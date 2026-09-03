מכבי דיווחה כי בשנה שעברה התחסנו כ-560 אלף מחבריה, עלייה של 28% לעומת 438 אלף בשנה שקדמה לה - הנתון הגבוה ביותר מאז חורף 2020-2021, בעיצומה של הקורונה. שיעור ההתחסנות הגבוה ביותר נרשם בקרב בני 65 ומעלה (54%), ואחריהם נשים הרות (31%). האחות הראשית של מכבי, תמי אלקלעי, קראה לציבור להקדים ולהתחסן, ובעיקר לאוכלוסיות בסיכון, וציינה כי החורף שעבר לווה בתחלואה משמעותית ביותר.

מכבי דיווחה כי בשנה שעברה התחסנו כ-560 אלף מחבריה, עלייה של 28% לעומת 438 אלף בשנה שקדמה לה - הנתון הגבוה ביותר מאז חורף 2020-2021, בעיצומה של הקורונה. שיעור ההתחסנות הגבוה ביותר נרשם בקרב בני 65 ומעלה (54%), ואחריהם נשים הרות (31%). האחות הראשית של מכבי, תמי אלקלעי, קראה לציבור להקדים ולהתחסן, ובעיקר לאוכלוסיות בסיכון, וציינה כי החורף שעבר לווה בתחלואה משמעותית ביותר.

מכבי דיווחה כי בשנה שעברה התחסנו כ-560 אלף מחבריה, עלייה של 28% לעומת 438 אלף בשנה שקדמה לה - הנתון הגבוה ביותר מאז חורף 2020-2021, בעיצומה של הקורונה. שיעור ההתחסנות הגבוה ביותר נרשם בקרב בני 65 ומעלה (54%), ואחריהם נשים הרות (31%). האחות הראשית של מכבי, תמי אלקלעי, קראה לציבור להקדים ולהתחסן, ובעיקר לאוכלוסיות בסיכון, וציינה כי החורף שעבר לווה בתחלואה משמעותית ביותר.

במאוחדת מסבירים כי עדכון בהרכב החיסון גרם לעיכוב בייצור ובאספקה ברמה העולמית, שמשפיע גם על זמינות החיסונים בישראל בתחילת העונה. הגר וקסלר, מנהלת אגף האחיות במאוחדת, אמרה כי החיסונים מגיעים לישראל באופן הדרגתי, וכי היקפים משמעותיים יותר צפויים במהלך אוקטובר - ממילא, לדבריה, הניסיון מלמד שרבים מעדיפים להתחסן לאחר החגים, עם הגשם הראשון. הקופה הזמינה השנה כ-250 אלף חיסונים, ובהם חיסון במינון מוגבר (HD) לבני 65 ומעלה וחיסון בתרסיס לאף (פלומיסט) לגילאי שנתיים עד 49.

במאוחדת מסבירים כי עדכון בהרכב החיסון גרם לעיכוב בייצור ובאספקה ברמה העולמית, שמשפיע גם על זמינות החיסונים בישראל בתחילת העונה. הגר וקסלר, מנהלת אגף האחיות במאוחדת, אמרה כי החיסונים מגיעים לישראל באופן הדרגתי, וכי היקפים משמעותיים יותר צפויים במהלך אוקטובר - ממילא, לדבריה, הניסיון מלמד שרבים מעדיפים להתחסן לאחר החגים, עם הגשם הראשון. הקופה הזמינה השנה כ-250 אלף חיסונים, ובהם חיסון במינון מוגבר (HD) לבני 65 ומעלה וחיסון בתרסיס לאף (פלומיסט) לגילאי שנתיים עד 49.

במאוחדת מסבירים כי עדכון בהרכב החיסון גרם לעיכוב בייצור ובאספקה ברמה העולמית, שמשפיע גם על זמינות החיסונים בישראל בתחילת העונה. הגר וקסלר, מנהלת אגף האחיות במאוחדת, אמרה כי החיסונים מגיעים לישראל באופן הדרגתי, וכי היקפים משמעותיים יותר צפויים במהלך אוקטובר - ממילא, לדבריה, הניסיון מלמד שרבים מעדיפים להתחסן לאחר החגים, עם הגשם הראשון. הקופה הזמינה השנה כ-250 אלף חיסונים, ובהם חיסון במינון מוגבר (HD) לבני 65 ומעלה וחיסון בתרסיס לאף (פלומיסט) לגילאי שנתיים עד 49.

מעבר ללוגיסטיקה, הרופאים בכל הקופות שבו והדגישו מסר אחד: שפעת אינה מחלה קלה. ד"ר בת שבע גוטסמן, מומחית למחלות זיהומיות בכללית, התריעה: "שפעת עלולה להגביר את הסיכון לאוטם ולשבץ מוחי. בשבוע הראשון שלאחר הידבקות בשפעת הסיכון לאוטם שריר הלב עשוי להיות גבוה עד פי שישה, וגם הסיכון לשבץ מוחי עולה. במקרים מסוימים הנגיף עלול לגרום גם לדלקת בשריר הלב. החיסון אינו מסייע רק בהפחתת התחלואה הנשימתית, הסיבוכים והאשפוזים, אלא עשוי לסייע גם בהפחתת הסיכון לאירועים לבביים ולשבץ מוחי, במיוחד בקרב מבוגרים ואנשים עם מחלות רקע".

מעבר ללוגיסטיקה, הרופאים בכל הקופות שבו והדגישו מסר אחד: שפעת אינה מחלה קלה. ד"ר בת שבע גוטסמן, מומחית למחלות זיהומיות בכללית, התריעה: "שפעת עלולה להגביר את הסיכון לאוטם ולשבץ מוחי. בשבוע הראשון שלאחר הידבקות בשפעת הסיכון לאוטם שריר הלב עשוי להיות גבוה עד פי שישה, וגם הסיכון לשבץ מוחי עולה. במקרים מסוימים הנגיף עלול לגרום גם לדלקת בשריר הלב. החיסון אינו מסייע רק בהפחתת התחלואה הנשימתית, הסיבוכים והאשפוזים, אלא עשוי לסייע גם בהפחתת הסיכון לאירועים לבביים ולשבץ מוחי, במיוחד בקרב מבוגרים ואנשים עם מחלות רקע".

מעבר ללוגיסטיקה, הרופאים בכל הקופות שבו והדגישו מסר אחד: שפעת אינה מחלה קלה. ד"ר בת שבע גוטסמן, מומחית למחלות זיהומיות בכללית, התריעה: "שפעת עלולה להגביר את הסיכון לאוטם ולשבץ מוחי. בשבוע הראשון שלאחר הידבקות בשפעת הסיכון לאוטם שריר הלב עשוי להיות גבוה עד פי שישה, וגם הסיכון לשבץ מוחי עולה. במקרים מסוימים הנגיף עלול לגרום גם לדלקת בשריר הלב. החיסון אינו מסייע רק בהפחתת התחלואה הנשימתית, הסיבוכים והאשפוזים, אלא עשוי לסייע גם בהפחתת הסיכון לאירועים לבביים ולשבץ מוחי, במיוחד בקרב מבוגרים ואנשים עם מחלות רקע".