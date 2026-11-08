אישה בת 31 מראשון לציון, שהייתה בשבוע ה-29 להיריון, נפטרה בסוף השבוע יחד עם העובר. כך דיווח הבוקר (יום א') המרכז הרפואי שיבא בתל השומר.
האישה, שעברה בעבר שני ניתוחים קיסריים והייתה במעקב היריון בסיכון בקהילה, חשה ברע במהלך השבת והובהלה במצב אנוש לבית החולים על ידי צוות מד"א. היא הוכנסה מיד לחדר הניתוח המיילדותי. גורם רפואי מסר שהאישה פונתה לבית החולים בהכרה מלאה, וקרסה בכניסה לבית החולים.
מבית החולים שיבא נמסר כי הצוותים הרפואיים נאבקו על חייה, ובמסגרת המאמצים להצילה היא אף חוברה למכשיר אקמו (שמחליפה פעולת לב-ריאה). עם זאת, חרף מאמצי ההחייאה נאלצו הרופאים לקבוע את מותה ואת מות העובר. המקרה דווח למשרד הבריאות, והמרכז הרפואי שיבא מסר שהוא משתתף בצערה של המשפחה.
ברקע הדברים, ממשיכה ועדת משרד הבריאות לבדוק את מותה של רעות כהן ז"ל, עורכת דין בת 35 מרעננה שהייתה בשבוע ה-30 להיריונה. כהן קרסה באפריל האחרון בביתה ונפטרה במרכז הרפואי מאיר, יממה לאחר ששוחררה מאשפוז בבית החולים מאיר ושבוע לאחר שפנתה למיון בשיבא בשל כאבים עזים. גם במקרה זה נאלצו הרופאים לקבוע את מותן של התאומות שנשאה ברחמה. בני משפחתה של כהן, שהעידו לאחרונה בפני ועדת הבדיקה, טוענים שהיא שוחררה לביתה למרות תלונות על רמת כאב חריגה, ומבלי שהגורם המיילדותי שהוביל למותה זוהה וטופל בזמן.