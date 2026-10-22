בשיתוף אברהמסון

חמישה ישראלים מצאו את הדרך הטבעית שבאמת עבדה עבורם, אחרי שנים של דיאטות מתישות. ברגע שנעלמה התשוקה לסוכר ולפחמימות, המשקל החל לרדת. גמילה מהמתוקים הובילה אותם להשיל עשרות קילוגרמים, וכיום הם מביטים בבורקסים ובמאפים באדישות מוחלטת.

חני מלכא: "אין דחף למתוק, אין דחף לפחמימות ממכרות. אין, אין, לא קיים בחיים שלי"

חני בת 42, אמא לארבעה ומלווה נשים להתפתחות אישית, מתמודדת עם משקל עודף מאז ילדותה, ניסתה דיאטות רבות והגיעה למשקל של 110 קילוגרמים. היא גם קיבלה זריקות הרזיה, אך לדבריה: “חבר שלנו שהוא דוקטור שמומחה גם ברפואת הרמב"ם אמר לי להפסיק עם זה דחוף כי זה מאוד לא בריא ומזיק לגוף”.

הבקרים שלה פעם התחילו במחשבה "מה אני הולכת לאכול, איזה כריך אני הולכת לתקוף". אבל ההגעה למכון אברהמסון חוללה מהפך: "אחרי דקה שיצאתי משם, עברתי ליד מאפייה והריח פשוט לא הזיז לי".

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גלריה חני מלכא ( באדיבות המצולמת )

היום היא שוקלת 85, לאחר שהורידה 25 קילוגרמים. "אין דחף למתוק, אין דחף לפחמימות ממכרות. אין, אין, לא קיים בחיים שלי", היא משתפת. למרות שבתה קונדיטורית ומכינה קינוחים מפתים מאוד כמו קראנץ' פירות, היא מצהירה: "זה נראה מעולה אבל אני לא נוגעת".

שרונה עידן: "רציתי להיות סבתא קלילה שיכולה לשחק עם הנכדים, הדחף לעוגות פשוט נעלם"

שרונה, בת 58, נאבקה במשקל העודף במשך 30 שנה והגיעה למשקל שיא של 105 קילוגרמים, עם חולשה גדולה לעוגות שמרים וקרם. היא ניסתה שיטות רבות, כולל זריקת אוזמפיק: "היו לי המון בחילות, לא יכולתי להריח שום דבר וסבלתי מתופעות לוואי נוספות".

שרונה עידן ( באדיבות המצולמת )

נקודת המפנה הגיעה כשהבת שלה הודיעה שהיא בהיריון. "החלטתי לקחת את עצמי בידיים, רציתי להיות סבתא קלילה שיכולה להרים את הנכדים ולשחק איתם", היא מסבירה. שרונה הגיעה למכון אברהמסון וחוותה שינוי מידי - הדחף למתוק פשוט נעלם. היום היא שוקלת 84 קילוגרמים, אוכלת בצורה מאוזנת ומרגישה את השינוי בבריאות: "סוף סוף אני עולה מדרגות ולא מתנשפת"

יצחק ליאון: "המחמאות מהסביבה לא מפסיקות להגיע"

יצחק, בן 57, עובד משרד האוצר, הגיע למשקל של 102 קילוגרמים. כאדם שאוהב מאוד לעשות ספורט, המשקל העודף הקשה עליו: "אי אפשר לרוץ עם 102 קילו, וזה גרם לי לחרדה די גדולה", הוא משתף. על האפשרות של זריקות הרזייה הוא ויתר, "אין לי מספיק מידע ואני די רגיש. הנושא של תופעות הלוואי קצת מרתיע אותי." ההשראה לשינוי הגיעה מחבר לקהילת "שמואל הצעיר" בהר חומה בירושלים, שהשיל 27 קילוגרמים בעקבות גמילה במכון אברהמסון. בינואר 2026 החליט יצחק לצאת לדרך בעצמו.

יצחק ליאון ( באדיבות המצולם )

התוצאות לא אחרו להגיע: יצחק ירד 14 קילוגרמים, שוקל כיום 88 קילו, ואף השלים ריצת חצי מרתון. "זה עולם אחר לגמרי", הוא מספר בסיפוק. "היום אני נמצא בחתונות, לא נוגע בממתקים או בבורקסים, והמחמאות מהסביבה לא מפסיקות להגיע".

שחר שוויצר: "זו לא דיאטה ולא מלחמה, אלא שינוי אורח חיים ומינונים"

שחר, בן 54, החל להתמודד עם עלייה במשקל בעשור האחרון והגיע ל-113 קילוגרמים. לאחר שניסה זריקות הרזיה ונאלץ להפסיקן עקב תופעות לוואי, החליט לתת הזדמנות למכון אברהמסון. הוא לא חווה התמכרות קיצונית אלא פשוט חיפש לחזור לאיזון ולנוחות עם גופו. "באתי בגישה של ננסה, מה יכול להיות", הוא משתף. הטיפול עזר לו לייצר שינוי ללא כל תחושת מאבק. היום, לאחר שהשיל 18 קילוגרמים, שחר מנהל שגרה תזונתית גמישה: הוא לא נמנע לחלוטין מלחם או סוכר, אלא אוכל הכל במינון נכון ובשליטה מלאה. "אני מאזן את הגוף כל הזמן ואין שום חוויה של פספוס", הוא מספר, "זה פשוט אורח חיים ותשומת לב".

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שחר שווייצר ( באדיבות המצולם )

אייל הלוי: "זה מדהים, הדחף למתוק נעלם. היום אני 10 קילו פחות והחיים יפים"

הבדיקות של אייל, בן 60, כבר הצביעו על מצב טרום סוכרתי. "הגעתי לאברהמסון במשקל של 97 קילו על גובה של 1.75 מטרים, באמת היה לי קשה להתנהל עם עצמי", הוא מספר. "לאחר שורת תהליכים שלא צלחו, כל הזמן חיפשתי מתוק. המלחמה והעובדה שהבן שלנו שירת בעזה – גרמו לי לאכול הרבה מתוק. ניסיתי זריקות הרזיה, אבל בגלל תופעות לוואי הפסקתי".

אייל הלוי ( באדיבות המצולם )

הדחיפה הגיעה מעובד שלו, שנגמל מעישון בעזרת מכון אברהמסון. "הגעתי לטיפול ולאט לאט הקילוגרמים התחילו לרדת. זה מדהים, הדחף למתוק נעלם", נזכר אייל. "אם פעם הייתי אוכל שתי בקלוואות בסוף ארוחה במסעדה, היום אני לא נוגע. בבית אשתי מכינה קציצות בקר ברוטב עגבניות ללא סוכר, אני עושה ספורט, והיום אני 10 קילו פחות. החיים יפים".