני השפעת לחורף הקרוב ייצא לדרך בשבוע הבא בקופות החולים, אך הפעם הוא נפתח בצורה שונה: החיסונים יגיעו למרפאות בהדרגה, לאורך ספטמבר ואוקטובר, ולא בבת אחת - בגלל עדכון בהרכב החיסון.
כללית, קופת החולים הגדולה בישראל, הזמינה יותר ממיליון חיסונים בזריקה ועוד 25 אלף בתרסיס לאף. בחורף שעבר התחסנו בכללית כ-980 אלף מטופלים, ושיעור ההתחסנות בקרב בני 65 ומעלה עמד על כ-55%. רונן נודלמן, סמנכ"ל וראש חטיבת הקהילה בכללית, אמר שכל משלוח שיתקבל יופץ במהירות למוקדים ולמרפאות, וכי הפריסה הרחבה תאפשר גמישות בהתאם לביקוש ולקצב ההגעה.
מכבי דיווחה כי בשנה שעברה התחסנו כ-560 אלף מחבריה, עלייה של 28% לעומת 438 אלף בשנה שקדמה לה - הנתון הגבוה ביותר מאז חורף 2020-2021, בעיצומה של הקורונה. שיעור ההתחסנות הגבוה ביותר נרשם בקרב בני 65 ומעלה (54%), ואחריהם נשים הרות (31%). האחות הראשית של מכבי, תמי אלקלעי, קראה לציבור להקדים ולהתחסן, ובעיקר לאוכלוסיות בסיכון, וציינה כי החורף שעבר לווה בתחלואה משמעותית ביותר.
במאוחדת מסבירים כי עדכון בהרכב החיסון גרם לעיכוב בייצור ובאספקה ברמה העולמית, שמשפיע גם על זמינות החיסונים בישראל בתחילת העונה. הגר וקסלר, מנהלת אגף האחיות במאוחדת, אמרה כי החיסונים מגיעים לישראל באופן הדרגתי, וכי היקפים משמעותיים יותר צפויים במהלך אוקטובר - ממילא, לדבריה, הניסיון מלמד שרבים מעדיפים להתחסן לאחר החגים, עם הגשם הראשון. הקופה הזמינה השנה כ-250 אלף חיסונים, ובהם חיסון במינון מוגבר (HD) לבני 65 ומעלה וחיסון בתרסיס לאף (פלומיסט) לגילאי שנתיים עד 49.
בלאומית שירותי בריאות הצטיידו השנה ב-120 אלף מנות חיסון, עלייה של 10% ממספר המנות בשנה שעברה. במסגרת מנות החיסון גם חיסונים עבור פעוטות שיינתנו דרך האף ולא בזריקה. בנוסף להיערכות הקופה למתן החיסונים בכל הסניפים, בקופה יבצעו פנייה יזומה למבוטחי הקופה הנמנים עם קבוצות הסיכון בהן גילאי 65+, נשים הרות, חולים מורכבים וילדי הגנים ובתי הספר המהווים מקור הדבקה.
מעבר ללוגיסטיקה, הרופאים בכל הקופות שבו והדגישו מסר אחד: שפעת אינה מחלה קלה. ד"ר בת שבע גוטסמן, מומחית למחלות זיהומיות בכללית, התריעה: "שפעת עלולה להגביר את הסיכון לאוטם ולשבץ מוחי. בשבוע הראשון שלאחר הידבקות בשפעת הסיכון לאוטם שריר הלב עשוי להיות גבוה עד פי שישה, וגם הסיכון לשבץ מוחי עולה. במקרים מסוימים הנגיף עלול לגרום גם לדלקת בשריר הלב. החיסון אינו מסייע רק בהפחתת התחלואה הנשימתית, הסיבוכים והאשפוזים, אלא עשוי לסייע גם בהפחתת הסיכון לאירועים לבביים ולשבץ מוחי, במיוחד בקרב מבוגרים ואנשים עם מחלות רקע".
ד"ר דוד ששה, מומחה למחלות זיהומיות במאוחדת, התייחס לתחזית לעונה הקרובה על סמך המעקב אחר חצי הכדור הדרומי. "הנתונים עד כה מצביעים על עונת שפעת שאינה חריגה בהיקפה, אך כן ניכרת תחלואה גבוהה יותר בקרב ילדים", אמר. "בשנה שעברה היו מקרי תמותה של ילדים בריאים לחלוטין כתוצאה מסיבוכי שפעת, וחשוב שההורים יהיו מודעים לכך. ראינו כיצד מוטציה שהופיעה בשלב מאוחר הובילה בהמשך לתחלואה משמעותית גם אצלנו. אבל חשוב לציין כי למרות השינוי בנגיף, החיסון עדיין סיפק הגנה של יותר מ-50%, וזה משמעותי במיוחד עבור אוכלוסיות בסיכון למחלה קשה".
חגית איתמרי, מנהלת האחיות הארצית בלאומית, הוסיפה: "בשנה שעברה היינו עדים לגל תחלואה משמעותי מאוד שכלל סיבוכים ותמותה, גם בצעירים. החיסון לא רק שיכול להציל חיים, אלא אף מגן על הסביבה הקרובה של המתחסן. לקראת עונת התחלואה הקרובה אנחנו גם מעודדים את אוכלוסיית בני ה-65+ להתחסן לדלקת ריאות, חיסון שניתן פעם אחת בחיים ובלאומית אפשרי לקבל ללא השתתפות עצמית, ביחד עם החיסון לשפעת. זהו חיסון חשוב ומציל חיים".