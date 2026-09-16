המועצה להשכלה גבוהה אישרה אתמול (ג') את פתיחתה של תוכנית לימודים שש-שנתית לקראת תואר M.D. ברפואה באוניברסיטת אריאל. על פי החלטת המל"ג, ייקלטו לתוכנית 80 סטודנטים בכל מחזור, והלימודים צפויים להיפתח כבר בשנת הלימודים הנוכחית. בפברואר האחרון אישרה המל"ג את הגשת התוכנית למסלול, וכעת ניתן לה האישור הסופי.
ההחלטה התקבלה לאחר בחינת התוכנית על ידי ועדה מקצועית בראשות פרופ' יונתן הלוי, ובהמשך להמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים ופארא-רפואי.
פתיחת התוכנית היא צעד נוסף בהרחבת היקף לימודי הרפואה בישראל, המגדיל את מספר המקומות העומדים לרשות ישראלים המבקשים ללמוד רפואה בארץ. הכשרת 80 סטודנטים נוספים בכל מחזור צפויה להגדיל לאורך זמן את מספר בוגרי הרפואה המשתלבים במערכת הבריאות, ולסייע בהתמודדות עם הצורך הגובר ברופאות וברופאים.
חלק מגל הרחבה ארצי
המהלך משלים את פתיחתן של פקולטות לרפואה במכון ויצמן, באוניברסיטת רייכמן ובאוניברסיטת חיפה. כתוצאה מכלל המהלכים הללו טיפס מספר הסטודנטים לרפואה ל-1,446 בשנת תשפ"ו, לעומת 800 בלבד לפני כחמש שנים.
לפתיחת התוכנית השש-שנתית מצטרפת גם חתימת ההסכם על הקמת פקולטה בינלאומית ללימודי רפואה באילת, בשיתוף אוניברסיטת דברצן שבהונגריה, שנערכה בשבוע שעבר. 20 הסטודנטים הראשונים כבר החלו את לימודיהם בהונגריה, ובפברואר 2027, לאחר קבלת רישיון מהמל"ג, הם מתוכננים להגיע להמשך הסמסטר השני בקמפוס באילת, שיהווה שלוחה של הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה ההונגרית.
בהינתן הרישיון מהמל"ג, שלוש השנים הפרה-קליניות של המסלול יתקיימו באילת. זהו השלב שבמהלכו לומדים הסטודנטים את מדעי היסוד, המספקים את הבסיס להבנת גוף האדם והמחלות. גם השנים הקליניות, בהתאם לרישיון שיתקבל, צפויות להתקיים בישראל: בשלב זה קיים מזכר הבנות חתום עם שירותי בריאות כללית, המאפשר את ביצוע הסבבים הקליניים החל מהשנה הרביעית ברשת בתי החולים של הכללית.
בפקולטה החדשה באילת יהיו מקומות לכ-60 סטודנטים בשנה, והתכנון הוא שהמספר יגדל לכ-300 סטודנטים בשנה בתוך כחמש שנים. שכר הלימוד השנתי צפוי לעמוד על כ-16,000 יורו, ועיריית אילת מקימה תוכנית מלגות שתסייע לחלק מהסטודנטים במימונו.
הקמפוס יוקם בשיתוף פעולה בינלאומי ובין-מוסדי נרחב בין אוניברסיטת דברצן, אוניברסיטת אריאל, שירותי בריאות כללית, עיריית אילת ו-Medical Doctor Academy. עד להשלמת בנייתו ילמדו הסטודנטים בקריה האקדמית של אילת. בתחילה תוכנן שהמסלול יופעל וייתמך על ידי אוניברסיטת בן-גוריון, אך זו נסוגה בסופו של דבר מכוונתה, והמסלול נתמך כעת, באופן תקדימי, על ידי אוניברסיטה מחו"ל.
"עמית רופא": הכשרה אקדמית ראשונה מסוגה
במקביל אישרה המל"ג לאוניברסיטת אריאל את פתיחתה של תוכנית לימודים לתואר שני ב"עמיתי רופא", תוכנית אקדמית ראשונה מסוגה בישראל וצעד משמעותי בהטמעת המקצוע במערכת הבריאות.
התוכנית נועדה לתת מענה לאתגרי כוח האדם במערכת הבריאות ולהרחיב את מגוון בעלי המקצוע הרפואיים הפועלים בה. הידע העיוני והקליני שירכשו עמיתי הרופא יאפשר את שילובם לצד רופאים מומחים, ויתיר להם לבצע פעולות רפואיות בהתאם לסמכויות שנקבעו למקצוע בתיקון לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, שנחקק ב-2024.
מנכ"לית המועצה להשכלה גבוהה, ד"ר מאיה לוגסי-בן חמו, בירכה על אישור התוכניות: "מדינת ישראל נדרשת להבטיח לעצמה עתודה רפואית איכותית שתוכל לתת מענה לצורכי מערכת הבריאות בשנים הבאות. לאקדמיה הישראלית יש אחריות לאומית מרכזית במשימה הזו, ופתיחת התוכנית השש-שנתית לרפואה באוניברסיטת אריאל היא צעד נוסף במימוש האחריות הזאת.
לצד זאת, פתיחת תוכנית הלימודים במקצוע עמית רופא היא חלק מהיכולת שלנו לחשוב מחדש על המענים שהמערכת זקוקה להם, ולהעמיד לרשותה אנשי מקצוע ברמה גבוהה. זהו מהלך שמחבר בין האקדמיה לצרכים הלאומיים של ישראל, ויכול לתרום להפחתת העומס המוטל על הרופאים, לשיפור השירות למטופלים ולחיזוק שירותי הבריאות ברחבי הארץ, ובפריפריה בפרט. אנו פועלים לכך שיותר צעירות וצעירים יוכלו ללמוד רפואה בישראל, לבנות כאן את עתידם המקצועי ולהשתלב כרופאות וכרופאים במערכת הבריאות הישראלית. זו השקעה ארוכת טווח בבריאות הציבור ובחוסנה של מדינת ישראל".
"אבן דרך משמעותית"
נשיא אוניברסיטת אריאל, פרופ' אהוד גרוסמן, הוסיף: "החלטת המועצה להשכלה גבוהה להרחבת לימודי הרפואה באוניברסיטת אריאל, באמצעות תוכנית שש-שנתית ותוכנית 'עמית רופא', היא אבן דרך משמעותית בהעמקת תרומתה של האוניברסיטה למערכת הבריאות בישראל. אנו רואים בהכשרת דור העתיד של אנשי הרפואה שליחות לאומית ואחריות ציבורית מהמעלה הראשונה. אישורן של שתי התוכניות משקף את האמון באיכות האקדמית של אוניברסיטת אריאל, ומאפשר לנו להרחיב את תרומתנו להכשרת אנשי רפואה מצוינים למען החברה הישראלית".
דיקנית הפקולטה לרפואה, פרופ' איריס ברשק, ציינה: "היום הוא יום חשוב ומשמעותי למערכת הבריאות בישראל, לפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל, וגם לי באופן אישי. אישורן של התוכנית השש-שנתית ללימודי רפואה ותוכנית 'עמית רופא', תוכנית חלוצית וראשונה מסוגה בישראל, בנוסף לתוכנית הרפואה הארבע-שנתית ע"ש פרופ' מרים ושלדון אדלסון, מסמן צעד משמעותי נוסף בהתפתחותה של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל.
"אוניברסיטת אריאל נוטלת חלק מרכזי במשימה הלאומית של חיזוק מערכת הבריאות בישראל, באמצעות הרחבת הכשרת הרופאים ופיתוח מסלולי הכשרה חדשניים במקצועות הרפואה והבריאות. תודה גדולה לאוניברסיטת אריאל ולפרופ' אהוד גרוסמן על השותפות לחזון, ולהנהלת שיבא על האפשרות להפנות את מרכז העשייה שלי לקידום ולהובלת התוכניות החדשות. זהו רגע של הישג וגאווה, אך יותר מכול, מחויבות מלאה לעשייה משמעותית למען דור העתיד של הרפואה ומערכת הבריאות בישראל".