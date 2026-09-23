יותר מ-100 בני אדם טוענים כעת שספגו פגיעות מוח מרכבת ההרים X2 בפארק Six Flags Magic Mountain שבקליפורניה, וזאת בשנתיים האחרונות בלבד. הסיפור המדאיג נחשף לראשונה בתחקיר של CNN מהחודש שעבר, שקשר בין אחת מאטרקציות הריגושים המפורסמות במדינה לפציעות משנות חיים ולמקרי מוות. כעת, בגל התביעות החדש, צף גם מקרה מוות שלישי אפשרי המיוחס לרכבת.
כעת, בעקבות הפרסום, נפרץ הסכר: עורכי הדין הגישו השבוע שלושה כתבי תביעה חדשים נגד חברת השעשועים, ובהם שמות ומקרים שלא נודעו עד כה. "Six Flags הימרה ביודעין על חייהם של אנשים", אמר עורך הדין כריסטופר בולון במסיבת עיתונאים, "אסור שרכבת כזו תתקיים בכלל".
עד לתחקיר, ההאשמות נגד הרכבת כמעט לא נחשפו. התחקיר תיעד יותר מתריסר דיווחים על פציעות קשות ואשפוזים שקשורים ל-X2, בהם לפחות שני מקרי מוות. מאז הפרסום, אומרים עורכי הדין, הם מייצגים כעת יותר מ-100 לקוחות שטוענים לפגיעות מוח בחומרה משתנה לאחר שנסעו על X2. לדבריהם, פנו אליהם עוד מאות אנשים נוספים שלא יכלו לתבוע בגלל התיישנות, משום שפציעתם לא הייתה מוחית, ומשום שלא היו בידיהם מסמכים רפואיים. CNN ציינה כי לא הצליחה לאמת באופן עצמאי את טענותיהם של מי שפנו לאחרונה.
שתיים מהתביעות חוזרות על סיפוריהן של פמלה גיין ונעמי גריר-ווילקינסון, שכבר הופיעו בתחקיר המקורי ושתיהן עברו ניתוחי מוח דחופים ביולי. גריר-ווילקינסון עדיין שרויה בתרדמת. התביעה השלישית חושפת מקרה חדש: עורך הדין מייקל וילק מלוס אנג'לס טוען כי סבל מדימום מוחי מסיבי שחייב כמה ניתוחים, לאחר שנסע על X2 בפברואר האחרון. בריאיון ל-CNN סיפר וילק שנותר נכה, והוא מתמודד עם כאבי ראש קשים, אובדן זיכרון וערפול מחשבתי, ואינו מסוגל עוד לעסוק בעריכת דין. "המוח שלי מתקשה לעבד מילים, וכך, אלא אם דבר-מה נאמר בבירור רב ובקול, אני קולט את המילה הלא נכונה. אני חושב שאני מפספס כמחצית מהשיחות שאני מנהל", אמר. "אני באמת מקווה שאם אצא ואדבר, ישתנו הדברים".
עורך דין נוסף, טימותי לורנג'ר, שמשרדו ייצג את משפחתו של כריסטופר הולי, בן 22 שמת מפגיעה מוחית טראומטית לאחר נסיעה ב-X2 לפני ארבע שנים, מסר ל-CNN כי לקוחות חדשים שכרו את שירותיו בטענות לנזק מהרכבת, מזעזוע מוח חמור ועד דימומים מוחיים. בין הלקוחות משפחתו של צעיר שלטענת עורכי הדין מת לאחר נסיעה ב-X2 בסוף 2025, מה שעשוי להיות מקרה המוות השלישי המיוחס לאטרקציה.
ממה נגרמה הפגיעה הקשה?
דימום תת-קשיתי (subdural hematoma) הוא הצטברות של דם בין הקרום הקשיח שעוטף את המוח, הדורה, לבין המוח עצמו. לפי קליבלנד קליניק (Cleveland Clinic), זהו דימום סמוך למוח שעלול לסכן חיים, ותסמיניו כוללים כאב ראש, בחילות והקאות ודיבור מעורפל, שעשויים להופיע מיד לאחר הפגיעה או רק ימים עד חודשים אחריה.
המנגנון קשור ישירות לכוחות שפועלים ברכבת כמו X2. המוח צף בחופשיות יחסית בתוך הגולגולת, וכשמתרחש שינוי פתאומי ואלים במהירות או בכיוון, כלומר האצה או האטה חדה, הוא נע ביחס לדורה הקבועה, ומותח וקורע ורידים דקים שחוצים את המרווח ביניהם, הקרויים "ורידים מגשרים". הדם מצטבר במרחב התת-קשיתי. וכאן מקור הנזק: כוחות האצה-האטה או סחרור, אם הם עזים דיים, עלולים לקרוע את כלי הגם הללו גם בלי חבטה ישירה בראש, ואף במוח צעיר, בריא ותקין.
הסכנה נעוצה בכך שהדם המצטבר מעלה את הלחץ בתוך הגולגולת ולוחץ על המוח. משום כך דימום תת-קשיתי חריף נחשב מצב חירום נוירוכירורגי, שמטופל לרוב בפתיחת הגולגולת (קרניוטומיה) כדי לפנות את הקריש, ושיעורי התמותה והנכות בו עלולים להיות גבוהים גם עם הטיפול הרפואי והניתוחי הטוב ביותר. כאן נפגש ההסבר הרפואי עם התביעות. שלושת הנוירוכירורגים שטיפלו בשתי נשים ייחסו את פציעותיהן ל"אירוע טראומטי של האצה-האטה מהירה" במהלך הנסיעה, כלומר בדיוק המנגנון שתואר.
Six Flags סירבה להגיב לטענות החדשות על X2 ומסרה כי אינה מתייחסת להליכים משפטיים תלויים ועומדים. קודם לכן סירבה החברה לענות על שאלות מפורטות של CNN, ומסרה כי המידע היחיד שהיא מוסרת הוא ש"הרכבת נותרה סגורה בשלב זה". בהליכים קודמים הגנו עורכי הדין של הפארק על הרכבת בטענה כי שלט מזהיר את הנוסעים מפני "סיכונים מובנים" בהשתתפות באטרקציה, כי היא נבדקת באופן סדיר, וכי הכוחות הפיזיים שחווים הנוסעים אינם חזקים דיים כדי לגרום לפגיעה מוחית טראומטית ל"נוסע רגיל" ש"פועל לפי ההוראות". רשות הבטיחות התעסוקתית של קליפורניה, המפקחת על הפעלת המתקנים, לא הגיבה לפניית CNN בנוגע לטענות החדשות, ומסרה בעבר רק כי הבדיקה נמשכת.
X2 נסגרה בערב 12 ביולי, קרוב ליממה לאחר הפציעה האחרונה בה, והפארק שמר על שתיקה לגבי הסיבה. מה שמייחד אותה מרכבות הרים אחרות הוא היותה רכבת "מהדור הרביעי", שמושביה מסתובבים ב-360 מעלות סביב המסילה בזמן שהרכבות דוהרות במהירות של כמעט 130 קמ"ש למשך כשתי דקות. במשך שנים, חרף אזהרות מצד מבקרים, עורכי דין ומומחים רפואיים, הניחו הנהלת הפארק והרגולטור במדינה לאטרקציה להמשיך לפעול, עד לסגירתה בקיץ.