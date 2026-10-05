מותה של דריה שיפילובה, שעבדה במכון לחקר הדֶּבֶר באירקוטסק שבסיביר, ממשיך להדהד בעולם והערב (יום ב') הגיע עד הבית הלבן. הנשיא דונלד טראמפ נשאל על ידי כתבים מה וושינגטון מתכוונת לעשות לנוכח הסיכון שדֶּבֶר ריאתי יגיע מרוסיה. "אנחנו בוחנים את זה ברצינות רבה, רק עכשיו שמענו על זה", השיב. "נעזור להם, נעזור להם ככל שנוכל".

טראמפ דיבר עם כתבים על המדשאה הדרומית, לפני שעלה למסוק הנשיאותי בדרכו לעצרת בחירות בגרנד איילנד שבנברסקה. הוא תיאר את האירוע כ"בעיה גדולה לרוסיה" והוסיף: "אני לא אוהב לראות שזה קורה להם. זו מחלה קשה".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס למותה של לבורנטית בסיביר לאחר ששברה מבחנה עם חיידק דבר ( צילום: רשת X, FOX news )





הנשיא גם הציע הסבר משלו לסכנה: "זו מחלה שפעם הצלחנו לשלוט בה, אבל איכשהו החיידקים האלה נעשו חזקים וחכמים יותר. הם כמו צבא. הם באמת התחזקו לעומת מה שהיו, ודברים שפעם עבדו על דלקת ריאות כבר לא עובדים טוב כמו פעם".

אלא שמחלקת המדינה האמריקנית עצמה הבהירה מוקדם יותר בהודעתה ש"דבר הוא מחלה מוכרת, שאפשר לטפל בה באנטיביוטיקה נפוצה, במיוחד כשהטיפול מתחיל מוקדם". מזכיר המדינה מרקו רוביו אמר לכתבים בבסיס אנדרוז שבמרילנד, לפני שהמריא לאיסלנד: "אני לא חושב שזו סיבה לבהלה, אבל זו סיבה להתמקד ולשים על זה עין". לדבריו, לפי מה שהרוסים מסרו, נראה שעובדת במעבדה נדבקה. הוא הוסיף: "יש מעט מאוד תנועה בין ארצות הברית לרוסיה, אבל כמו בכל דבר אחר, אם משהו כזה יוצא החוצה, הוא עלול להתפשט במהירות".

גלריה דריה שיפילובה, לבורנטית במעבדה למלחמה בדבר בסיביר שברה מבחנה ובה חיידק ומתה. נסיבות מותה מעלות סימני שאלה רציניים

מחלקת המדינה הודיעה שהיא עוקבת מקרוב אחר המצב יחד עם ה-CDC (המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב). היא ציינה ש"פרטים רבים לא אומתו" וקראה לרשויות ברוסיה לשתף מידע מדויק, במהירות ובגלוי. גם לפי ארגון הבריאות העולמי, לדבר שיעור תמותה גבוה, אבל אפשר לטפל בו בקלות באנטיביוטיקה כשהוא מאובחן מוקדם.

ארגון הבריאות העולמי מסר שהוא בקשר עם רשויות הבריאות ברוסיה כדי לאמת את האירוע ואת נסיבותיו, ולברר אילו בדיקות מעבדה נעשות ומה תוצאותיהן. לדבריו, ידוע לו על דיווחים שהעובדת מתה מדלקת ריאות קשה, אבל סיבת המוות טרם אושרה רשמית, ולפי מה שנמסר, בדיקות המעבדה עדיין נמשכות. "על סמך המידע הלא רשמי הזמין, הסיכון לבריאות הציבור הרחב נראה נמוך", הוסיף הארגון, והבהיר שיעדכן את הערכת הסיכון כשיתקבל מידע נוסף. גם הנציבות האירופית הודיעה שהיא עוקבת אחר המקרה "מקרוב מאוד" ונמצאת בקשר עם המרכז האירופי למניעת מחלות ולבקרתן (ECDC).

הקרמלין: "לא להקשיב לשמועות"

באופן פומבי, מוסקבה מנסה להציג תמונה רגועה למדי. בתגובה היחידה של הקרמלין לפרשה אמר היום הדובר דמיטרי פסקוב: "צריך להסתמך על ההודעות הרשמיות של רוספוטרבנדזור, ולא להקשיב לשמועות ולספקולציות שונות".

ברוספוטרבנדזור, הרשות הרוסית לבריאות הציבור, טענו שבדגימות שנלקחו משיפילובה לא נמצאו מיקרואורגניזמים הקשורים לעבודתה. לטענתם, במכון לא אירעה שום תאונה עם מחוללי מחלות, והמצב האפידמיולוגי באזור יציב. מושל מחוז אירקוטסק, איגור קובזב, אמר שוועדת מומחים מיוחדת קבעה שסיבת המוות היא "דלקת ריאות שמקורה לא ידוע", והוסיף: "המצב נשאר בשליטתנו ובשליטת המומחים".

"דברים שפעם עבדו על דלקת ריאות כבר לא עובדים טוב כמו פעם". נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: AP Photo/Jacquelyn Martin )

אלא שבשטח, ההגבלות נשארו בתוקף. יותר מ-60 עובדי המכון מבודדים בתוך הבניין מאז שישי. באירקוטסק נמצאים בהסגר, בלי שנמסר הסבר, שלושה בתי חולים עירוניים, בית החולים לילדים איבאנו-מטרנינסקי ובית היולדות העירוני. לדברי מקסים מודין, ראש מחוז שלחוב, בעשרת הימים האחרונים לא דווח על מחלות זיהומיות בקרב עובדי המכון, וכל מי שבא לאחרונה במגע עם שיפילובה עובר בדיקות.

המכון עצמו סירב להגיב לפניית CNN. במפעל האלומיניום של אירקוטסק, השוכן בשלחוב סמוך למעבדה, הונחו העובדים לעטות מסכות. מנהל המפעל, ארטיום פומיניך, ציין שמסתובבים "דיווחים סותרים" וקרא לשמור על קור רוח.

גם במרכז אסיה לא חיכו להבהרות. משרד הבריאות של קזחסטן העריך שהסיכון "נמוך מאוד", אבל הציב בקרות סניטריות ובקרות הסגר במעברי הגבול. אוזבקיסטן הודיעה שהעלתה את מוכנות הרשויות להתמודדות עם מחלות מידבקות במיוחד. קירגיזסטן, שאין לה גבול יבשתי עם רוסיה והיא נמצאת במרחק של כ-2,400 קילומטרים מאירקוטסק, הודיעה היום על בקרות הסגר במעברי הגבול שלה.

פרופ' טל ברוש, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, התייחס השבוע בשיחה עם ynet לאפשרות ששיפילובה נדבקה בעקבות תאונה במעבדה: "בוא נניח שמה שמדווח נכון. אין לי מושג מה רמת הבטיחות שם ומה כללי ההתנהלות. כשעובדים במעבדות עם חיידקים מסוכנים, יש תאונות ואנשים נחשפים. התיאור של מה שקרה לאישה מתאים לחשיפה לחיידק הדבר".