בשיתוף אמורפיקל
בשביל עליזה אוליאל, הכל התחיל בשינויים קטנים וכמעט בלתי מורגשים ביום-יום. "בגיל 45 התחלתי להרגיש חריקות בפעולות בסיסיות – כאבים בגב התחתון, קושי במעבר משכיבה לישיבה, קושי לעמוד הרבה זמן על הרגליים במטבח ואפילו כאב בזמן יציאה מהרכב", היא משתפת בסיפורה האישי, המאפיין נשים רבות בגיל המעבר.
עליזה לא התעלמה מהסימנים, בעיקר משום שהכירה מקרוב את המחיר: אמה סבלה מאוסטאופורוזיס במצב מתקדם מאוד ואף חוותה שברים. "לא רציתי להגיע למצב של אמי", היא משחזרת. התזכורת המשפחתית הזו הובילה אותה לדרוש מרופאת המשפחה בדיקת צפיפות עצם – שם התקבלה האבחנה הברורה.
מנגנון הפירוק והבנייה של העצם
כפי שמסביר ד"ר ליאור בן משה, אוסטאופורוזיס נחשבת למחלה א-סימפטומטית ושקטה במיוחד. רוב שברי החוליות והעצמות קורים מבלי שנרגיש, והאבחון מגיע לרוב רק כשיש כבר שבר ראשון. "כשאנחנו מדמיינים עצם, אנחנו חושבים על איבר קשיח מהאדם הקדמון, אבל העצם היא רקמה חיה ונושמת לכל דבר. בכל רגע נתון מתרחשים בה במקביל שני תהליכים: בנייה ופירוק. במצב תקין קיים שיווי משקל ביניהם, אך באוסטאופורוזיס האיזון מופר – קצב הפירוק עולה על קצב הבנייה, וצפיפות העצם יורדת בהדרגה".
ד"ר בן משה מוסיף כי צפיפות העצם מגיעה לשיאה סביב גילאי 25–30, ומאז מתחילה ירידה טבעית. "נשים לאחר הפסקת הווסת (מנופאוזה) חייבות להיות במודעות גבוהה, בפרט אם יש היסטוריה משפחתית", הוא מדגיש. "גיל 45 שבו עליזה נבדקה הוא גיל צעיר, והמודעות שלה היא זו שאפשרה להתחיל לפעול מוקדם".
משינוי אורח חיים ועד לסידן האמורפי
הדרך של עליזה להתמודדות דרשה תחקיר אישי וחיפוש אחר פתרונות. לאחר שטיפולים תרופתיים מקובלים לא הראו שיפור מספק ואף הציגו המשך ירידה בצפיפות העצם, היא חיפשה פתרון שיעזור לגוף להטמיע את הסידן בצורה מיטבית. כך היא נחשפה לסידן האמורפי של אמורפיקל (ACC) – פיתוח ייחודי המבוסס על מנגנון הבנייה של הסרטן הכחול. "אני כבר שבע שנים מטופלת בכדורים האלה, וראיתי שיפור ממש בבדיקות צפיפות העצם", היא מספרת.
כדי לבנות עצם מחדש, מסביר ד"ר בן משה, הגוף חייב אבני בניין זמינות – בעיקר חלבון וסידן. המלצה רפואית לאישה בגיל המעבר עומדת על כ-1,200 מ"ג סידן ביום – כמות שרוב האנשים מתקשים להגיע אליה בתזונה בלבד, ומכאן החשיבות של השלמה איכותית.
כוח, דחיסה, הפסקת עישון וצריכת אלכוהול: המפתחות לבניית העצם
לצד התזונה והתוספים, המומחים מעמיקים בחשיבות הקריטית של אורח החיים כחלק מרפואה מונעת:
- הפסקת עישון וצריכת אלכוהול: ד"ר בן משה מציין כי עישון וצריכת אלכוהול מהווים גורמי סיכון מאיצים לפירוק עצם ויכולים אף לבטל חלק מההשפעה החיובית של טיפולים תרופתיים. עליזה ובעלה קיבלו החלטה דרמטית והפסיקו לעשן יחד לאחר 48 שנים – צעד שזכה לשבחים מהמומחים.
- שילוב פילאטיס והליכות: עליזה משלבת אימוני פילאטיס, תרגולי דחיסה והליכות סדירות המשפרים את היציבות, התגובתיות ושיווי המשקל ובכך מונעים את הנפילה הבאה.
- אימוני התנגדות ואימוני דחיסה: העצם מגיבה לעומס מכני. כפי שמסביר ד"ר בן משה, אימוני התנגדות ומשקולות משדרים טריגר ישיר לרקמה להתחיל בתהליכי בנייה.
לא ראיתם את הפרק הראשון?
פרק הפתיחה של "מוציאים את השלדים מהארון", מביא את סיפורו של אוריאל, קצין צנחנים שנפצע ב-7.10 והגיע כבר לסף השלמה עם מעבר לשימוש בקביים, עד שהתוודע לסידן האמורפי וחווה שינוי כה דרמטי שלרופאים "נפלה הלסת לרצפה". יחד עם עדן בן, מנכ"ל אמורפיקל ומהנדס ביו-רפואי, צללנו למחקרים ולטכנולוגיה המדעית פורצת הדרך בספיגת הסידן ובשיקום העצם. לחצו כאן לצפייה והאזנה לפרק הראשון.
ומה מחכה בפרק הבא?
הפרק השלישי והמסקרן שיעלה בקרוב, יעסוק באיכות חיים ובשאלה שמעסיקה את כולנו: איך לחיות טוב מעל גיל חמישים? ד"ר שון פורטל יארח את רופא הנשים ד"ר גיא גוטמן ואת התזונאית הקלינית שקד רוט לשיחה פתוחה על האיזון ההורמונלי, תזונה מותאמת אישית, שמירה על חיוניות וכל הכלים המעשיים שיעזרו לכם להרגיש במיטבכם.
להאזנה לפרק 2 המלא:
בשיתוף אמורפיקל