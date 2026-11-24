האם השכונה שבה אתם מתגוררים קשורה לסיכוי שלכם לחלות בסוכרת? מחקר חדש של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מצא קשר בין מאפייני סביבת המגורים לבין שיעורי הסוכרת באוכלוסייה: באזורים עתירי כבישים, בניינים ומשטחי בטון ואספלט, שיעורי הסוכרת גבוהים יותר, ובאזורים עם יותר שטחים ירוקים, הם נמוכים יותר. הקשר נמצא גם לאחר שהחוקרים הביאו בחשבון הבדלים בגיל, במוצא האתני ובמעמד החברתי-כלכלי בין האזורים.

המחקר, שערכו ד"ר מאיה שדה, יעל יבין ופרופ' אלכס וינרב, התבסס על נתוני מבוטחי קופת חולים כללית בשנים 2023-2022, ב-2,835 אזורים סטטיסטיים ברחבי הארץ. החוקרים ביקשו לבדוק אם מאפיינים פיזיים של אזורי מגורים, ובהם היקף הצמחייה והשטחים הבנויים, קשורים להבדלים בהימצאות סוכרת בקרב אוכלוסיית המקום, מעבר להבדלים בגיל, במוצא האתני ובמעמד החברתי-כלכלי בין אזורים בישראל.

גלריה יותר ירוק - פחות סיכוי לחלות בסוכרת ( צילום: shutterstock )

ממצאי המחקר הצביעו על קשר סטטיסטי בין שיעורי התחלואה בסוכרת לבין סביבה עתירת שטחים בנויים כמו כבישים ובניינים (המכונים משטחים בלתי חדירים). סביבה כזאת מאופיינת בזיהום אוויר, ברעש רב ובטמפרטורה סביבתית גבוהה יותר, אשר נגרמת בין השאר בשל היווצרות איי חום עירוניים. באזורים הירוקים ביותר נמצא כי שיעורי הסוכרת נמוכים בכ-7%, בהשוואה לאזורים שבהם היקף הצמחייה נמוך במיוחד.

עוד נמצא כי ככל שהיקף השטחים הבנויים גדול יותר, כך גדל הסיכון לחלות בסוכרת. באזורים שבהם 87% מהשטח בנוי, שיעור הסוכרת היה גבוה בכ-19% בהשוואה לאזורים שבהם 25% מהשטח בנוי. גם לאחר שהחוקרים הביאו בחשבון את היקף הצמחייה, נותר פער של כ-14%.

צילום: יוסי זמיר

"שטחים ירוקים אינם רק 'תוספת אסתטית נעימה' לסביבת המגורים. ממצאי המחקר שלנו מצביעים על קשר חזק בין סביבה בנויה בצורה אינטנסיבית לשיעורי סוכרת גבוהים יותר, ובין סביבה ירוקה לשיעורים נמוכים יותר באזורים הירוקים ביותר", אומרת ד"ר מאיה שדה, ראשת היוזמה למחקר ומדיניות סביבה ובריאות במרכז טאוב. "באזורי מגורים עירוניים רבים בישראל אין מספיק שטחים ירוקים, התורמים להפחתת זיהום אוויר ורעש ומעודדים הליכה ופעילות גופנית, ויש לכך השפעה על בריאות האוכלוסייה המתגוררת בהם עשרות שנים קדימה. פיתוח שטחים פתוחים וירוקים הנגישים לציבור בקרבת מקום מגוריו הוא השקעה חשובה, ראויה וצנועה ביחס לתועלת שתצמח ממנו, ובאחריות קובעי המדיניות לדאוג לכך".

הבדל אפילו בין אזורים באותו יישוב

סוכרת היא מחלה כרונית המתאפיינת ברמות גבוהות של סוכר בדם, הנגרמות כתוצאה ממחסור בהורמון אינסולין או מפגיעה ביכולת הגוף להשתמש בו ביעילות. הצורה השכיחה ביותר שלה היא סוכרת מסוג 2, שבה לוקים כ-90% מהחולים. להרגלי תזונה ופעילות גופנית יש השפעה על שיעור התחלואה של המחלה. הרגלים אלו קשורים גם במעמד חברתי-כלכלי, ולכן הסיכוי שאדם יחלה בסוכרת משתנה בין מדינות, בין ערים ובין יישובים. בישראל אפשר לראות הבדלים בשיעורי הסוכרת בין יישובים וגם בין אזורים בתוך היישובים.

גלוקומטר למדידת סוכר אצל חולי סוכרת ( צילום: shutterstock )

לפי נתוני המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות, שנתוניו התפרסמו לראשונה ב-ynet , בישראל חיים 708,553 בני אדם מגיל שנתיים ומעלה עם סוכרת, נכון לשנת 2024 – והם מהווים 7.5% מהאוכלוסייה. אחד הממצאים הבולטים בדוח היה הקשר בין התחלואה למצב החברתי-כלכלי. בקרב בני 64-55 במעמד הנמוך עמד שיעור הסוכרת על 25.7%, יותר מפי שניים מבני גילם במעמד הגבוה (11.3%). בקרב בני 75 ומעלה: 44.6% במעמד הנמוך, לעומת 34.2% בגבוה.

גם בין קבוצות האוכלוסייה נרשמו פערים, כך למשל בגילי 54-45 עמד השיעור בחברה הערבית על 12.7%, יותר מפי שניים מהשיעור באוכלוסייה היהודית (6%), ובקרב בני 75 ומעלה - 52.4% לעומת 38.5%. בכל קבוצות הגיל השיעורים בקרב ערבים שאינם בדואים ובקרב בדואים גבוהים מאלה של יהודים, חרדים ושאינם חרדים.

הרבה יותר מרק סיכון לסוכרת

המחקר החדש של מרכז טאוב מוסיף כעת זווית נוספת לתמונת הפערים, לפיו לא רק מאפייני התושבים והרגלי החיים שלהם עשויים להיות קשורים לשיעורי הסוכרת, אלא גם המאפיינים הפיזיים של השכונות שבהן הם מתגוררים.

כדי לבחון את הקשר בין סביבת המגורים לתחלואה, השתמשו החוקרים בנתוני לווין שאפשרו להם למדוד את היקף הצמחייה ואת שיעור השטחים הבנויים בכל אזור. החוקרים מסבירים כי ישנם כמה מנגנונים ביולוגיים שקושרים בין חשיפות סביבתיות בסביבה הבנויה לבין מחלת הסוכרת. הם מציינים כי סביבות שבהן שיעור המשטחים הבלתי חדירים גבוה מאופיינות לעיתים בעומסי תחבורה, בזיהום אוויר, ברעש ובטמפרטורות גבוהות יותר, בין היתר בשל תופעת איי החום העירוניים. כל אלו, מציינים החוקרים, נקשרים בספרות לשיעורים גבוהים יותר של מחלות לב וסוכרת, ושל מצבים נפשיים כגון מחשבות טורדניות ולחץ נפשי.

מנגד, הם מסבירים כי לסביבה ירוקה בשטח בנוי יש יתרונות בולטים כשמדובר בבריאות האדם, שכן היא תורמת להפחתת זיהום אוויר ורעש, ומספקת הצללה טבעית שמעודדת הליכה ופעילות גופנית בסביבת המגורים. כמו כן, חשיפה לסביבה ירוקה קשורה גם בהפחתת לחץ נפשי, שגם הוא עשוי לגרום להתפתחות סוכרת, ומאפשרת פיתוח קשרים חברתיים ענפים יותר בסביבת המגורים העירונית. מחקרים קודמים שבחנו את הקשר בין חשיפה לסביבה ירוקה לבין הימצאות סוכרת במקומות שונים בעולם מצביעים על ירידה של כ-14-11% ככל שגדל השטח הירוק באזור.

המחקר הנוכחי מצא כי ככל שגדל שיעור השטחים הבנויים, כך נמצאו שיעורי סוכרת גבוהים יותר. בנוסף, חלק מהקשר בין סוכרת למעמד חברתי-כלכלי נובע מהעובדה שאזורים עירוניים שבהם מתגוררת אוכלוסייה ממעמד חברתי-כלכלי נמוך מאופיינים בשיעור גבוה יותר של משטחים בלתי חדירים ובפחות אזורים ירוקים. קשר זה בין מעמד חברתי-כלכלי לבין אחוז השטחים הירוקים מסביר כחמישית מההימצאות הגבוהה במיוחד של סוכרת באזורים שבהם רוב התושבים הם מקרב האוכלוסייה הערבית.

"שטחים ירוקים אינם רק 'תוספת אסתטית נעימה' לסביבת המגורים. ממצאי המחקר שלנו מצביעים על קשר חזק בין סביבה בנויה בצורה אינטנסיבית לשיעורי סוכרת גבוהים יותר, ובין סביבה ירוקה לשיעורים נמוכים יותר באזורים הירוקים ביותר"

לשיעורי תחלואה גבוהים בסוכרת יש גם היבט כלכלי לא מבוטל. החוקרים מסבירים כי ההוצאה על חולה סוכרת גבוהה כמעט פי שניים מההוצאה על מבוטח שאינו חולה. "הפחתה מתונה של שיעורי הסוכרת או דחייה של תחילת המחלה בכמה שנים עשויות להתבטא בחיסכון תקציבי ניכר ובצמצום אי‑השוויון בבריאות", הם כותבים.

יש לציין כי המחקר בחן את שיעורי הסוכרת ברמת אזורי המגורים ולא עקב אחר הסיכון האישי של כל תושב לפתח את המחלה. כמו כן, הנתונים לא הבחינו בין סוכרת מסוג 1, סוכרת מסוג 2 וסוכרת הריונית, אף שמרבית המקרים הם מסוג 2 (כ-90%). לכן הממצאים מצביעים על קשר סטטיסטי, אך אינם מוכיחים קשר של סיבה ותוצאה.

המטרה: תוכנית 3-30-300

לנוכח ממצאי המחקר מציעים החוקרים כמה חלופות מדיניות שעשויות להוביל להפחתת שיעורי הסוכרת באוכלוסייה, בין השאר צמצום סביבות עתירות אספלט ובטון, כך שתוכניות התחדשות עירונית ופיתוח שכונות חדשות יכללו יעד להפחתת שיעור המשטחים הבלתי חדירים, בין היתר באמצעות הפיכת מגרשי חניה פתוחים לשטחים ירוקים הכוללים מגוון עצים, קידום גגות ירוקים ופתרונות ניקוז המשלבים ירק וטבע עירוני.

עוד מציעים החוקרים להגדיל את שיעור השטחים הירוקים בתוך השכונות, ולא רק בפארקים, כך שרוב התושבים יוכלו להיחשף אליהם במרחק הליכה קצר באמצעות גינות קרובות לבתי מגורים ועצים בוגרים לאורך צירי הליכה המשמשים את התושבים בחיי היום-יום, וכן לבחון מחדש את מדיניות כריתת העצים הבוגרים. החוקרים מדגישים כי המלצה זו חשובה במיוחד לאוכלוסיות החלשות בישראל, הסובלות מאי-שוויון בגישה לשטחים ירוקים, ובראשן האוכלוסייה הערבית.

רק פארקים זה לא מספיק ( צילום: ישראל ברדוגו )

החוקרים ממליצים כי משרדי הבריאות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים ישלבו מדדים שונים לניטור ואיתור אזורים בסיכון גבוה לסוכרת, ויתעדפו לפיהם השקעות בתשתית בשכונות חלשות. כקו מנחה לתכנון עירוני מיטבי, מציעים החוקרים לאמץ את הכלל המשמש את האיחוד האירופי וארגון הבריאות העולמי "300-30-3": לאפשר לכל אדם לראות לפחות שלושה עצים בוגרים מחלון ביתו, לגור בשכונה עם כיסוי חופות עצים של 30%, ושיהיה לו מרחב ציבורי ירוק איכותי במרחק של עד 300 מטרים ממקום המגורים.

החוקרים מסבירים כי בישראל, פרויקטים של התחדשות עירונית ופינוי-בינוי נוטים להגדיל את השטח הבנוי על חשבון השטחים הירוקים והלא-בנויים. גם שכונות חדשות הנבנות בישראל מתאפיינות במיעוט שטחים ירוקים, בריכוז השטחים הללו באזור ספציפי בשכונה ובריבוי משטחים בלתי חדירים. "כפי שעולה מהמחקר, מצב זה עלול לפגוע בבריאות הציבור. לפיכך מומלץ לעדכן את הרגולציה ולקבוע סיפים מחייבים לחשיפה לסביבה ירוקה ולא בנויה במסגרת תוכניות פינוי-בינוי ובתכנון שכונות חדשות". החוקרים ממליצים גם להקים מאגר מידע בריאותי-סביבתי שיאפשר לקבל תמונה ברורה של האזורים שבהם דרושה התערבות בסביבה הפיזית כדי לשפר את בריאות הציבור.

צילום: יוסי זמיר