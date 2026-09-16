"אוניברסיטת אריאל נוטלת חלק מרכזי במשימה הלאומית של חיזוק מערכת הבריאות בישראל, באמצעות הרחבת הכשרת הרופאים ופיתוח מסלולי הכשרה חדשניים במקצועות הרפואה והבריאות. תודה גדולה לאוניברסיטת אריאל ולפרופ' אהוד גרוסמן על השותפות לחזון, ולהנהלת שיבא על האפשרות להפנות את מרכז העשייה שלי לקידום ולהובלת התוכניות החדשות. זהו רגע של הישג וגאווה, אך יותר מכול, מחויבות מלאה לעשייה משמעותית למען דור העתיד של הרפואה ומערכת הבריאות בישראל".