לפחות 30 ילדים, רובם בריטים, נולדו ככל הנראה בעקבות טיפולי הפריה חוץ-גופית בקפריסין הצפונית, שבהם נעשה שימוש בתורמי זרע או ביציות שונים מאלה שבחרו הוריהם - כך עולה מתחקיר חדש של ה-BBC . מחצית מהמקרים שנחשפו קשורים למרפאה אחת, Dogus IVF Centre. התחקיר החדש מרחיב חשיפה קודמת של הרשת, שפורסמה במרץ וכללה שבעה מקרים. מאז הפרסום פנו ל-BBC משפחות נוספות וסיפרו סיפורים דומים ומטרידים.

ממשרד הבריאות בישראל נמסר ל-ynet כי אין לו סמכות למנוע מישראלים לעבור טיפולי פוריות בצפון קפריסין, "ואין בידיו מידע על טיפולים המתבצעים שם".

ההורים מספרים כי בחרו בקפידה תורמים אנונימיים על בסיס היסטוריה רפואית, מראה חיצוני, אישיות, השכלה ותחביבים. אלא שכעת הם חוששים כי בפועל נעשה שימוש בתורמים אחרים. "זה פשוט שערורייתי", אמרה רייצ'ל, אחת האמהות שגילתה לאחרונה כי בטיפול שעברה נעשה שימוש בתורם זרע שונה מזה שבחרה.

גלריה לפחות 30 ילדים נולדו ככל הנראה לאחר שבטיפולי ההפריה נעשה שימוש בתורמים שונים מאלה שבחרו הוריהם. אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

שלושה אנשי צוות - ד"ר פירדבס אוגוז טיפ, ד"ר שבקט אלפטורק ורכזת המטופלים ג'ולי הודסון - היו מעורבים בטיפול ברבים מהמקרים במרפאת Dogus. ההורים חושדים כי הוטעו בידי אנשי הצוות. ד"ר פירדבס מכחישה כל פסול, ואילו ד"ר אלפטורק והודסון לא הגיבו לפניות ה-BBC. מהתחקיר עולה גם כי Cryos International מדנמרק, בנק הזרע הגדול בעולם, הכניס את מרפאת Dogus לרשימה השחורה כבר ב-2016.

מרפאות בפיקוח רופף

קפריסין הצפונית - שטח שאינו כפוף לחוקי האיחוד האירופי ורק טורקיה מכירה בו רשמית - הפכה ליעד פופולרי בקרב בריטים המבקשים לעבור טיפולי פוריות בחו"ל. המרפאות באזור פועלות תחת פיקוח רופף יחסית ומציעות מחירים נמוכים, שיעורי הצלחה גבוהים ומבחר רחב של תורמים. מאז פרסום התחקיר הראשון פנו ל-BBC הורים נוספים וסיפרו כי המרפאות שבהן טופלו הבטיחו להם תורמים בריאים ממערב אירופה שעברו הליכי סינון. החשדות התעוררו רק לאחר לידת ילדיהם.

עד כה עברו 11 מתוך 30 הילדים בדיקות DNA מסחריות. התוצאות הראו כי הם נושאים מוצא גנטי טורקי או ממדינות סמוכות - ממצא המחזק את החשד כי התורמים שבחרו הוריהם לא היו אלה ששימשו בפועל בטיפולים.הרוב הילדים שנבדקו נולדו בעקבות טיפולים שבוצעו במרפאת Dogus בין 2012 ל-2024. המשפחות נותרו כעת עם שאלות קשות באשר לזהותם של התורמים האמיתיים ולהיסטוריה הרפואית שלהם.

לורה בריג'נס, מייסדת עמותת Donor Conceived UK, הגדירה את הממצאים "מטרידים ביותר". לדבריה, לאדם שנולד מתרומת זרע יש זכות יסוד לדעת את האמת על מוצאו.

"חשבתי שזו טעות חד-פעמית"

במשך שנים תהתה רייצ'ל אם בטיפול שעברה במרפאת Dogus נעשה שימוש בתורם זרע שגוי. לאחר שקראה את התחקיר הראשון של ה-BBC, החליטה לעבור בדיקת DNA יחד עם בנה ג'ונה, כיום בן 13, שנולד בעקבות תרומת הזרע. התוצאות אישרו את חששותיה.

מחצית מהמקרים שנחשפו בתחקיר ה-BBC קשורים למרפאת Dogus שבקפריסין הצפונית. אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

"פעם חשבתי שזו הייתה טעות חד-פעמית של המרפאה", היא אומרת. לאחר שנודע לה על משפחות נוספות שפנו ל-BBC, היא סבורה כעת שמדובר "במשהו גדול ומטעה הרבה יותר". רייצ'ל בחרה לעבור את הטיפול במרפאת Dogus בשנת 2012, בעקבות המלצה על רכזת מטופלים "עוזרת וידידותית" בשם ג'ולי הודסון. תפקידה של הודסון היה לתווך בינה לבין הרופאה המטפלת, ד"ר פירדבס אוגוז טיפ.

רייצ'ל, שהייתה אז בת 39, נזקקה לתרומת זרע כדי להפרות את ביציותיה במעבדה וליצור עובר להשתלה. חבילת הטיפול עלתה כ-4,000 אירו - כ-3,200 ליש"ט באותה תקופה - סכום נמוך משמעותית מעלותו של טיפול דומה בבריטניה. החבילה אמורה הייתה לכלול זרע מתורם של Cryos International. רייצ'ל בחרה באתר של Cryos תורם דני אנונימי שכונה בפרופיל שלו "דיטו".

בפרופיל צוין כי הוא מוכן לכך שילדים שייוולדו מתרומתו יוכלו לגלות את זהותו כשיגיעו לגיל 18. "רציתי שלילד שלי תהיה האפשרות ליצור קשר עם התורם", היא מספרת. כמה מרכזות המטופלים במרפאה, ובהן הודסון, אמרו לרייצ'ל כי ד"ר פירדבס תדאג להזמין עבורה את הזרע מהתורם שבחרה. רייצ'ל טסה לקפריסין הצפונית לצורך הטיפול ונכנסה להיריון זמן קצר לאחר מכן.

החשדות הראשונים התעוררו כאשר מרכזות המטופלים, ובהן הודסון, סירבו שוב ושוב לשלוח לה דוח רפואי המאשר כי אכן נעשה שימוש בזרעו של דיטו. גם לאחר לידתו של ג'ונה התעוררו בה ספקות: מראהו היה שונה מאוד הן ממראה שלה והן מהתיאור שהופיע בפרופיל של התורם. כעת, בתום 13 שנים של אי-ודאות, בדיקות ה-DNA של רייצ'ל וג'ונה הראו כי הוא אכן בנה הביולוגי - אך דיטו אינו תורם הזרע.

בדיקות DNA שעברו 11 מהילדים חיזקו את החשד כי התורמים שנבחרו לא היו אלה ששימשו בטיפולים. אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

לאחר שבחנה את תוצאות הבדיקה, פנתה כתבת ה-BBC ל-Cryos. בבנק הזרע מסרו כי אין בידיהם כל תיעוד לכך שסיפקו אי פעם זרע למרפאת Dogus - אף שהמרפאה הציגה במשך שנים את הקשר עם הבנק ככלי שיווקי מרכזי. הממצא מחזק את חשדן של משפחות רבות כי הוטעו בנוגע לזהות התורמים ששימשו בפועל בטיפולים.

רשלנות או הטעיה?

מומחי פוריות שנחשפו לממצאי התחקיר הביעו זעזוע מהאפשרות שהפרשה נוגעת ל-30 ילדים. לדבריהם, שימוש בתורם שגוי במהלך טיפול הפריה הוא אירוע נדיר ביותר. כאשר מקרים כאלה חוזרים שוב ושוב ובהיקף כה רחב, הדבר עשוי להצביע על "רשלנות" או על "הטעיה". באיגוד הבריטי לפוריות (British Fertility Society) אמרו כי הממצאים מעידים על "בעיה מערכתית שחורגת מרופא סורר אחד וממרפאה סוררת אחת". ב-15 המקרים הקשורים למרפאת Dogus חזרו ועלו שמותיהם של שלושה אנשי צוות.

ד"ר שבקט אלפטורק הוא הבעלים ו"המנהל האחראי" של המרפאה. לפי ממשל קפריסין הצפונית, במסגרת תפקידו עליו לאשר את כל ההליכים והפעילויות המתבצעים בה. ד"ר אלפטורק טיפל בהוריהם של שישה מהילדים שבעניינם עלה חשד לשימוש בתורם שגוי. ה-BBC פנה אליו לקבלת תגובה, אך לא נענה.

תשעת המקרים האחרים המקושרים ל-Dogus טופלו בידי ד"ר פירדבס. לדבריה, האחריות לאישור ההליכים במרפאה הייתה מוטלת על אלפטורק. היא מכחישה כי הטעתה אי פעם מטופלים. ד"ר פירדבס הייתה מעורבת גם בתשעה מקרים דומים בשתי מרפאות אחרות, לאחר שעזבה את Dogus ב-2015. רוב המקרים התרחשו במרפאת Miracle IVF, שאותה היא מנהלת כיום.

ההורים בחרו את התורמים לפי מידע רפואי ומאפיינים אישיים, אך חוששים כי בחירתם לא כובדה בפועל. אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

לדבריה, המרפאה פעלה תמיד בהתאם לחוק, והמטופלים חותמים על טופסי הסכמה המסבירים כיצד נבחרים התורמים. ואולם רבים מההורים ששוחחו עם ה-BBC טוענים כי לא קיבלו מידע מספק.

"זה יכול היה להיות טראומטי מאוד"

דמות נוספת המקושרת לרבים מהמקרים במרפאת Dogus היא ג'ולי הודסון, ששימשה אשת הקשר המרכזית של מרבית המטופלים הבריטים. במיילים ששלחה למטופלים כתבה הודסון שוב ושוב כי ד"ר פירדבס תדאג להזמין עבורם את הזרע מ-Cryos. ד"ר פירדבס, לעומת זאת, טוענת כי הזמנת זרע כלל לא הייתה חלק מתפקידה וכי לא ידעה שהמטופלים קיבלו מידע אחר.

הודסון לא הגיבה לניסיונות החוזרים של ה-BBC ליצור עמה קשר. לא ברור אם נמנעה במכוון מהזמנת התורמים מ-Cryos, או שפשוט לא העבירה את בקשות המטופלים לצוות המרפאה. הודסון וד"ר פירדבס מואשמות גם בכך שהתעלמו או זלזלו בפניות של מטופלים שהעלו חשש כי קיבלו תורם שגוי.

בעקבות ממצאי התחקיר אמר מנכ"ל Cryos, אולה שואו, כי הוא "המום לשמוע כמה משפחות עשויות להיות מושפעות". בנק הזרע חשף כי הכניס את מרפאת Dogus לרשימה השחורה כבר ב-2016. ההחלטה התקבלה בעקבות חשד שהמרפאה לא הזמינה זרע עבור מטופלת, אף שהבטיחה לה לעשות זאת.

כעת השעה הבנק גם את שיתוף הפעולה עם ד"ר פירדבס ועם מרפאת Miracle IVF, עד לסיום חקירת ממשל קפריסין הצפונית. ד"ר פירדבס טוענת כי כבר זוכתה מכל הפרת חוק, אולם ה-BBC לא הצליח לאמת את טענתה מול משרד הבריאות המקומי. משרד הבריאות של קפריסין הצפונית הודיע לאחר פרסום החשיפה הראשונה במרץ כי פתח בחקירה רשמית. מאז לא הגיב המשרד לפניות חוזרות של ה-BBC לקבלת פרטים נוספים.

ייתכן שלעולם לא יתברר במלואו מי היה אחראי לכך שהמשפחות קיבלו תורמים שונים מאלה שבחרו. במשך רוב שנות חייו חשב ג'ונה שהוא חצי דני. בדיקות ה-DNA גילו כי מוצאו למעשה טורקי ודרום-אירופי. "למרבה המזל, ג'ונה התלהב לגלות על המוצא שלו", אומרת רייצ'ל. "ועדיין, מה שקרה זה לא בסדר. זה עניין עצום, וזה יכול היה להיות טראומטי מאוד עבורו".

וזו התייחסות משרד הבריאות בישראל לפניית ynet בנושא: "לפני כשנתיים פרסמה היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים אזהרה בדבר חשש לפגיעה בפונדקאיות בצפון קפריסין. בעקבות זאת, משרד הבריאות אסר על יבוא לישראל של זרע, ביציות וביציות מופרות מצפון קפריסין.

בנוסף, המשרד הנחה את הרופאים ליידע מטופלים המבקשים לעבור שם טיפולי פוריות בדבר האזהרה והקשיים האפשריים באימות מסמכים, בין היתר בשל היעדר יחסים דיפלומטיים ונציגות ישראלית במקום. למשרד הבריאות אין סמכות למנוע מישראלים לעבור טיפולי פוריות בצפון קפריסין, ואין בידיו מידע על טיפולים המתבצעים שם".