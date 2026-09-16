עליזה לא התעלמה מהסימנים, בעיקר משום שהכירה מקרוב את המחיר: אמה סבלה מאוסטאופורוזיס במצב מתקדם מאוד ואף חוותה שברים. "לא רציתי להגיע למצב של אמי", היא משחזרת. התזכורת המשפחתית הזו הובילה אותה לדרוש מרופאת המשפחה בדיקת צפיפות עצם – שם התקבלה האבחנה הברורה.

עליזה לא התעלמה מהסימנים, בעיקר משום שהכירה מקרוב את המחיר: אמה סבלה מאוסטאופורוזיס במצב מתקדם מאוד ואף חוותה שברים. "לא רציתי להגיע למצב של אמי", היא משחזרת. התזכורת המשפחתית הזו הובילה אותה לדרוש מרופאת המשפחה בדיקת צפיפות עצם – שם התקבלה האבחנה הברורה.

עליזה לא התעלמה מהסימנים, בעיקר משום שהכירה מקרוב את המחיר: אמה סבלה מאוסטאופורוזיס במצב מתקדם מאוד ואף חוותה שברים. "לא רציתי להגיע למצב של אמי", היא משחזרת. התזכורת המשפחתית הזו הובילה אותה לדרוש מרופאת המשפחה בדיקת צפיפות עצם – שם התקבלה האבחנה הברורה.

כפי שמסביר ד"ר ליאור בן משה, אוסטאופורוזיס נחשבת למחלה א-סימפטומטית ושקטה במיוחד. רוב שברי החוליות והעצמות קורים מבלי שנרגיש, והאבחון מגיע לרוב רק כשיש כבר שבר ראשון. "כשאנחנו מדמיינים עצם, אנחנו חושבים על איבר קשיח מהאדם הקדמון, אבל העצם היא רקמה חיה ונושמת לכל דבר. בכל רגע נתון מתרחשים בה במקביל שני תהליכים: בנייה ופירוק. במצב תקין קיים שיווי משקל ביניהם, אך באוסטאופורוזיס האיזון מופר – קצב הפירוק עולה על קצב הבנייה, וצפיפות העצם יורדת בהדרגה".

כפי שמסביר ד"ר ליאור בן משה, אוסטאופורוזיס נחשבת למחלה א-סימפטומטית ושקטה במיוחד. רוב שברי החוליות והעצמות קורים מבלי שנרגיש, והאבחון מגיע לרוב רק כשיש כבר שבר ראשון. "כשאנחנו מדמיינים עצם, אנחנו חושבים על איבר קשיח מהאדם הקדמון, אבל העצם היא רקמה חיה ונושמת לכל דבר. בכל רגע נתון מתרחשים בה במקביל שני תהליכים: בנייה ופירוק. במצב תקין קיים שיווי משקל ביניהם, אך באוסטאופורוזיס האיזון מופר – קצב הפירוק עולה על קצב הבנייה, וצפיפות העצם יורדת בהדרגה".

כפי שמסביר ד"ר ליאור בן משה, אוסטאופורוזיס נחשבת למחלה א-סימפטומטית ושקטה במיוחד. רוב שברי החוליות והעצמות קורים מבלי שנרגיש, והאבחון מגיע לרוב רק כשיש כבר שבר ראשון. "כשאנחנו מדמיינים עצם, אנחנו חושבים על איבר קשיח מהאדם הקדמון, אבל העצם היא רקמה חיה ונושמת לכל דבר. בכל רגע נתון מתרחשים בה במקביל שני תהליכים: בנייה ופירוק. במצב תקין קיים שיווי משקל ביניהם, אך באוסטאופורוזיס האיזון מופר – קצב הפירוק עולה על קצב הבנייה, וצפיפות העצם יורדת בהדרגה".

ד"ר בן משה מוסיף כי צפיפות העצם מגיעה לשיאה סביב גילאי 25–30, ומאז מתחילה ירידה טבעית. "נשים לאחר הפסקת הווסת (מנופאוזה) חייבות להיות במודעות גבוהה, בפרט אם יש היסטוריה משפחתית", הוא מדגיש. "גיל 45 שבו עליזה נבדקה הוא גיל צעיר, והמודעות שלה היא זו שאפשרה להתחיל לפעול מוקדם".

ד"ר בן משה מוסיף כי צפיפות העצם מגיעה לשיאה סביב גילאי 25–30, ומאז מתחילה ירידה טבעית. "נשים לאחר הפסקת הווסת (מנופאוזה) חייבות להיות במודעות גבוהה, בפרט אם יש היסטוריה משפחתית", הוא מדגיש. "גיל 45 שבו עליזה נבדקה הוא גיל צעיר, והמודעות שלה היא זו שאפשרה להתחיל לפעול מוקדם".

ד"ר בן משה מוסיף כי צפיפות העצם מגיעה לשיאה סביב גילאי 25–30, ומאז מתחילה ירידה טבעית. "נשים לאחר הפסקת הווסת (מנופאוזה) חייבות להיות במודעות גבוהה, בפרט אם יש היסטוריה משפחתית", הוא מדגיש. "גיל 45 שבו עליזה נבדקה הוא גיל צעיר, והמודעות שלה היא זו שאפשרה להתחיל לפעול מוקדם".