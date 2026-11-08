מבית החולים שיבא נמסר כי הצוותים הרפואיים נאבקו על חייה, ובמסגרת המאמצים להצילה היא אף חוברה למכשיר אקמו (שמחליפה פעולת לב-ריאה). עם זאת, חרף מאמצי ההחייאה נאלצו הרופאים לקבוע את מותה ואת מות העובר. המקרה דווח למשרד הבריאות, והמרכז הרפואי שיבא מסר שהוא משתתף בצערה של המשפחה.