בשיתוף חברת סאנופי

בגיל שנה וחצי ינאי הקטן אכל באיטיות קיצונית, חווה קשיי בליעה והלך לכל מקום עם בקבוק מים - אפילו למיטה. ההורים חשבו שמדובר בבררנות או ב"חפץ מעבר", אך אבחון לאחר סבל ממושך חשף שהוא סובל מ-EoE, מחלה דלקתית כרונית של הוושט. ד"ר רעות בציר: "בגלל חוסר מודעות, הורים רבים בטוחים שהילד לא אוהב לאכול, בעוד שמדובר במחלה הגורמת לסבל פיזי יומיומי". המהפך של ינאי והטיפול ששיפר את איכות חייו מהקצה אל הקצה.

כשיעל בר חיים, אימו של ינאי רפאל, נזכרת בשנים הראשונות לחייו של בנה, היא מתארת מציאות של חוסר אונים מתמשך, בדיקות אינסופיות ותסכול עמוק. מה שהתחיל כאקזמה קשה בעור (אטופיק דרמטיטיס) כבר בגיל ארבעה חודשים, הפך סביב גיל שנה ושלושה חודשים לקשיים באכילה ובליעה ותת משקל חריג. "הוא היה הרבה הרבה מתחת לעקומת הגדילה לגילו", אומר האב אליעד.

"ינאי תמיד היה ילד חיובי ומדהים שלא מתלונן, אבל משהו בהתנהגות שלו סביב השולחן פשוט לא הסתדר לנו. הוא היה מסוגל לשבת שעה ארוכה מול צלחת, ללעוס כל ביס באיטיות קיצונית. בדיעבד, הבנו את האמת: המים לא היו חפץ מעבר או הרגל חמוד. ינאי שלנו פשוט השתמש במים כדי 'לדחוף' את האוכל בכוח במורד הגרון, כי הוושט שלו הייתה חסומה לחלוטין והוא פשוט נחנק בכל פעם מחדש".

בעקבות המלצת רופאת המשפחה, הגיעו לד"ר רעות בציר רופאה בכירה ומומחית בגסטרואנטרולוגיה ותזונת ילדים במרכז הרפואי כרמל, שזיהתה מיד את נורות האזהרה האדומות, חשדה שמדובר בדלקת כרונית של הוושט ושלחה את ינאי לבדיקת גסטרוסקופיה דחופה. "כבר במהלך הבדיקה עצמה, עוד לפני שבכלל הגיעו תוצאות המעבדה של הביופסיה, ד"ר בציר יצאה אלינו לחדר ההמתנה ואמרה לנו משפט שלא נשכח: 'הוושט שלו פגועה לחלוטין, היא מלאה בדלקת".

ההורים מספרים שכאב להם מאוד להבין עם מה מתמודד התינוק שלהם. שמדובר בדלקת כרונית שחסמה כמעט לחלוטין את מעבר האוכל, מספרים ההורים.





ינאי בר חיים והרופאה ד"ר רעות בציר ( צילום: ירון חזן )





"שוגים לחשוב שמדובר בבררנות או בהפרעת אכילה"

ד"ר בציר מסבירה על המחלה, שאינה מוכרת דיה בקרב הקהילה הרפואית ובציבור: דלקת אאוזינופילית של הוושט (EoE) היא מחלה דלקתית כרונית המתווכת על ידי מערכת החיסון וקשורה קשר הדוק לדלקת מסוג 2 (Type 2 Inflammation) ולרגישות לאלרגנים (כמו מזון או גורמים סביבתיים). דלקת מסוג 2 לא נגרמת מזיהום חיצוני אלא מדלקת שנוצרת על ידי הגוף עצמו, כתוצאה מתגובת יתר של מערכת החיסון. המנגנון הדלקתי גורם לאטופיק דרמטיטיס (אסתמה של העור) שממנה סבל ינאי בגיל צעיר מאוד, וממחלות דומות ובהן אסתמה נשימתית, נזלת אלרגית, סינוסיטיס כרונית עם פוליפים ואלרגיות למזון".

לדברי הרופאה, "ב-EoE, תאי דם לבנים מסוג אאוזינופילים, שאמורים בכלל להילחם בזיהומים ובפרזיטים, מגיעים בטעות לוושט, מצטברים שם ויוצרים דלקת כרונית. עם הזמן, הוושט מאבדת את הגמישות שלה, הופכת נוקשה, מוצרת, ומלאה בחריצים ובבצקות. כל בליעה של מזון מוצק הופכת למשימה קשה וכואבת. ילדים גדולים יכולים לתאר את הקושי בבליעה. אך בגילאים צעירים כמו של ינאי התסמינים יכולים לבוא לידי ביטוי רק בעיכוב בגדילה או אכילה מועטה. גם בשל המיקום יוצא הדופן של הדלקת ישנו קושי באבחון".

"הרבה פעמים אנחנו רואים שמטופלים שסובלים מ-EoE מתמודדים או התמודדו בעבר עם אחת המחלות האלה. כיום אנחנו מבינים גם את הקשר המשפחתי. אני תמיד שואלת אם אחד מבני המשפחה -אחים, הורים או סבא וסבתא סובלים מאטופיק דרמטיטיס, אסתמה, נזלת כרונית עם פוליפים או אלרגיות למזון זה יכול להעיד על קשר ל-EOE ולעזור באבחון".

הילדים מפתחים מנגנוני פיצוי מתוחכמים

"הורים רבים נוטים לייחס התנהגויות של אכילה איטית מאוד, לעיסה ממושכת, הימנעות ממרקמים מסוימים, או אכילת כמויות זעירות, ל'בררנות באכילה', להפרעות אכילה רגשיות, לבעיות פסיכולוגיות או פשוט לאופי של הילד. הילדים הללו חכמים מאוד ומפתחים מנגנוני פיצוי מתוחכמים: הם לועסים כל ביס עשרות פעמים, שותים כמויות אדירות של מים כדי להעביר את האוכל, או פשוט מוותרים לחלוטין על מזונות מסוימים ונעזרים ברטבים. במקרים הקשים גם אורז יכול להיתקע כי זה לא קשור למזון אלא למנגנון הבליעה. ככל שהוושט נסגרת מהדלקת תנועת הכיווץ ודחיפת המזון מטה נפגעת. הילדים סובלים בשקט יום-יום".

"הדרך היחידה לאבחן EoE בוודאות וללא ספק היא באמצעות גסטרוסקופיה: החדרת סיב אופטי גמיש עם מצלמה זעירה לתוך הוושט תחת טשטוש או הרדמה מלאה, ונטילת ביופסיות (דגימות רקמה קטנות) מכמה אזורים, כדי לספור את כמות האאוזינופילים תחת המיקרוסקופ", ציינה ד"ר בציר.

שנתיים של ניסוי, טעייה ולופ בלתי נגמר של אשפוזים

עבור ינאי ומשפחתו, האבחון המהיר בקהילה היה נקודת פתיחה טובה, אך הוא סימן גם את תחילתו של מסע מתיש ומורכב שנמשך למעלה משנתיים, ללא פתרון אמיתי. "זה התחיל כפרוטוקול בשיטת ניסוי וטעיה מפרכת: הילד מתנסה בדיאטה חדשה, ולאחר מספר חודשים חזרנו לבית חולים לבדוק את מצב הוושט. כל שלושה ארבעה חודשים בוצעה בדיקה תחת טשטוש עמוק או הרדמה. התערבות אינטנסיבית שמשפיעה לרעה על המצב הפיזי והנפשי של ילד קטן שרק רוצה לשחק, ומתח נפשי עצום עבורנו כהורים בכל פעם מחדש לפני חדר הניתוח. ניסינו דיאטות אלימינציה, הורדנו מוצרי חלב לחלוטין מהתפריט, ונתנו לו טיפול בסטרואידים מסיסים בפה. אבל שום דבר לא באמת עזר. והבנו שאנחנו חייבים למצוא פתרון אחר, מתקדם יותר", אמרו ההורים.

את האור בקצה המנהרה מצאה יעל בקרב הורים אחרים החברים בעמותת לחדו"א (היום עמותת EoE ישראל). שם, בפעם הראשונה, שמעתי מהורים אחרים שחוו את אותו תהליך מייגע שיש פתרון נוסף, טיפול ביולוגי לדלקת כרונית של הוושט, והחלטנו שנעשה הכל כדי שינאי יקבל את הטיפול הזה שאולי יביא אותו לאיזון".

הטיפול הביולוגי: "קיבלנו את הילד בחזרה"

הדרך לקבלת הטיפול החדשני לא הייתה חלקה או פשוטה, כי לא עמד בקריטריונים של משקל. לכך התווספו אתגרי התקופה הקשים והמלחמה שפרצה במדינה, במהלכה גויס אליעד האב ל-150 ימי מילואים ארוכים ומורכבים בעזה ובלבנון (מאז הוא שירת כבר יותר מ400 ימי מילואים), מה ששיבש לחלוטין את שגרת המעקבים והבדיקות הרפואיות של המשפחה.

בסוף ספטמבר האחרון, לאחר מאמצים בירוקרטיים ורפואיים רבים, הגיע הרגע המיוחל וינאי הגיע למשקל היעד והתחיל לקבל את הטיפול הביולוגי. התוצאות המהירות הותירו אפילו את הצוות הרפואי המנוסה ביותר מופתע ונרגש.

"כשינאי אובחן, האופציה לטיפול ביולוגי עוד לא היתה זמינה ועברנו דרך כל הטיפולים האפשריים האחרים - אלימינציות תזונתיות, נוגדי חומצה ואז סטרואידים טופיקליים. כשהוא הגיע למשקל הרצוי, התחלנו בטיפול הביולוגי. השיפור אצל ינאי היה משנה חיים ממש. חידוש משמעותי בשנים האחרונות עבור מטופלים שלא הצליחו להגיע לאיזון באמצעות הטיפולים הקיימים הוא כניסתן של תרופות ביולוגיות מתקדמות. מדובר בטיפולים שיודעים להגיע ישירות אל המטרה ולנטרל באופן סלקטיבי ומדויק את חלבוני הדלקת הספציפיים. אצל ינאי ההשפעה היתה דרמטית".

שלושה חודשים בלבד לאחר תחילת הטיפול, בבדיקת המעקב המקיפה שנערכה בסוף דצמבר, התברר גודל השיפור: ינאי עלה חצי קילוגרם שלם במשקלו - הישג חסר תקדים ויוצא דופן עבורו - גבה באופן משמעותי, והתנהגות האכילה שלו השתנתה מן הקצה אל הקצה, ללא היכר.

"הילד פשוט התחיל לטרוף אוכל, אין מילה אחרת לתאר את זה", מספרים ההורים. "הוא פתאום אוכל מהר, נהנה מכל ביס, מבקש תוספת, ובקבוק המים המפורסם שליווה אותו לכל מקום כמו צל פשוט נעלם מהחיים שלנו כאילו לא היה. הוא כבר לא צריך להילחם ולסבול על כל ביס שהוא מכניס לפה. השיא של כל המסע הזה היה כשהרופאה שלנו התקשרה לבשר לנו שהגיעו תוצאות הביופסיה האחרונה וראו שם שהוושט בריאה ונקייה מדלקת לחלוטין. בגיל 5, ואחרי שנים ארוכות של סבל, דמעות, ופעולות פולשניות חוזרות, קיבלנו סוף סוף את הילד שלנו בחזרה בריא, צומח ומאושר".

מוגש כשירות לציבור מטעם חברת סאנופי.