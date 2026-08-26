בעקבות פרשת ההתמחות במסלול המשולב קרדיולוגיה-פנימית בבית החולים קפלן , שבמרכזה עומד מנהל המערך הקרדיולוגי פרופ' קובי ג'ורג', הודיע משרד הבריאות שהוא נכנס לתמונה בעצמו ולא מסתפק בבדיקה הפנימית שמקיימת שירותי בריאות כללית. עוד הודיע משרד הבריאות כי הסמכות להכיר או לשלול הכרה של מחלקה לצורכי התמחות נתונה למנכ"ל המשרד בלבד. במוקד הפרשה: חשד להסמכת רופאים על בסיס רישום כוזב.

"בעקבות הדיווח בנוגע להתמחות במחלקה לקרדיולוגיה בקפלן, ולנוכח חומרת הממצאים והמשמעויות הניהוליות והמערכתיות העולות מהם, יובהר כי משרד הבריאות מקיים בחינה עצמאית של האירוע - מעבר לבדיקה הפנימית שמקיימת, או שבכוונתה לקיים, שירותי בריאות כללית", נמסר מהמשרד.

גלריה חשד שרופאים הוסמכו בבית החולים קפלן על בסיס רישום כוזב ( צילום: עידו ארז )

בעקבות החלטת נשיאות המועצה המדעית בהסתדרות הרפואית הדגיש משרד הבריאות כי ההכרעה נתונה בידיו בלבד: "הסמכות להכיר במחלקה לצורך התמחות, או לשנות הכרה כאמור, נתונה למנכ"ל משרד הבריאות. בהתאם לממצאי הבדיקה יוחלט על הצעדים הנדרשים, לרבות בכל הנוגע להכרה לצורכי התמחות במחלקות הרלוונטיות".

המשמעות: המלצות המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית - ובהן ההמלצה לשלול הכרה מהמערך הקרדיולוגי כל עוד פרופ' ג'ורג' חלק ממנו - אינן מחייבות כשלעצמן, כפי שגם טען פרופ' ג'ורג' בתגובתו הראשונה לפרשה, אלא מהוות בסיס לבחינת המשרד.

מתמחה: "יש בלגן"

מעבר לפרשה הספציפית, סיפרה ל-ynet נועה (שם בדוי), מתמחה במרכז הרפואי קפלן, כי מדובר בתסמין של בעיה מבנית רחבה הרבה יותר. "האירוע הזה הוא מראה לכולם מה שקורה במערכת הבריאות, וזה רק קצה הקרחון", היא אומרת. "יש כאוס מתחת לפני השטח. כשמי שאחראי עליי, מנהל המחלקה, יושב תחת ההסתדרות הרפואית - גוף שגם מייצג אותי, וגם צריך להכשיר אותי, וגם אומר למשרד הבריאות את מי להכשיר - יש בלגן".

לדבריה, עצם המבנה שבו המועצה המדעית פועלת תחת ההסתדרות הרפואית הוא הבעיה השורשית. "זה חטא שהמועצה המדעית היא תחת ההסתדרות הרפואית", היא מוסיפה. "מי שצריך לפקח זה משרד הבריאות, כדי שיהיה לו יכולת להטיל סנקציות ולוודא שהמתמחה עמד בחובותיו. המועצה המדעית חוסה תחת הר"י, שזה ארגון עובדים שמחליט בשביל משרד הבריאות. זה לא גוף שיודע לפקח". לטענתה, הבעיה נובעת מכך שהר"י מייצגת בו-זמנית את שני הצדדים: "ההסתדרות הרפואית מייצגת גם את המתמחה וגם את מנהל המחלקה, היא לא יכולה לטפל בנושא כי היא מייצגת את שני הצדדים".

מתמחה בקפלן: האירוע הזה הוא מראה לכולם מה שקורה במערכת הבריאות, וזה רק קצה הקרחון יש כאוס מתחת לפני השטח. כשמי שאחראי עליי, מנהל המחלקה, יושב תחת ההסתדרות הרפואית - גוף שגם מייצג אותי, וגם צריך להכשיר אותי, וגם אומר למשרד הבריאות את מי להכשיר - יש בלגן

נועה מדגישה כי הביקורת שלה אינה על איכות הרופאים בישראל. "בישראל יש, לדעתי, את אוכלוסיית הרופאים בין החזקות בעולם, יש רופאים מצוינים - אבל רמת ההתמחות שמקבלים כיום בארץ היא מחפירה. לראיה, אנחנו מסיימים התמחות ולא עצמאים בשטח. יש פה פער שלדעתי נעוץ בחטא המולד שהמועצה המדעית היא תחת ההסתדרות הרפואית, ובאופן הזה כל תחלואת המערכת נופלת בסוף על המתמחים". כדוגמה היא מציינת: "אם למשל אין רופאים בקופת חולים, אז קובעים שבמסגרת המסלול, שלוש פעמים בשבוע, מתמחה יעשה משמרות בקופת החולים. אזרח מחכה ארבעה חודשים לתור לרופא עיניים, ומגיע למתמחה שנה שנייה. כל בעיות המערכת נופלות על המתמחה בקצה".

פגישה בצל ביקורת קשה

בשבוע הבא תתכנס פגישה בנושא אצל ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות, ד"ר הגר מזרחי. לישיבה יוזמנו מנכ"ל כללית פרופ' איתן וירטהיים, מנהלת חטיבת בתי החולים בכללית, מנהל בית החולים קפלן פרופ' טריף בדר, מנהלי המחלקות הרלוונטיות למסלולי ההתמחות הנדונים, ויו"ר ועדת ההתמחות בקפלן.

במוקד הפרשה: פרופ' קובי ג'ורג' ( צילום: באדיבות בית חולים קפלן )

החלטת משרד הבריאות לפתוח בבדיקה משלו מגיעה ימים ספורים אחרי שכללית עצמה הודיעה על הקמת ועדה ייעודית משלה, בראשות פרופ' רן טור-כספא, לטיפול ביישום המלצות המועצה המדעית בקפלן. כעת ברור כי לוועדת כללית תצטרף גם בדיקה נפרדת ומקבילה של המשרד - כאשר המילה האחרונה, נתונה בידיו.

בשנה האחרונה עלו על שרטון היחסים בין משרד הבריאות לקופת החולים כללית, זאת לאחר שבמשרד הבריאות הביעו דאגה לנוכח החלפה תכופה של מנכ"לים ומנהלים וטענו לחוסר יציבות בקופה לאחר התפטרותו של המנכ"ל אלי כהן, השלישי בתוך ארבע שנים, ובכירים נוספים בארגון, בשנה שעברה. במשרד הפנו אז אצבע מאשימה גם ליו"ר הדירקטוריון, יוחנן לוקר, בטענה שהתערב בפעילות המנהלים. ביולי 2025 הקים המשרד ועדת בדיקה מיוחדת לבחינת התנהלות הקופה ויו"ר הדירקטוריון. בספטמבר לפני כשנה מונה ד"ר איתן וירטהיים, שהיה אז מנהל בילינסון והשרון, למנכ"ל החדש של הקופה.