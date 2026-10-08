מיד אחרי ש הזמר היווני המפורסם יורגוס מזונאקיס (54) קרס במהלך טיפול לשחלוף פלזמה ופונה באמבולנס מהקליניקה של ד"ר יואנה גאקה באתונה, כשליבו כבר לא פעם , מחקה הרופאה מהטלפון את כל השיחות וההודעות שהחליפה איתו, מלפני האירוע. מותו של הזמר נקבע עוד באותו יום. ד"ר גאקה מחקה גם את כל ההתכתבות שלה עם המטפל בהיפנוזה של מזונאקיס. כך עולה מממצאי חוקרי משטרת יוון, שהגיעו לשופט החוקר ונחשפו בעיתון "פרוטו תמה".

בטלפון נמצאו גם חיפושים שמעוררים שאלות קשות. לאחרונה דווח שהרופאים חיפשו בצ'אט GPT הנחיות להחייאה, ועכשיו מתברר מה עוד עניין את ד"ר גאקה. לפי הממצאים, היא שאלה כלים של בינה מלאכותית איך מעירים אדם מטשטוש. היא בדקה גם מה תופעות הלוואי של פרופופול, חומר הרדמה חזק שניתן לווריד, מה קורה כשמשלבים אותו עם מידזולם (דורמיקום), חומר טשטוש נוסף, והאם ירידה בלחץ הדם היא תופעת לוואי של השניים. היא אף חיפשה אם פרופופול נמכר בצורת כדור.

גלריה הזמר היווני יורגוס מזונאקיס מת במהלך טיפול שחלוף פלזמה. חקירת האירוע מסתבכת ( צילום: איסטגרם )

החיפושים האלה מקבלים משמעות חדשה לנוכח דיווח בערוץ MEGA, שלפיו בבדיקות הרעלים הראשוניות של מזונאקיס נמצא פרופופול. גאקה טענה מההתחלה שלא נתנה לזמר חומרי טשטוש. הבדיקות נערכות במעבדה הטוקסיקולוגית של אוניברסיטת סלוניקי, והמעבדה ביקשה דגימה נוספת כדי לקבוע באיזו כמות נמצאו החומרים. התוצאות הסופיות צפויות בסוף השבוע.

גם העובדות בקליניקה, כך מתברר, ידעו מה קרה. לפי הממצאים, בקבוצת הודעות משותפת הן כתבו שהזמר קיבל חומר טשטוש, שגרם לירידה חדה בלחץ הדם שלו, ובגללה נאלצו להזעיק אמבולנס. מזכירת הקליניקה, בת 28, העידה שאחרי ההתקשרות לשירותי החירום כתבה לבן זוגה שמזונאקיס כנראה לקה בדום לב בגלל תגובה לחומר הטשטוש. המשטרה מנסה לברר איך הגיעו החומרים לקליניקה, שכן אסור להחזיק אותם במרפאות מהסוג הזה.

"הוא אמר שאין לו כסף, אבל המשכתי"

מזונאקיס, מהזמרים האהובים ביוון בשלושת העשורים האחרונים, הגיע ב-9 בספטמבר לקליניקה של ד"ר גאקה ובעלה בשכונת היוקרה קולונאקי, לטיפול לשחלוף פלזמה (מידע נוסף על ההליך - ב אינפוגרפיקה הבאה ). שני הרופאים עצורים מאז בחשד להמתה.

בעדות שמסרה לשופט החוקר, שקטעים ממנה פורסמו בשבוע שעבר, הכחישה ד"ר גאקה את החשד נגדה והתעקשה שהטיפול בטוח לחלוטין. לדבריה, הזמר היסס בתחילה בגלל המחיר הגבוה. "הוא אמר לי שאין לו כסף לטיפול, אבל המשכתי כי זה היה מזונאקיס. עשיתי לו טובה", סיפרה. גם המטפל בהיפנוזה העיד שלמזונאקיס היו היסוסים לגבי הטיפול.

באותה עדות הודתה ד"ר גאקה שלא בדקה את הרקע הרפואי של הזמר לפני שחיברה אותו למכונה: "לא לקחתי היסטוריה רפואית, אבל ראיתי את כל המדידות שעשינו. לא ביקשתי ממנו להביא בדיקות רפואיות עדכניות". לדבריה, מזונאקיס סיפר לה שלא ישן ושהוא רוצה לישון במהלך הטיפול. היא גם טענה שבכלל לא ביצעה שחלוף פלזמה, אלא "סינון כפול של הפלזמה".

לגרסתה, הטיפול נקטע שוב ושוב בגלל ורידים שנפגעו. באחת ההפסקות הזמר הלך לשירותים וחזר במצב טוב. כחצי שעה אחר כך, בזמן שניסתה למצוא וריד חדש, מצבו הידרדר בבת אחת. "פתאום, בזמן שעקבתי אחרי המוניטור, ראיתי שקצב הלב מאט והחמצן יורד מ-98 ל-89", סיפרה. לדבריה, גם לחץ הדם שלו צנח ל-100 על 60, אחרי שהיה 140 על 90. היא תיארה שחיברה אותו למסכת חמצן, קראה לבעלה, ביקשה מהאחות להכין אדרנלין והתחילה בהחייאה. לשירותי החירום התקשרו, לדבריה, כחמש דקות אחר כך.

אחת האחיות סיפרה לאחר האירוע החמור שהדפיברילטור בקליניקה לא עבד, כי לא נטען. ד"ר גאקה טענה שלא היה בו צורך, משום שהמוניטור הראה דום לב (אסיסטולה), כלומר היעדר מוחלט של פעילות חשמלית בלב. הפרמדיקית שהגיעה לקליניקה העידה שכשהגיעה, לזמר כבר לא היה דופק ואישוניו היו מורחבים.

ד"ר גאקה הכחישה גם שהורתה לנקות את חדר הטיפולים אחרי האירוע: "לא אני ביקשתי לנקות את המקום. לא הייתי במצב לבקש שום דבר, הייתי בהלם מוחלט. האחיות עשו את זה ביוזמתן".

הבעל מתנער

בעלה, ד"ר איליאס תאודורופולוס, כבר לא עומד לצידה. הוא בחר בקו הגנה נפרד, וטוען שכלל לא ידע שמזונאקיס קבע תור אצל אשתו בקליניקה המשותפת שלהם, ושמעולם לא היה איתו בקשר ולא בדק אותו. אלא שלפי עדות של אחת האחיות, ביום האירוע הוא אמר לצוות שהזמר מת, והוסיף ש"כולנו שותפים באחריות".

גם צוות ההגנה של ד"ר גאקה התפרק. עורכי הדין שייצגו את בני הזוג פרשו מייצוגה בגלל קווי ההגנה השונים ונשארו עם בעלה. מי שהחליף אותם, ניקוס אלכסנדריס, התפטר כעבור יומיים. את ייצוגה קיבל עליו עורך הדין פטרוס פנדאזיס, ומשרדו מיהר להבהיר שד"ר גאקה מעולם לא אישרה את ההופעות הפומביות של קודמו.

"הוא היה בריא לחלוטין. לא הייתה שום סיבה שיורגוס יילך מאיתנו" ( צילום: איסטגרם )

בנתיחה שלאחר המוות לא נמצא בליבו של הזמר סימן להתקף לב, והפתולוג תיאר אותו כלב בריא לחלוטין. עכשיו, לפי אתר MEGA, אותר בליבו ממצא בבדיקות הרקמה. החוקרים מנסים לברר מתי הופיע, ואם ייתכן שהוא קשור לטיפולים שעבר בתקופה שלפני מותו, בהם טיפולים שקיבל באותה קליניקה, גם יום לפני מותו.

הרופא האישי של מזונאקיס, שהיה גם חבר קרוב שלו, סיפר שהזמר עבר בדיקות מקיפות כמה חודשים לפני מותו. "יורגוס עבר בפברואר ניתוח להוצאת כיס המרה בלפרוסקופיה, כאן בבית החולים מטרופוליטן בפאלירו. הוא עבר בדיקות יסודיות מכף רגל ועד ראש: CT, MRI, בדיקות דם מלאות ובדיקות לב", אמר. לשאלה מה העלו הבדיקות, השיב: "הוא היה בריא לחלוטין. לא הייתה שום סיבה שיורגוס יילך מאיתנו".

מחווה מזוכת האירוויזיון

המומחה לרפואה משפטית ד"ר דימיטריס גלנדריס סייג את הדברים. "שינויים יכולים להתרחש בתוך זמן קצר. לכן אנחנו תמיד עורכים בדיקות לפני כל הליך. בדיקות מלפני שלושה או ארבעה חודשים לא מספיקות כדי להתקדם לניתוח חדש או לכל פעולה רפואית אחרת", הסביר. לדבריו, מה שהבדיקות כן מלמדות הוא שלזמר לא היו מחלות כרוניות שסיכנו את חייו.

איגוד הרופאים של אתונה, שכבר הצטרף להליך הפלילי לצד התביעה, ביקש לפתוח נגד בני הזוג בהליך נוסף בגין הצהרה כוזבת. לטענת האיגוד, ב-2025 וב-2026 שלחו לו השניים שני מסמכים, וובהם הציגו את מכונות שחלוף הפלזמה כרכיבים של מכשיר לטיפול באוזון. נשיא האיגוד, יורגוס פאטוליס, הבהיר כבר בתחילת הפרשה שבאזור אתונה מבצעים שחלוף פלזמה כחוק רק בשלושה בתי חולים ציבוריים.

ד"ר גאקה טענה בעדותה שהאיגוד ידע היטב על המכונות: "לא הסתרתי את המכונה. הצהרתי לאיגוד על המכונות. את הראשונה, שנקנתה ב-2023, הצהרתי ב-2025".